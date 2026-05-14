Sindicato de Joviel Acevedo condiciona retiro del emplazamiento contra el Mineduc a cambio de que se negocie y firme un nuevo pacto colectivo

“El emplazamiento -al Ministerio de Educación- continuará”, dijeron el martes y miércoles dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) durante conferencias de prensa en cada departamento. Sin embargo, condicionaron levantarlo a que las autoridades estén dispuestas a negociar, firmar y homologar el nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio.

El pasado 22 de abril, el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala dio trámite a la acción legal promovida por el sindicato que dirige Joviel Acevedo, que alega un conflicto colectivo de carácter económico-social.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, dijo en su momento que con el emplazamiento se rompía la negociación del nuevo pacto colectivo y se ponía en pausa la discusión, que llevaba un 80% de avance.

Durante la conferencia, los dirigentes del STEG negaron los señalamientos de la funcionaria y afirmaron que el proceso de diálogo continúa y que, mientras tanto, sigue vigente el pacto colectivo homologado en el 2022.

“Si este Gobierno no lo quiere negociar (el nuevo pacto), no lo hará y, entonces, el emplazamiento continuará, pero si ellos negocian, lo firman y lo homologan, quitamos el emplazamiento”, dijeron.

Personal que ha estado cerca de las reuniones entre el Mineduc y el STEG señala que ya no es posible retomar la discusión, pues desde el momento en que el sindicato judicializó el proceso, “se terminó la negociación”.

El único espacio en que se podría volver a concertar acuerdos sería si un juzgado laboral cita a ambas partes a una conciliación y, eventualmente, a un arbitraje; sin embargo, no hay tiempo para que eso ocurra ni se puede asegurar que el conflicto llegue a esas instancias.

La fuente consultada considera que el discurso del sindicato de Acevedo busca convencer a sus bases de que aún tienen el control de la negociación, “cuando en realidad no tienen nada”.

Pero el STEG no solo presiona al Mineduc para mantener una cuota de poder a través del pacto colectivo, también busca que las modificaciones a leyes del magisterio que se plantean en el Congreso de la República, como el decreto 1485 —referente a la catalogación y dignificación de los docentes—, tengan primero su aprobación.

En el Congreso

El martes pasado, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Legislativo dio dictamen favorable a la iniciativa 6591, la cual promueve que los maestros contratados en el renglón 021 sean trasladados al renglón 011, para darles estabilidad laboral.

La misma es una propuesta del diputado José Chic, quien ha señalado que, de aprobarse en el pleno, alcanzaría a unos 40 mil maestros que atienden distintos niveles educativos, para otorgarles los mismos beneficios del personal permanente.

Por otro lado, de convertirse en ley, eliminaría esa “moneda de cambio” para dar o quitar contratos 021 a cambio de ciertos apoyos.

Los dirigentes del STEG manifestaron su rechazo a la iniciativa e indicaron que los traslados al renglón 011 que esta impulsa son “ilegales”, pues en el decreto 1485 se establece que, para obtener una plaza permanente, los docentes deben pasar por un proceso de oposición. Hacerlo como lo plantea la propuesta legislativa es “transgredir la ley”, aseguraron.

Chic no ve ninguna ilegalidad en la iniciativa 6591, pues no contraviene ni la Constitución de la República ni ninguna otra ley ordinaria; más bien, aseguró, lo que busca es hacer los procesos más eficientes y dar garantías a los maestros para ser trasladados a plazas permanentes.

“No logramos entender la posición del sindicato. Ellos deberían ser los más interesados en que se regularicen y mejoren las condiciones de los maestros”, dijo el congresista, y agregó que, de ser aprobada, tendría un carácter temporal, que vence el 31 de diciembre del 2027.

Cambios al Decreto 1485

En el seno del Congreso también se trabaja en reformas al decreto 1485, enfocadas en tres puntos: el artículo 4, que aborda las clases de catalogación; el apartado 28, sobre puntos para ascenso entre clases, y el 53, que habla de sueldos básicos, nivelación y aumento económico en proporción al costo de la vida.

La Comisión de Educación instaló una mesa técnica para discutir las modificaciones con distintos actores. Van tres reuniones y estas se extenderán hasta los primeros días de junio. Las propuestas se analizarán para luego ser presentadas en una iniciativa de reformas legales.

Si bien la comisión ve los cambios en el decreto como una manera de dignificar al magisterio, a criterio del STEG, también son “ilegales” e “ilegítimos”.

“Como magisterio organizado defenderemos nuestras leyes específicas, en este caso, el decreto 1485, porque esta Comisión Nacional, a través de engaños y mentiras, hace promesas que no podrá cumplir”, indicaron.

“Vamos a usar todos los medios posibles, leyes nacionales e internacionales, para defender el decreto (…) es nuestra biblia en el aspecto educativo”, aseguraron.

Los representantes del STEG agregaron que los diputados no pueden tomar decisiones de manera unilateral sin consultar al sindicato mayoritario del magisterio, y que no los han convocado a las mesas técnicas.