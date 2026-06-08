CC firma resoluciones que respaldan la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

Una semana después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) acordara declarar con lugar las apelaciones que buscaban anular las resoluciones que suspendieron las elecciones de rector de la Usac, el pleno de magistrados firmó las resoluciones que validan la reelección de Walter Mazariegos.

Fuentes que prefieren no ser citadas, explican que la presidencia de la CC presentó para firma los expedientes 3901-2026; 3886-2026; y 3477-2026, de los que dos forman parte de las apelaciones presentadas por autoridades universitarias en contra de la suspensión de la elección de rector.

Estos expedientes llegaron a la CC después de que dos juzgados suspendieron, de manera provisional, la reelección del rector, a partir de las denuncias de una serie de vicios en el proceso celebrado el 8 de abril en Antigua Guatemala.

Uno de esos amparos se confirmó en sentencia y declaró la suspensión definitiva de la elección, lo que generó dudas sobre el destino que tendría el proceso de renovación de autoridades universitarias.

Los expedientes 3901 y el 3886 fueron presentados por la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario, presentando uno en respuesta a cada uno de los amparos.

Pero también existen los expedientes 4214-2026 y 4289-2026, que presentó el Consejo Superior Universitario (CSU) contra los amparos provisionales, detalló una fuente cercana a la administración de la Usac.

El grupo de oposición Usac Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE) asegura que las apelaciones presentadas contra el proceso, en juzgados, salas de apelaciones y la CC, no podrían argumentar que no se agotaron las fases previas.

Todo debido a una serie de modificaciones a los reglamentos que el CSU cambió, eliminando procedimientos que, a criterio de USAC-DIRE, hacen que las únicas vías posibles para impugnar sean los amparos.

Hasta este momento la oposición o bien las autoridades de la Usac no han sido notificadas de las últimas decisiones de la CC.