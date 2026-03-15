El sindicato de Joviel Acevedo afirma que el emplazamiento contra el Mineduc está firme

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El sindicato de Joviel Acevedo afirma que el emplazamiento contra el Mineduc está firme

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que dirige Joviel Acevedo, presentó un recurso de apelación contra la decisión de un juzgado de levantar el emplazamiento al Ministerio de Educación (Mineduc).

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afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, extendieron sus medidas de presión contra el Gobierno para que acepte sus propuestas en el marco de la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo con el Ministerio de Educación y hoy bloquean la 7a. avenida y otras calles de la zona 1. Foto: BYRON RIVERA 13/06/2025

El sindicato que dirige Joviel Acevedo presentó un recurso de apelación contra la decisión de un juzgado de levantar el emplazamiento al Ministerio de Educación (Mineduc). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En un comunicado divulgado en redes sociales, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) asegura que el Ministerio de Educación sigue emplazado, por lo que no puede iniciar procesos disciplinarios ni destituir a ningún maestro desde el 12 de enero del 2026.

Fue el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del departamento de Guatemala el que resolvió emplazar al ministerio, como parte de un conflicto colectivo de carácter económico-social promovido por el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala contra el Estado de Guatemala y el Mineduc.

Sin embargo, el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social resolvió el pasado 4 de marzo declarar “improcedente” la medida, y levantó el emplazamiento.

De acuerdo con el comunicado que el Mineduc divulgó en su momento, el conflicto económico-social no podía tramitarse “porque ya existe una negociación del pacto colectivo con el sindicato mayoritario del sector, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG)”.

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Ese era uno de los temas que tanto la cartera como la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentaron el 15 de enero al juzgado como un “punto de derecho”, además de plantear que algunos de los demandantes del comité Ad Hoc son parte del STEG y que presentaban las mismas demandas del sindicato mayoritario, cuando existe una negociación colectiva abierta.

Por su parte, el STEG señala que los abogados del comité Ad Hoc presentaron el 13 de marzo último un recurso de apelación.

“El auto no está firme, no es cosa juzgada, entonces el emplazamiento en contra de Mineduc está vigente”, pues no se han agotado todas las vías legales, dice el documento que fue publicado en las redes sociales del sindicato.

Señala, además, que las destituciones de maestros que las autoridades del Mineduc han anunciado no pueden realizarse, ya que la institución está emplazada, y que esta es una “narrativa y campaña psicológica mediática” contra el magisterio nacional.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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