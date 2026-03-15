El sindicato de Joviel Acevedo afirma que el emplazamiento contra el Mineduc está firme

En un comunicado divulgado en redes sociales, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) asegura que el Ministerio de Educación sigue emplazado, por lo que no puede iniciar procesos disciplinarios ni destituir a ningún maestro desde el 12 de enero del 2026.

Fue el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del departamento de Guatemala el que resolvió emplazar al ministerio, como parte de un conflicto colectivo de carácter económico-social promovido por el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala contra el Estado de Guatemala y el Mineduc.

Sin embargo, el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social resolvió el pasado 4 de marzo declarar “improcedente” la medida, y levantó el emplazamiento.

De acuerdo con el comunicado que el Mineduc divulgó en su momento, el conflicto económico-social no podía tramitarse “porque ya existe una negociación del pacto colectivo con el sindicato mayoritario del sector, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG)”.

Ese era uno de los temas que tanto la cartera como la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentaron el 15 de enero al juzgado como un “punto de derecho”, además de plantear que algunos de los demandantes del comité Ad Hoc son parte del STEG y que presentaban las mismas demandas del sindicato mayoritario, cuando existe una negociación colectiva abierta.

Por su parte, el STEG señala que los abogados del comité Ad Hoc presentaron el 13 de marzo último un recurso de apelación.

“El auto no está firme, no es cosa juzgada, entonces el emplazamiento en contra de Mineduc está vigente”, pues no se han agotado todas las vías legales, dice el documento que fue publicado en las redes sociales del sindicato.

Señala, además, que las destituciones de maestros que las autoridades del Mineduc han anunciado no pueden realizarse, ya que la institución está emplazada, y que esta es una “narrativa y campaña psicológica mediática” contra el magisterio nacional.