Sala deja sin efecto emplazamiento contra el Mineduc por falta de requisitos legales

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó una resolución favorable al Ministerio de Educación (Mineduc) que deja sin efecto las prevenciones y el emplazamiento derivados de un conflicto colectivo promovido por un comité ad hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala, informó este martes 21 de abril dicha cartera.

Un comunicado, el Mineduc señala que, “Con esta decisión, el Mineduc ya no se encuentra emplazado”.

Según la resolución, el conflicto no podía continuar debido a que no se había agotado la vía directa. Además, la negociación del pacto colectivo se mantiene en curso con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el cual es liderado por Joviel Acevedo.

La Sala también determinó que el comité ad hoc carecía de legitimación activa para promover el proceso, lo que incidió en la decisión judicial.

De acuerdo con la información oficial, los integrantes de ese comité tenían vínculos con la dirigencia del STEG, lo que evidenciaría la existencia de una gestión paralela dentro del mismo conflicto.

Las autoridades del Ministerio de Educación indicaron que la resolución representa un avance en la recuperación de la rectoría institucional y en la defensa del sistema educativo. El Mineduc afirmó que continuará actuando conforme a la ley para garantizar el derecho a la educación.

#Comunicado | ¡Urgente! El #Mineduc ya no está emplazado.



¡El derecho a la educación no se negocia! pic.twitter.com/Z3KfHgAu6j — Mineduc Guatemala (@MineducGT) April 21, 2026

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