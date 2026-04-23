Steg asegura que volvió a emplazar al Mineduc; autoridades no han sido notificadas

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) publicó en sus redes sociales que el Ministerio de Educación (Mineduc) de nuevo está emplazado, esta vez por un conflicto colectivo de carácter económico-social, que se presentó en el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala.

De acuerdo con la publicación, la demanda presentada el pasado 22 de abril en contra del Estado de Guatemala y el Mineduc.

La acción legal ocurre un día después de que la cartera informara que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó una resolución favorable al Mineduc, que dejaba sin efecto las prevenciones y el emplazamiento derivados de un conflicto colectivo promovido por un comité ad hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala en enero pasado.

La resolución indica que el conflicto no podía continuar porque no se había agotado la vía directa y que la negociación del pacto colectivo está en curso con el STEG, el cual es liderado por Joviel Acevedo.

El pasado 22 de abril, Francisco Cabrera, viceministro de Educación, indicó que, con el levantamiento del emplazamiento por parte de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la cartera podía continuar con el proceso de destitución de al menos 140 trabajadores que tenían sanciones administrativas por suspender clases durante la asamblea permanente que promovió el Steg en el 2025 y que mantuvo a los niños alejados de las aulas por unos 50 días.

Sobre el nuevo emplazamiento, Cabrera indicó que el Mineduc no ha recibido ninguna notificación, mientras que Julio Saavedra, procurador General de la Nación, señaló que no ha sido informado al respecto y que, de ocurrir, se establecería la ruta legal a seguir en dicho proceso.