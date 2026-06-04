Mineduc destinará Q38 millones mensuales a nuevo aumento salarial para maestros

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Mineduc destinará Q38 millones mensuales a nuevo aumento salarial para maestros

La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció un nuevo aumento del 3% para los maestros del sector público, a partir de agosto del 2026.

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El nuevo aumento salarial del 3% beneficiará a más de 140 mil docentes del sector público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A partir de agosto del 2026, los maestros del sector público recibirán un aumento salarial del 3%, según la clase escalafonaria, informó este jueves 4 de junio la ministra de Educación, Anabella Giracca. Con ello se busca mejorar las condiciones del magisterio, expuso.

Este será el segundo incremento salarial que los docentes reciben durante la administración de Giracca. El 30 de abril del 2025 se anunció que obtendrían un aumento del 5% en su salario a partir de junio de ese año, lo que implicó un desembolso adicional de Q83.3 millones mensuales para beneficiar a 135 mil 711 maestros, tanto de plazas permanentes como de renglones temporales.

Ahora, través de un mensaje en redes sociales, la titular del Ministerio de Educación (Mineduc) también informó que los 9 mil 47 trabajadores administrativos recibirán Q250 adicionales cada mes. El año pasado, el incremento para este grupo fue de Q400.

Con las últimas contrataciones efectuadas por el Mineduc, la planilla creció a 140 mil 88 maestros en comparación con el 2025, por lo que, a partir de agosto próximo, la cartera erogará Q38 millones mensuales para cubrir tanto el incremento del 3% como los Q250 adicionales para los empleados del área administrativa.

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“Este aumento no está condicionado a ninguna negociación ni responde a ninguna presión (…) mejorar las condiciones de quienes trabajan por la educación pública se traduce en mejores condiciones para los estudiantes”, dijo Giracca.

La funcionaria indicó que este paso se da con “responsabilidad” y “orden” para que el incremento salarial a los trabajadores sea sostenible y esté garantizado en el tiempo.

Buscan dignificación

El Mineduc y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) iniciaron en febrero del 2024 la negociación de un nuevo pacto colectivo que, entre otras demandas, pretendía una mejora salarial para el gremio. Sin embargo, ese fue el punto que estancó la discusión durante meses.

Fue el 30 de abril del 2025 cuando, durante una conferencia de prensa, Giracca anunció un primer aumento del 5% para los maestros. Lo hizo de manera unilateral y con el argumento de que era el monto máximo que la cartera podía otorgar en ese momento.

El STEG, dirigido por Joviel Acevedo, rechazó el beneficio para el gremio. Hasta ahora no se conoce el porcentaje que los sindicalistas pretendían alcanzar en la negociación del nuevo pacto colectivo. Sin embargo, durante las manifestaciones efectuadas el año pasado, que llevaron a la suspensión de clases durante más de 50 días, se conoció que la exigencia era un aumento del 15%.

Los aumentos salariales han sido uno de los asuntos en los que el sindicato de Acevedo ha alcanzado acuerdos con gobiernos anteriores en cada pacto colectivo. Sin embargo, durante la gestión de Giracca el beneficio económico para los maestros ha llegado sin pasar por la mesa de negociación con el STEG.

Por ahora, la discusión del nuevo pacto colectivo está suspendida —llevaba un avance del 80%— debido a un emplazamiento promovido por el STEG, al que el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales de Guatemala dio trámite el pasado 22 de abril.

Con esta acción legal, las autoridades del Mineduc han señalado que la negociación se rompió y que el único espacio en el que podrían volver a concertarse acuerdos sería un juzgado laboral.

Buscan dignificación

Yovani Tecún Ordóñez, secretario general del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala (SMG), señala que el incremento salarial del 3% otorgado este año por el Mineduc a los docentes “no es suficiente” para compensar el alza de la canasta básica. Sin embargo, “se valora la acción del ministerio”, pues se trata del segundo reajuste salarial otorgado en menos de un año.

Agrega que, en la búsqueda de la dignificación del gremio, continuarán impulsando cambios al Decreto 1485 en el Congreso de la República, con el fin de lograr una compensación mediante un reajuste para cada clase escalafonaria del magisterio, sin dejar de lado la mejora de la calidad educativa.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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