Más de 4 mil maestros se jubilan del Mineduc desde el 2025 y abren espacio a nuevas contrataciones

Durante el 2025 y hasta abril de este año, en el Ministerio de Educación (Mineduc) se han jubilado más de 4 mil maestros que impartían clases en distintos niveles educativos. La cantidad de bajas supera el promedio de mil docentes que anualmente solían cesar actividades laborales en la cartera, esto antes de que entraran en vigor las reformas a la Ley de Clases Pasivas del Estado (Decreto 18-2024), aprobado en el 2024.

El registro del Mineduc indica que el año pasado se jubilaron 2 mil 453 maestros y que, en los primeros cuatro meses de este año, van 1 mil 668. El 25.3% de este personal trabajaba en aulas de establecimientos públicos en el departamento de Guatemala; un 12% estaba asignado a Escuintla; el 11.6%, a Quetzaltenango; el 11.4%, a Huehuetenango, y el 10.5%, a establecimientos de Chimaltenango. Estos son los cinco departamentos con más docentes que han dejado de laborar para el Ministerio.

De acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro técnico de Educación, con las modificaciones al decreto 18-2024 el ritmo de jubilaciones aumentó, y se prevé que este año cierre con 3 mil docentes retirados.

Cabrera ve este fenómeno como saludable para el sistema educativo, pues permite que maestros con 25 años o más de carrera dejen las aulas y le permitan el paso a personal joven.

“Esto no garantiza ningún cambio por sí mismo, pero un maestro joven, aquí y en cualquier parte del mundo, es asociado a una persona más dispuesta a aprender, a implementar cosas nuevas, con más capacidades, y con mayor familiaridad con la tecnología. Tiene un impacto positivo”, reconoce Cabrera.

Pero esto también representa un reto en términos administrativos para el Mineduc, pues demanda mayor agilidad en los procesos para asignar a nuevos docentes en las plazas que quedan vacantes, lo que debe ocurrir en un máximo de dos meses para no perjudicar el proceso de enseñanza.

Los bancos de datos que se han creado con cada convocatoria que el Ministerio ha lanzado para la contratación de maestros en nuevas plazas permiten seleccionar en poco tiempo a los candidatos para nombrar a los sustitutos de los jubilados. La ventaja es que este archivo almacena información por municipio, es decir, se puede localizar a candidatos que residan en la misma zona donde se necesita.

Cabrera señala que los maestros tienen acceso al banco de datos, lo que les permite verificar en qué posición están y, de encontrarse entre los primeros lugares, alistar su papelería para cuando los convoquen a ocupar las plazas vacantes estén listos para la incorporación.

Proceso

No hay una fecha establecida para que los maestros se jubilen, aunque en años anteriores, por “tradición”, lo hacían a finales de enero. Sin embargo, derivado de los cambios en la ley, el proceso puede iniciarse en cualquier momento.

El viceministro Cabrera explica que jubilarse es un derecho de los trabajadores públicos, y que es usual que los maestros aguarden hasta llegar a la clase F (el escalafón más alto) para hacerlo, ya que esto les permite obtener una pensión más alta. Para alcanzar dicho escalafón, se requiere haber laborado como mínimo 24 años para el Mineduc.

“Un maestro que lleva 20 años o más trabajando en el sistema es muy probable que se sienta muy cómodo con las prácticas que ha hecho todo el tiempo. Si llega a la tercera edad y sigue ejerciendo, es muy probable que tenga limitaciones que afecten su desempeño, asociadas con su estado de salud, la movilidad o la energía para soportar toda la jornada laboral”, indica Cabrera.

En este punto se abre la discusión sobre la experiencia y el dominio que el docente tenga en las materias que ha enseñado durante años, pese a haber alcanzado la edad para jubilarse, frente a las nuevas prácticas y el rendimiento que puedan tener maestros más jóvenes. ¿Qué pesa más?

“No es un problema por sí mismo que un maestro con 20 o 25 años de servicio siga trabajando, pero sí se asocian varios factores —padecer males relacionados con la edad— que pueden convertirse en un peso negativo para el sistema y afectar directamente su rendimiento, y, por lo tanto, perjudicar a los estudiantes. Los jóvenes pueden tener más flexibilidad y mayor disposición para aplicar prácticas —pedagógicas— diferentes, pero deben ganar experiencia como cualquier otro profesional”, explica el viceministro.

Ester Ortega, analista en educación y exviceministra de Calidad Educativa, considera positivo que los maestros que han cumplido su tiempo de servicio se jubilen, pues hay casos en los que el educador no se actualiza y continúa con métodos de enseñanza-aprendizaje utilizados en décadas pasadas, ya caducos.

Que maestros jóvenes lleguen a ocupar esas plazas vacantes representa una oportunidad para renovar estrategias y técnicas en el aula. Además, las nuevas generaciones están más familiarizadas con el uso de la tecnología, conocimiento que pueden transferir a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo 21, reflexiona Ortega.

Cambios en pensiones

A partir de las modificaciones al Decreto 18-2024, la pensión mensual de los jubilados no puede ser menor al salario mínimo no agrícola establecido en el 2024, que es de Q3 mil 634.59, ni mayor de Q7 mil.

En las reformas a la norma se aprobó una revisión periódica cada cuatro años —en enero—, que consistirá en un estudio actuarial para analizar las asignaciones correspondientes a jubilaciones y pensiones.