Mineduc asegura que emplazamiento del STEG rompe negociación del pacto colectivo

El Ministerio de Educación (Mineduc) afirmó este domingo 26 de abril que el nuevo emplazamiento promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) rompe la negociación del pacto colectivo y traslada el proceso a la esfera judicial.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, señaló en un video difundido en redes sociales del Mineduc: “Con esta acción desesperada, el STEG ha roto la negociación del pacto colectivo y ha llevado el proceso a la esfera judicial”.

Agregó que la decisión del sindicato, liderado por Joviel Acevedo, responde a que en la mesa de negociación no se aceptarían concesiones que calificó de inadecuadas: “Lo hacen porque saben que en la negociación nunca íbamos a ceder a compromisos irresponsables”.

La funcionaria también afirmó que la dirigencia sindical ha estado detrás de acciones previas: “Con el nuevo emplazamiento promovido directamente por el STEG se confirma lo evidente: detrás de aquel comité que presentó el emplazamiento anterior siempre estuvo la misma dirigencia sindical”.

Según Giracca, el objetivo del sindicato es mantener beneficios internos y frenar procesos administrativos: “Lo que en verdad busca la cúpula sindical del STEG es proteger sus privilegios”.

Añadió que el emplazamiento no detiene las acciones del Ministerio: “Ni este emplazamiento ni el anterior impiden que estos procesos sigan avanzando”.

De acuerdo con la ministra, los procedimientos de destitución continuarán conforme a la ley, es decir, con un paso final de autorización de juez laboral.

También indicó que las medidas dictadas por el juzgado aplican a ambas partes.

“Las prevenciones establecidas por el juzgado, por medio del emplazamiento, son para ambas partes”.

Nuevo conflicto

El pasado 23 de abril, el STEG informó en sus redes sociales que el Mineduc fue emplazado nuevamente por un conflicto colectivo de carácter económico-social, presentado en el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala.

De acuerdo con la publicación, la demanda fue interpuesta el 22 de abril contra el Estado de Guatemala y el Mineduc.

La acción se produjo un día después de que la cartera informara que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó una resolución favorable al Mineduc, que dejó sin efecto un emplazamiento anterior promovido por un comité ad hoc.

Esa resolución estableció que el conflicto no podía continuar porque no se había agotado la vía directa y que la negociación del pacto colectivo seguía en curso con el STEG.

El viceministro de Educación, Francisco Cabrera, indicó que, tras el levantamiento del emplazamiento previo, el Ministerio podía continuar con el proceso de destitución de al menos 140 trabajadores sancionados por suspender clases durante la asamblea permanente promovida por el STEG en el 2025, la cual mantuvo a estudiantes fuera de las aulas por unos 50 días.

🚨 El STEG planteó un nuevo emplazamiento y con ello se pone fin a la negociación del pacto colectivo. Sabían que el #Mineduc nunca cedería a los privilegios ilegítimos de su dirigencia.



📚 ⚖️ Una nueva etapa comienza: el derecho a la educación no se negocia. pic.twitter.com/BjxkuQZf8g — Mineduc Guatemala (@MineducGT) April 26, 2026

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