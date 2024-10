Aumento salarial para maestros se discutirá hasta el final de la negociación del pacto colectivo     

Las reuniones para negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo del magisterio continúan. Los representantes del Ministerio de Educación (Mineduc) y del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) acordaron que los artículos relacionados con aspectos económicos se discutirán en bloque hasta el final de la negociación.



En las actas que se redactan después de la reunión de cada miércoles se plasman los acuerdos y desacuerdos alcanzados entre el sindicato, representado por Joviel Acevedo, y la autoridad educativa, cuyo delegado es el viceministro Técnico, Francisco Cabrera.



Prensa Libre obtuvo a través de una solicitud de información pública los documentos de 11 sesiones ocurridas entre el 5 de junio y el 28 de agosto pasado, que dan continuidad a la discusión que inició el pasado 6 de marzo para renegociar el pacto colectivo, que venció el 1 de marzo del 2024.



En las primeras 12 actas, a las que este medio también tuvo acceso, fue evidente la insistencia del sindicato por conservar la confidencialidad del proyecto que está en discusión, mientras que el Mineduc ha reiterado en hacer pública la negociación. El tema ha llegado a las altas cortes del país, que hasta el momento no han resuelto a favor de que la población conozca el borrador del acuerdo.





En los primeros 43 artículos que conforman el pacto colectivo los cambios fueron mínimos, lo que sí se modificó fue el aumento de días de descanso en favor de los trabajadores. Podrán ausentarse de sus labores por dos días más sin que se les descuente de su paga mensual. Se amplía de 100 a 110 días el reposo por maternidad. Las mamás tendrán asueto el 10 de mayo y los padres el 17 de junio, y todos los maestros el 5 de octubre por el Día Mundial de los Docentes, son parte de los cambios.

Enfrascada discusión

En el segundo bloque de actas al que Prensa Libre tuvo acceso se comienza con la discusión del artículo 44 referente a la Prevención de conflictos derivados de la relación laboral. El Mineduc planteó agregar un párrafo al inciso 44.3 literal a), para que las visitas que realizan los miembros del Comité Ejecutivo a las dependencias de la cartera no obstaculicen las actividades, y que sean solicitadas con dos días hábiles de anticipación de manera verbal o escrito por el trabajador que pide la intervención.

Los representantes del STEG rechazaron el cambio e indicaron que el Mineduc recibió el borrador del pacto colectivo desde el 8 de enero pasado, por lo que no era consecuente que a estas alturas de la discusión pidieran modificaciones. Solicitaron que cualquier variación al documento la enviaran por correo electrónico para analizarla antes de las reuniones.

La parte patronal aceptó y trasladó cambios de 11 artículos, del 44 al 59. Sin embargo, el sindicato no los avaló y señaló no estar dispuesto “a disminuir los beneficios” que fueron otorgados en el anterior pacto colectivo. Según el Mineduc, las modificaciones obedecen a normar procedimientos que no se tienen sobre las Juntas Mixtas y las Mesas Técnicas que ahí se abordan.

Como consta en el acta 15 ―del 19 de junio―, los representantes del ministerio propusieron analizar de manera individual los artículos y que de no lograr consensos se plasmara en las actas. Delegados del STEG advirtieron que hacerlo era como exponerlos “públicamente ante los medios de comunicación”, pues las actas de la negociación son entregadas a particulares que lo han pedido por una solicitud de información pública.

El sindicato reiteró que los cambios al proyecto del pacto colectivo debieron hacerse desde que la parte patronal recibió el documento, y que “infieren mala intención” del Mineduc por el rumbo que ha tomado la negociación, y que, pese a ello, no abandonarían la mesa de discusión.

Los delegados de Educación negaron los señalamientos e indicaron que no tienen la obligación legal de enviar al STEG una contrapropuesta del proyecto presentado, y que consta por escrito las veces en que han solicitado la eliminación de párrafos de artículos que consideran no deben estar en un pacto colectivo.

No a cambios

Uno de los puntos de discordia ha sido el artículo relacionado con las Juntas Mixtas ―establecidas para resolver por vía conciliatoria los problemas laborales―, que a criterio del Mineduc su actuar no ha sido regulado, pues se inmiscuye en asuntos administrativos que son competencia de la cartera.



Se propusieron cambios a los artículos 45, 46 y 47 relacionados al tema, pero los representantes sindicales no aceptaron y se aprobaron sin modificaciones.



El artículo 49 plantea que las Juntas Mixtas Nacional sesionarán ordinariamente cuatro veces al mes, y las departamentales y municipales dos. Los delegados patronales propusieron reducirlas a dos y a una, respectivamente. El cambió fue desaprobado por el sindicato e indicó que “un pacto colectivo es para mejora los derechos obtenidos nunca para disminuirlos”.



Según consta en el acta 19, del 17 de julio, los artículos del 52 al 59 quedaron tal como aparecen en el pacto colectivo anterior, estos tratan de disciplina en las labores, sanciones, amonestaciones, audiencias, estabilidad laboral y reinstalación.

Programas de apoyo

En las actas se lee la discordia entre el sindicato y el Mineduc sobre las prestaciones educativas -artículo 62-, ya que el primero insiste en que los programas de apoyo ―valija didáctica, gratuidad, libros de texto, alimentación escolar y seguro médico― son producto de la lucha sindical. Mientras que el segundo señala que son una obligación del ministerio, por lo que no deben estar regulados en el pacto colectivo de condiciones de trabajo.

La propuesta incluía que el Mineduc en coordinación con el STEG garantizará conectividad gratuita en todos los establecimientos, adquisición de equipo tecnológico para docentes y estudiantes, entrega de uniformes de diario y deportivos, reconstrucción y remozamiento de escuelas, construcción de 10 mil aulas, construcción de cocinas, contratar personal de limpieza y vigilancia.

Sin embargo, el artículo quedó redactado como aparece en el pacto anterior, en el que figura el Seguro Médico Escolar, pese a que fue derogado y ahora se trabaja con el Programa de Salud Escolar.

Los artículos sobre reajuste al salario base de los trabajadores administrativos y de servicio, no sufrió cambios, como tampoco el referente al cálculo de pago de prestaciones de vacaciones no gozadas, el concerniente a las jubilaciones, la indemnización por despido injustificado.

Impacto económico

Hasta el acta 23, del 28 de agosto, se había postergado la discusión de los artículos que tenían un impacto financiero en el presupuesto del Mineduc, lo que quedó razonado por la ministra Anabella Giracca.



Entre estos están el relacionado con la indemnización post mortem, que en el pacto anterior la suma ascendía a 10 salarios mínimos. El reajuste salarial, que se había fijado en un tres por ciento sobre el salario base para recibirlo en el 2023. El bono de profesionalización y el anual que eran de Q700 y Q2 mil 500, respectivamente.



Otro de los artículos postergados es el artículo 72, que no figura en el pacto anterior, este plantea que los docentes con más de 20 años de servicio reciban 20 salarios equivalentes al salario devengado, en el caso de retiro voluntario. Además de mejorar el techo de jubilación a por lo menos Q10 mil.

También se aplazó la discusión del inciso c) del artículo 60 respecto al programa de solidaridad magisterial, y del artículo 79 relacionado a la vigencia de dos años del pacto colectivo a partir de su homologación, pues está relacionado con aspectos económicos.

Momentos de tensión

El viceministro Técnico de Educación, Francisco Cabrera, ha señaló que más allá de la negociación del pacto colectivo hay “tensión constante” entre el Mineduc y el sindicato, el cual ha intentado desacreditar las acciones que la cartera ha puesto en marcha para el mejoramiento de los aprendizajes en los estudiantes. Pese a ello, la discusión del pacto sigue su curso.



“Los puntos que nos han dado más tensión, como seguramente se ve en las actas, son los que tienen que ver con el tema de hasta dónde llega el papel del sindicato. Este piensa que tiene derecho a tomar decisiones solo porque está escrito en los pactos anteriores. Nosotros pensamos que no tiene ninguna potestad legal para tomar decisión de carácter técnico”, dijo el funcionario.



Sin embargo, en Derecho laboral no se puede retroceder, es un derecho adquirido, y ese es el alegato de los sindicalistas. Mientras que la interpretación de las autoridades es que la intervención del sindicato en asuntos administrativos que le conciernen a la cartera "no puede ser un derecho adquirido, porque no es laboral".



Ese ha sido el tema que más tiempo ha llevado en la negociación, como indica el funcionario, pero falta la discusión del aumento salarial y otros beneficios económicos que podría tensar el ambiente, que según consta en las actas serán los últimos puntos a discutir.



No hay un estimado de cuántas sesiones más se necesitarán para concluir la negociación del pacto colectivo, pero Cabrera estima que puede llevar el resto del año.

El presupuesto

En el proyecto de presupuesto del 2025 que se discute en la Comisión de Finanzas del Congreso, el Ministerio de Educación recomendó que se le asigne un techo de Q25 mil 649 millones. Del total de los rubros Q3 mil millones están destinados para preprimaria, este contempla entre otros, dotación de útiles escolares, valija didáctica y remozamiento de centros educativos; otros Q12 mil millones para educación de primaria; Q1 mil 796 millones para educación básica; y Q870.2 millones para educación escolar diversificada.

Para el programa de apoyo para el consumo adecuado de alimentos se solicitó un monto de Q3 mil 573 millones, que es alimentos para preprimaria y nivel medio.

En reserva

El presidente, Bernardo Arévalo, presentó una consulta el pasado 15 de mayo a la Corte de Constitucionalidad, en el que formuló tres preguntas que buscan saber si las negociaciones sindicales podían ser consideradas como temas de confidencialidad.

Una última resolución emitida por la máxima Corte mantuvo la confidencialidad del Pacto Colectivo que negocia el STEG, esto ante una acción de amparo que presentó el Movimiento Cívico Nacional que buscaba también hacer público dicho documento.