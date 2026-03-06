Juzgado levanta emplazamiento al Mineduc, que podrá continuar con sanciones y destitución de maestros

Después de ocho semanas se levanta el emplazamiento al Ministerio de Educación (Mineduc), pues el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social resolvió declarar “improcedente” la medida que estuvo vigente desde el pasado 12 de enero, y que impedía a la cartera realizar procesos de sanción y destitución de cualquier docente sin tener la aprobación de un juez laboral.

El conflicto económico-social (emplazamiento) fue promovido por el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala contra el Estado de Guatemala y el Mineduc, y fue otorgado por el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala.

En dicha resolución se indicaba que ninguna de las partes podrían tomar represalias contra los trabajadores ni impedir el ejercicio de los derechos laborales. De lo contrario, se impondría una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas, además de la reparación del daño causado.

Lo dictaminado este 5 de marzo de 2026 por el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social señala que el conflicto económico-social “no puede tramitarse, porque ya existe una negociación del pacto colectivo con el sindicato mayoritario del sector, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG)”, según un comunicado del Mineduc.

La cartera logró evidenciar que varios miembros de la dirigencia del STEG conforman el Comité Ad Hoc, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que planteara el 15 de enero una “cuestión previa como punto de derecho”, ya que el grupo buscaba hacer en paralelo una negociación idéntica a la que se desarrolla entre el sindicato y el Mineduc desde febrero del 2024.

De acuerdo con el comunicado, el proceder del STEG fue “un nuevo intento de obstaculizar el funcionamiento regular del ministerio utilizando argumentos faltos y figuras que buscaban confundir a la judicatura”.

Este jueves 5 de marzo, el Juzgado declaró con lugar lo planteado por la PGN y por el Mineduc, con lo que se levanta el emplazamiento y las prevenciones, explicó el Procurador General, Julio Saavedra.