Mineduc tiene luz verde para avanzar en unas 140 destituciones

Desde el 12 de enero pasado, el Ministerio de Educación (Mineduc), estaba emplazado por el juez C del Juzgado Pluripersonal de Trabajo, luego de un conflicto promovido por trabajadores de esa cartera.

Maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), habían señalado al Ministerio de hostilidad y violar algunos derechos protegidos ante la Organización Internacional del Trabajo; sin embargo, la Sala tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo resolvió levantar el emplazamiento.

La resolución judicial permite que el Mineduc pueda continuar con el proceso de destitución de al menos 140 trabajadores a los que ya se le habían levantado sanciones administrativas, entre ellos por suspender sin justificación clases durante el parón que promovió el Steg en medio de las negociaciones del pacto colectivo.

“Son expedientes que llevan su curso, no todos van al mismo tiempo, no todos están en el mismo punto, pero vienen uno detrás del otro y se siguen agotando las instancias”, explicó el viceministro de Educación, Francisco Cabrera.

Aunque el funcionario evitó dar una fecha para que las destituciones queden en firme, sí dijo que son procesos que van en distintas etapas; aseguró, además, que “no son procesos arbitrarios, a dedo, sino se hacen a partir de la confirmación de que ha habido incumplimientos, y esos incumplimientos a la prestación de las labores han sido demostrados, confirmados y documentados”.

Parón del Steg

Los procesos disciplinarios y de destitución que impulsó el Steg fueron luego de un parón de 50 días, el año pasado, de miles de docentes en todo el país, encabezados por el secretario general del Steg, Joviel Acevedo.

El Steg y sus afiliados abandonaron las escuelas como medida de presión para que el Mineduc accediera a sus demandas en la negociación del pacto colectivo.

Los departamentos de Huehuetenango, Izabal, El Progreso y Jutiapa fueron los más afectados por la suspensión ilegal de clases.

Finalmente, el Steg depuso la medida, pero hasta ahora no hay avances en la negociación del pacto colectivo, aunque se mantiene instalada la mesa de negociación.