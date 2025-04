¿Qué pasará con el pacto colectivo tras el anuncio del Mineduc de un aumento salarial del 5% para los maestros?

A partir de junio próximo, alrededor de 133 mil maestros del sector público tendrán un aumento salarial del 5%, mientras que el personal administrativo del Ministerio de Educación (Mineduc) recibirá Q400 mensuales. Además, los trabajadores obtendrán Q500 más en el bono que se entrega en junio y diciembre.

La decisión fue anunciada en una conferencia de prensa este 30 de abril en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, y autoridades del Mineduc. En la actividad también se informó que se presentará una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente y que se toma como base en la negociación con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg).

De acuerdo con Anabella Giracca, ministra de Educación, los beneficios económicos que recibirán los docentes representan un desembolso de Q609 millones en los siete meses que restan del año. El 50% de los fondos saldrá de economías de la nómina de la cartera y el resto será asumido por el Ministerio de Finanzas.

La cantidad que recibirán los docentes variará según su escalafón. Por ejemplo: los maestros de preprimaria y primaria que están en el escalafón A obtendrán Q220 más, mientras que quienes se ubican en el escalafón F tendrán un incremento de Q495. En cuanto a los bonos de junio y diciembre, la suma pasará de Q2 mil 500 a Q3 mil.

Francisco Cabrera, viceministro técnico, indicó que el 5% de mejora salarial es el monto máximo que la cartera puede otorgar en este momento, y que cada punto porcentual de incremento representa cerca de Q100 millones.

La propuesta del Mineduc sobre beneficios económicos para los docentes no fue presentada en la mesa de negociación que se desarrolla cada miércoles con el Steg. La decisión fue adoptada por las autoridades ministeriales.

“Se ha postergado demasiado la negociación y no podíamos sacrificar el aumento salarial por seguir esperando a poner estos temas sobre la mesa”, dijo la ministra. Según consta en las actas de cada reunión, los artículos con impacto económico se dejaron para el final de la negociación.

Al respecto, Francisco Cabrera, viceministro técnico, indicó que es facultad del Ejecutivo fijar los incrementos salariales, y que este es un beneficio para el magisterio, por lo cual el sindicato no tendría por qué oponerse.

Desde su inicio el 6 de marzo de 2024, el avance del pacto colectivo es del 85%. Las autoridades indicaron que la discusión continúa y que no existe un plazo establecido para su conclusión.

Bajo confidencialidad

La negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo para el magisterio comenzó con desacuerdos. El Mineduc ha intentado hacer público el proyecto que el Steg entregó bajo confidencialidad a la ministra del gobierno de Alejandro Giammattei, Claudia Ruiz. Sin embargo, tras varios amparos, el documento se mantiene en reserva.

La mayoría de los artículos han sido aprobados y no han sufrido cambios respecto del pacto que venció el 11 de marzo de 2024. Son aquellos que, a criterio de las autoridades, ponen en riesgo la rectoría y la toma de decisiones del ministerio los que han dificultado llegar a consensos y han retrasado la discusión.

Entre estos se encuentra el artículo relacionado con el Seguro Médico Escolar, derogado en febrero del año pasado, y cuya inclusión en el nuevo pacto fue impulsada por el sindicato. Finalmente, fue sustituido por el Programa de Salud Escolar, implementado por la administración de Bernardo Arévalo.

“Esta es una verdadera negociación. No se trata de una mesa donde vamos a aceptar todo. Se trata de discutir y buscar lo que es mejor para el sistema educativo del país”, dijo Francisco Cabrera, viceministro técnico. Para este miércoles 30 de abril se tenía prevista la reunión número 43.

Giracca afirmó que no se ha roto el diálogo con el sindicato y recalcó que el ministerio no actúa bajo presión ni coacción, y que no temen a las reacciones que pueda tener el Steg ante la decisión del aumento.

“Estamos aquí para transformar la educación, para recuperar la rectoría del Ministerio de Educación. Somos respetuosos de la ley; estamos utilizando los caminos correctos para recuperarlo. Así que la palabra temor y miedo no está dentro de nuestras medidas”. Anabella Giracca, ministra de Educación

Acciones legales

El presidente Bernardo Arévalo señaló que varios artículos del anterior pacto colectivo otorgaron a Joviel Acevedo, dirigente del Steg, funciones que corresponden “exclusivamente” al Mineduc, y que le concedieron “ilegalmente derechos y poderes que lo convierten en un cuasi ministro paralelo”.

En ese contexto, por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN), se presentará una acción de inconstitucionalidad para “corregir” los abusos del acuerdo vigente, que están en los artículos cuya discusión ha sido postergada.

“La cúpula del Steg se niega a renunciar a los privilegios que nunca debieron estar en un pacto colectivo, el cual debe referirse a condiciones colectivas de trabajo y a derechos y deberes laborales. En los últimos años se han introducido artículos que van más allá del ámbito laboral y afectan directamente la rectoría de la política pública educativa, y son los que el sindicato se niega a discutir”, declaró Giracca.

Saavedra indicó que se analizan los puntos en los que se otorgan al Steg atribuciones que, por ley, corresponden al Mineduc, y que sobre esa base se presentará la acción de inconstitucionalidad en los próximos días.

Por otro lado, se informó que la cartera cuenta con un amparo provisional que protege el derecho a la educación, el cual impide acciones como la toma de escuelas y edificios, así como la suspensión de clases.

Gobierno fija posición

A criterio de Luis Linares, analista del ámbito laboral de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la decisión unilateral de Mineduc de otorgar beneficios económicos a los maestros puede interpretarse como una medida para fijar posición y dejar sentado, ante la opinión pública, que ese es el porcentaje de aumento salarial que el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer.

“Dado que no se ha terminado la negociación del pacto, el Gobierno se adelanta en comunicar cuál es el aumento que está dispuesto a conceder: lo toman o lo dejan. Por lo tanto, lo anuncian públicamente como una forma de presionar al sindicato para aceptar este monto”, dijo Linares.

Agregó que, para la negociación de un pacto colectivo, no hay reglas más que buscar el máximo acuerdo entre las partes involucradas. En caso de que no se llegue al consenso, el siguiente paso es acudir al Tribunal de Arbitraje y Conciliación.

No obstante, Linares no descarta que el sindicato dirigido por Acevedo recurra a movilizaciones masivas como mecanismo de presión para que el Mineduc modifique la propuesta de aumento salarial.

El pasado 10 de abril, los afiliados del STEG se movilizaron por las calles de la ciudad capital para exigir avances en la discusión del pacto colectivo, pese a que un juzgado ordenó al sindicato abstenerse de bloqueos y suspensión de clases.