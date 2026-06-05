¿Qué pasará con los artículos del pacto colectivo del magisterio que la CC señala como inconstitucionales?

Las frases de tres artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de Educación que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió como inconstitucionales deben eliminarse del acuerdo vigente desde el 2022 y no pueden incluirse en futuras negociaciones.

El pasado 3 de mayo, la alta Corte emitió sentencia sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado en mayo del 2025 por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a solicitud del Ministerio de Educación (Mineduc), al considerar que siete artículos del pacto otorgaban al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) potestad sobre decisiones que únicamente competen a la autoridad ministerial.

Se cuestionaban frases en los apartados 1, inciso c); 20; 21, inciso b); y en los artículos 45, 46, 47 y 62; pero la sentencia favorable fue únicamente para tres: 20, 21 y 62, relacionados con programas de apoyo, procesos de calidad educativa y capacitaciones al recurso humano. Los otros cuatro, referentes a las juntas mixtas, continúan sin cambios.

De acuerdo con el viceministro Francisco Cabrera, la resolución de la CC es positiva, pues establece “con toda claridad” que la rectoría del sistema educativo corresponde al Mineduc.

“Estamos muy satisfechos con la resolución de la Corte, porque rescata lo más importante y resuelve varios aspectos que creíamos necesario fueran aclarados”, indicó el funcionario, en referencia al papel de las juntas mixtas.

Las frases sobre las que se declaró la inconstitucionalidad quedan sin efecto. “Si hubiera un futuro pacto colectivo, ya no puede incluir todo aquello que la sentencia de la Corte ya definió”, dijo Cabrera.

Entre lo resuelto a favor del Mineduc figura que este puede operar los programas de apoyo y las capacitaciones al recurso humano sin las restricciones que antes establecía el pacto colectivo, como tener el aval del sindicato.

“El STEG no tiene la facultad de supervisar; no le corresponde, ya la Corte lo dejó muy claro. Los procesos de capacitación son importantes y tienen que hacerse con criterios técnicos, no sobre consensos políticos, como ocurre en los espacios de un pacto colectivo”, indicó el viceministro.

Con respecto a los artículos que la CC no declaró inconstitucionales, estos se mantienen en el pacto colectivo vigente y pueden incluirse en futuros acuerdos; sin embargo, la sentencia aclara que no deben contravenir la rectoría del Mineduc, agregó el funcionario.

Tal es el caso de las juntas mixtas, que, según Cabrera, nunca fue intención del ministerio eliminarlas, pues son una figura reconocida en el derecho laboral, sino delimitar su actuación para que no excediera las funciones que únicamente competen a las autoridades.

El STEG se pronunció en sus redes sociales sobre la sentencia de la CC y, según su interpretación, “ninguno de los siete artículos impugnados es ilegal ni inconstitucional”, y que únicamente se deben eliminar algunas frases de tres artículos, pero esto no “altera el contenido del pacto colectivo”.

Agrega que lo resuelto por la alta Corte demuestra que lo establecido en el pacto “no riñe con la Constitución, las leyes nacionales y la legislación internacional”, y que la negociación “se hizo en apego al Estado de Derecho”.



¿Qué dice la sentencia?

Artículo 1, inciso c)

El apartado se centra en los sindicatos adherentes, es decir, los grupos que se suman al pacto colectivo. La PGN indica que se otorgan al STEG facultades administrativas que corresponden al ministerio, al incluir en el artículo que, para adherirse al pacto, los grupos deben contar con una copia certificada emitida por el sindicato mayoritario, mediante la frase: “la resolución proferida por el Congreso correspondiente del STEG”.

Sin embargo, entre los argumentos de la CC figura que dicha frase “debe entenderse como un mecanismo coadyuvante, no como delegación de potestad pública”, y que mantiene la división entre las competencias estatales y la libertad sindical. Además, considera que “armoniza la función pública con los derechos colectivos del trabajo”. Por ello, declaró improcedente la denuncia de inconstitucionalidad.

Artículo 20

Aborda la calidad de los servicios prestados por parte del ministerio, como procesos de formación, capacitación y evaluación del recurso humano. Las frases cuestionadas por el Mineduc son varias, por considerar que delegan funciones de la cartera al STEG.

Uno de los enunciados es: “y los sindicatos alentarán dicha participación”, en referencia a los procesos formativos y de capacitación.

Al respecto, la alta Corte resolvió que el contenido de la frase “no conlleva delegación ni intromisión” en las funciones ministeriales; más bien, constituye un “mecanismo de fomento participativo” que fortalece la política educativa.

Del mismo artículo, la PGN cuestiona la frase “conocidos, discutidos y aprobados por el ministerio nacional a través de su organización representativa”, por ceder al sindicato atribuciones propias del ministerio.

La CC argumentó que el enunciado otorga al sindicato potestad de conocimiento, deliberación y aprobación sobre los programas de capacitación y evaluación de docentes que implemente el ministerio, por lo que constituye “una injerencia indebida” en la rectoría educativa y “desnaturaliza” la función pública. Además, indicó que la participación del sindicato debe limitarse al diálogo, la consulta o la recomendación. Por tal razón, la declaró inconstitucional.

En el artículo 20 también se sometió a examen la frase “y el sindicato proponente y adherentes”, relacionada con la promoción de los padres de familia. A criterio de la Corte, esto excede los límites de la negociación colectiva, exclusiva de las condiciones de trabajo, y vulnera el principio de “indelegabilidad de la función pública”. Por ello, la declaró inconstitucional.

Artículo 21, inciso b)

El apartado aborda la capacitación del personal del Mineduc por medio de distintos programas, pero aquí se cuestiona la frase: “previo consenso con el sindicato proponente”. Según el análisis de la CC, esta vulnera las funciones del ministerio, al que compete dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todo lo relacionado con la cartera.

Por consiguiente, indica que el enunciado es inconstitucional, pues “subordina” la potestad ministerial de capacitar al personal al requerir un consenso previo con el sindicato. Agrega que la participación sindical en estos procesos debe reconducirse a la consulta y al acompañamiento, “sin que su consentimiento sea condición vinculante para el ejercicio de la potestad ministerial”.

Artículos 45, 46 y 47

Dicho articulado aborda el tema de las juntas mixtas, quiénes las integran y la validez de los acuerdos y resoluciones alcanzados por estas. Al respecto, el Mineduc ha señalado que el papel de estas en el pacto colectivo escaló hasta decidir sobre contratación o reubicación de docentes, publicación de convocatorias y otros asuntos propios del ministerio, y que la función pública no es delegable.

A criterio de la CC, la función de las juntas mixtas, en el marco de un pacto colectivo, es la de instancias de conciliación y concertación social, y fortalecen el diálogo entre patrono y trabajadores, sin sustituir las competencias del órgano administrativo competente, en este caso el Mineduc. “Su papel se limita a facilitar la solución consensuada de conflictos laborales”, indica.

La alta Corte declaró sin lugar la denuncia de inconstitucionalidad de estos tres artículos.

Artículo 62

Este se refiere a las prestaciones educativas, como la dotación de materiales, mobiliario y equipo necesario para los docentes por parte del Mineduc. Sin embargo, la PGN cuestionó dos frases al considerar que contravienen la rectoría y funciones que son competencia de los ministros de Estado.

Las frases son: “y el STEG” y “el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, velará por el debido cumplimiento de los programas y realizará los monitoreos y evaluaciones de los servicios que estime convenientes”.

En este punto, la CC declaró con lugar la inconstitucionalidad y señaló en la sentencia que trasladar al sindicato la facultad de velar por el cumplimiento y evaluar los programas y servicios educativos constituye una intromisión en las funciones del Mineduc e “introduce un poder de control paralelo en manos de un ente que carece de investidura pública”.