Qué efectos tiene la “judicialización” del nuevo pacto colectivo del magisterio

El emplazamiento al Ministerio de Educación (Mineduc), promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), pausó los acuerdos alcanzados en los 778 días que duró la discusión del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio.

El diálogo entre comenzó el 6 de marzo del 2024 y finalizó el 22 de abril de este año, cuando el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala dio trámite a la acción legal impulsada por la agrupación que dirige Joviel Acevedo, con lo que el proceso “se eleva a la esfera judicial” y “se rompe la negociación”, según la ministra Anabella Giracca.

Pero mensajes del STEG difundidos en redes sociales señalan que el emplazamiento no rompe la negociación, sino que la traslada a “otra instancia”, donde se protege a los trabajadores contra despidos y se resguardan derechos adquiridos, conforme a la legislación guatemalteca y convenios internacionales.

Según balance del ministerio, durante el tiempo que se mantuvo la discusión se alcanzaron acuerdos en el 80% de los artículos del nuevo pacto colectivo; fue en aquellos que tienen un impacto económico y que vulneran la rectoría de la cartera donde no hubo avances.

Por el emplazamiento, las reuniones de cada miércoles con los representantes del Mineduc y del STEG fueron canceladas y, mientras el rumbo de la negociación se resuelve en los juzgados, el pacto colectivo homologado en el 2022 sigue vigente, y lo discutido desde el 2024 solo queda en el papel.

Lo que se pierde

En una revisión a las actas que se levantaron luego de cada reunión entre el Mineduc y el STEG, se puede establecer que buena parte de los artículos discutidos en la nueva negociación quedaron tal cual aparecen en el pacto colectivo del 2022. Sin embargo, se hicieron algunos cambios que beneficiaban a los trabajadores y otros encaminados a retomar la rectoría del ministerio, los cuales ahora quedan sin efecto.

Los trabajadores pierden el aumento en días de licencia con goce de salario y asuetos que se habían acordado en el nuevo pacto: dos días más de permiso por el fallecimiento de familiares y por alumbramiento de la esposa o conviviente; mientras que se sumaban 10 días a los ya establecidos para el tiempo posnatal.

Además, se había conseguido el descanso del 10 de mayo para las madres, el 17 de junio para los padres y el 5 de octubre para todos los trabajadores por el Día Mundial del Docente. Los feriados que se celebraran en fin de semana se tomarían en días hábiles.

Por otro lado, el Mineduc había retomado el control en las capacitaciones al personal del ministerio, pues ya no debía “consensuar” con el sindicato, únicamente informar. También, que las actividades de formación no incluidas en el pacto se llevaran a cabo en horario no laboral.

Con la judicialización del pacto colectivo, estos logros no cobrarán vigencia, ya que la negociación se rompió.

🚨 El STEG planteó un nuevo emplazamiento y con ello se pone fin a la negociación del pacto colectivo. Sabían que el #Mineduc nunca cedería a los privilegios ilegítimos de su dirigencia.



📚 ⚖️ Una nueva etapa comienza: el derecho a la educación no se negocia. pic.twitter.com/BjxkuQZf8g — Mineduc Guatemala (@MineducGT) April 26, 2026

Lo que no se discutió

El 24 de julio del 2024, el Mineduc y el STEG acordaron que todos los artículos con impacto económico se abordaran en bloque hasta el final de la negociación del nuevo pacto colectivo.

En esa lista estaban la indemnización posmortem —en el pacto del 2022 eran 10 salarios mínimos—, el bono de profesionalización y el anual —Q700 y Q2 mil 500, respectivamente—, y el reajuste salarial —fijado en un 3% sobre el sueldo base—.

Los desacuerdos en los apartados con impacto económico generaron tensión desde el inicio. En octubre del 2024 se acordó elaborar una ruta para abordarlos. El STEG presentó una propuesta y el Mineduc evaluó su viabilidad. En ese interín, la Dirección de Administración Financiera (DAFI) hizo un análisis técnico y financiero y dictaminó que el ministerio no tenía la capacidad presupuestaria para asumir las demandas del sindicato.

La insistencia de los sindicalistas de no avanzar hasta no tener una contrapropuesta de la cartera para esas mejoras económicas frenó la negociación, como se lee en cada una de las actas a partir del 8 de octubre del 2025.

El año pasado, el Mineduc otorgó un incremento salarial del 5% a los docentes. Francisco Cabrera, viceministro de Educación, refiere que el beneficio se mantiene y fue una decisión que las autoridades tomaron lejos de la negociación con el sindicato. Sin embargo, en la discusión del nuevo pacto colectivo el STEG podía buscar otro aumento; ahora que el proceso se judicializó, dicha posibilidad se perdió.

Aclara que, pese a que el pacto colectivo del 2022 sigue vigente, los artículos con impacto económico que allí se incluyen solo tienen efecto para los años que se especifican en el documento.

Lo que se conserva

Con el emplazamiento al Mineduc continúa el pacto colectivo homologado en el 2022 y, con ello, los dirigentes sindicales mantienen la inamovilidad, licencias para ejercer la actividad sindical y para capacitación. Para los trabajadores no cambian las jornadas laborales, las capacitaciones, los 180 días de clases, entre otros temas generales.

Los programas de apoyo para beneficio de los maestros y estudiantes siguen: la valija didáctica, subsidio para adquirir equipo tecnológico para efectos didácticos, el fondo de gratuidad, dotación de útiles escolares, libros de texto y alimentación escolar. Este punto también fue aprobado en la nueva negociación, salvo el Seguro Médico Escolar, que fue sustituido por el Programa de Salud Escolar —resolución de la Corte de Constitucionalidad—.

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También se mantienen las juntas mixtas, cuya función es resolver de forma conciliatoria conflictos laborales y evitar que se judicialicen. Sin embargo, su papel se ha desvirtuado, pues a raíz del pacto colectivo su incidencia y participación han ido en aumento en asuntos que competen únicamente a las autoridades del Mineduc, como decidir sobre la contratación o reubicación de docentes, o sobre cuándo y cómo hacer las convocatorias, sin considerar la tabla de ponderación.

Cabrera refiere que la figura de las juntas mixtas “no es el problema” y que seguirán funcionando, pero esa intromisión en procesos administrativos que solo corresponden a la entidad nominadora es lo que la Procuraduría General de la Nación (PGN) planteó en una acción de inconstitucionalidad contra siete artículos del pacto ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en mayo del 2025. A la fecha, no hay una resolución definitiva.

“La posición del ministerio en la negociación siempre fue que no podemos pactar cosas en contra del interés principal del sistema educativo”, indica Cabrera.