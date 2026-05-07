Plantean reformas en ley de dignificación al magisterio; STEG se opone

La discusión por mejoras salariales para el magisterio se traslada al Congreso en el marco del análisis para reformar la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio, vigente desde hace 64 años.

La actualización de la ley frente a las necesidades actuales de los docentes, se discute en una mesa técnica con distintos actores. Sin embargo, los cambios no han sido bien recibidos por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso convocó a representantes del Ministerio de Educación (Mineduc), sociedad civil y sindicatos magisteriales para abordar las reformas, el pasado 29 de abril. Durante el encuentro se indicó que la normativa regula la clasificación valorativa de los derechos laborales, el escalafón y las relaciones de trabajo entre el Estado y los maestros, con el objetivo de buscar su dignificación económica, social y cultural.

La ley consta de 63 artículos, agrupados en 11 capítulos. Si bien en el apartado 3 se habla de “mejorar la docencia”, únicamente un 5% del articulado hace referencia a la dignificación de los docentes, pues en su mayoría está enfocado en la catalogación y clasificación; su enfoque es más administrativo, según se planteó en la mesa técnica.

Al respecto, el capítulo referente a la capacitación y nivelación lo integran cinco artículos, pero solo tres abordan el tema de la capacitación y formación.

Por otro lado, el artículo 51 se refiere a los puntos que reciben los docentes de la junta calificadora por el tiempo de servicio, superación, méritos especiales y servicio extra cargo para el ascenso escalafonario. Sin embargo, se cuestionó que sean más importantes los años de trabajo que cumplen los maestros que la calidad de la enseñanza, la cual debería ser considerada en la evaluación.

Sin fijar una postura del Mineduc, sino más bien para aportar a la discusión, Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar, señaló que la dignificación pasa por cinco factores:

Formación continua

Mejoras económicas

Defensa de los derechos, junto con los deberes

Provisión de recursos para que el docente realice su labor

Procurar las posibilidades para su inserción en la comunidad.

Consideró que algunos de estos puntos faltan por ser abordados en el Decreto 1485, además de que se necesita actualizar los perfiles académicos en los distintos niveles educativos e implementar mecanismos para que se sancione a quienes vulneren la protección de los niños y adolescentes.

“Cualquier ley que pasan 40 o 50 años con movimientos sociales en el mundo y en el país, y no se le reanaliza, va quedando fuera de la realidad”. Carlos Aldana, viceministro Educación Extraescolar

El análisis de las propuestas de cambio al decreto 1485 se extenderá hasta el 5 de junio en la mesa técnica, para que luego la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología presente una iniciativa de reformas legales.

El diputado Mario Velásquez, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, señaló que la última modificación que se hizo al decreto fue en el 2000, y ahora se aborda una transformación en puntos torales enfocados en la dignificación de los docentes, directores, supervisores y personal administrativo.

Se busca promover la formación y capacitación de los docentes, pero también mejorar las condiciones económicas de quienes logran superarse académicamente en pro de la calidad educativa, señaló el legislador.

Uno de los artículos que se analiza es el 4 (clases de catalogación), en el que se incluiría un peldaño más: ahora está de la A a la F y se añadiría la G, para que el maestro tenga un 150% de escalafón sobre el salario base.

También se busca modificar los apartados 28 (puntos para ascenso entre clases) y 53 (sueldos básicos, nivelación y aumento económico en proporción al costo de la vida).

Yovani Tecún Ordóñez, secretario general del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala (SMG), organización que participa en la discusión, señaló que además se sopesan los relacionados con jurados de oposición y convocatorias, en los que el STEG ha tenido influencia, y por eso su negativa a las reformas al Decreto 1485.

Oposición

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales el 1 de mayo, el STEG señaló que las modificaciones al Decreto 1485 se trabajan en “contubernio” con sindicatos que no tienen representatividad y que los cambios serían “a sabor y antojo” de dichas agrupaciones, por lo que está en contra.

"Están en desacuerdo porque ese ha sido su caballito de batalla. Si el gobierno logra establecer salarios dignos para el magisterio y mejorar las condiciones relacionadas con la superación académica del maestro, y eso conlleva una mejora económica, a ellos se les acaba su mina de oro, porque bajo qué argumento sacarían al magisterio a las calles", dijo Tecún Ordóñez.

Velásquez también ve resistencia por parte del STEG para reformar el Decreto 1485, y afirma que han desinformado a la comunidad educativa al decir que las modificaciones afectarán la ley de clases pasivas, lo cual —asegura— está alejado de la intención de dignificar a los docentes.

El sindicato que dirige Acevedo tampoco apoya la iniciativa 6591, que busca el traslado de los docentes contratados en el renglón 021 a plazas permanentes, con la intención de darles estabilidad laboral.

El diputado José Chic, ponente de la iniciativa, indicó que, de aprobarse, alcanzaría a unos 40 mil maestros de preprimaria, primaria, básicos y diversificado, para que tengan los mismos beneficios de los trabajadores del renglón 011.

“Lamentablemente el renglón 021 ha sido mal utilizado por algunas personas, y con ello los coaccionan y los amenazan con que les quitarán el contrato. Este tipo de situaciones se ha prestado a corrupción; por ello, se presenta la iniciativa para generar condiciones mínimas para que el Ministerio de Educación realice los traslados”. José Chic, diputado

El STEG, en un comunicado del 18 de abril, señaló que el ofrecimiento de los traslados surge por parte de políticos con intención de lograr “réditos” para una reelección, y que dichos cambios deben pasar por un proceso de convocatorias, pues de no hacerlo sería “violar descaradamente el proceso de oposición”, además de transgredir el Decreto 1485, la Ley de Educación Nacional y el pacto colectivo de condiciones de trabajo —está vigente el homologado en el 2022—.

La posición del sindicato causa sorpresa en el diputado, pues aseguró que la iniciativa va en beneficio de los docentes que han trabajado por años en el sistema educativo sin estabilidad laboral, por lo que ve “un doble discurso” por parte de la agrupación que dirige Joviel Acevedo.

El Mineduc también realiza procesos para que los docentes de secundaria contratados bajo el renglón 021 sean incorporados al 011.