Finiquito y denuncias ponen en duda la continuidad de Walter Mazariegos en la Usac

El pulso por el control de la Usac continúa y pese a que algunos juzgados, salas de apelaciones y la Corte de Constitucionalidad han rechazado recursos que denunciaban un aparente fraude en la elección de rector, aún quedan acciones pendientes antes del 1 de julio, cuando Walter Mazariegos debe asumir un nuevo período al frente de la única universidad pública del país.

El freno para la continuidad de Walter Mazariegos como rector de la Usac podría activarse a partir de acciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) o del Ministerio Público (MP).

La primera dependencia ya dejó claro que Mazariegos carece de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito. El funcionario universitario no contaba con ese documento desde que se postuló como candidato para dirigir la Usac.

Ante el Ministerio Público se han presentado varias denuncias contra Mazariegos, a cargo de la Fiscalía Contra la Corrupción y de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

Mazariegos llegó a la rectoría en el 2022 en un proceso de elección que algunos estudiantes y docentes calificaron de fraude, ya que no se permitió la participación los votantes de oposición.

Esa primera elección generó denuncias que llegaron cuando el MP estaba bajo la jefatura de María Consuelo Porras. Los señalamientos fueron desestimados por decisión de las autoridades a cargo.

María Consuelo Porras buscó apoyo del CSU liderado por Mazariegos para ser magistrada de la CC. Fotografía: Prensa Libre (Edwin Bercian/AFP).

En las elecciones del rector, celebradas en abril pasado, Mazariegos llevó adelante una táctica similar que derivó en fraude, según señalamientos del grupo USAC, Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE).

El contexto no es el mismo que el del 2022, pues el MP ya no está bajo el control de Consuelo Porras y la CGC endureció la fiscalización contra la Usac y su Consejo Superior Universitario (CSU).

Esperan objetividad

El diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), ha presentado en las ultimas semanas dos denuncias y una querella contra Mazariegos y otras autoridades del CSU.

Explica que la Fiscalía Contra la Corrupción conoce una denuncia por la reelección de Mazariegos, la que califica como un fraude. La Fiscalía de Delitos Administrativos conoce otro señalamiento por la exclusión de los cuerpos electorales de oposición para la elección de rector.

También acudió ante un juzgado para plantear una querella contra el rector y la Comisión Electoral, el órgano que aceptó la candidatura de Mazariegos para una reelección pese a que no tenía finiquito.

“Actualmente ya se han hecho requerimientos a juzgados, entiendo que también se estarán haciendo diligencias, acá hay un tramo que recorrer que podrían desencadenar en acciones penales”, dijo Chic.

El diputado explica que al indagar sobre el avance de sus denuncias, la nueva administración del MP le ha comunicado que están activas, por lo que tiene expectativas positivas para que se desarrolle una investigación clara y objetiva.

Javier Monterroso, exsecretario del MP y analista e temas de justicia, explicó que con la renovación en la entidad encargada de dirigir la persecución penal es probable que se pueda investigar todas las aparentes ilegalidades alrededor de Mazariegos.

Distintos sectores esperan objetividad de trabajo del MP liderado por el fiscal general Gabriel García Luna. Fotografía: Prensa Libre.

“Espero que sean objetivos, el fiscal general Gabriel García Luna no tiene los compromisos que tenía Consuelo Porras con Mazariegos, es más, ella comenzó una persecución penal contra los opositores del rector”, señaló.

Desde el pasado 21 de mayo, a pocos días del relevo del fiscal general, se consultó al Departamento de Comunicación Social del MP sobre la cantidad de denuncias contra Mazariegos y que fiscalías están a cargo de las pesquisas.

Pese a constantes recordatorios el departamento de Comunicación Social del MP respondió, el 3 de junio, que no contaba con la información oficial, añadiendo que en su momento las máximas autoridades correspondientes darían esa información.

“No puede asumir”

El MP no tiene un plazo definido para desarrollar una investigación ni para solicitar autorizaciones u órdenes judiciales, ya que ello depende del avance de las pesquisas.

Sin embargo, es un hecho que Mazariegos no contaba con finiquito para postularse a la reelección. Tampoco dispone de ese documento, requisito indispensable para asumir el cargo de rector.

“Es muy probable que ante la falta de finiquito, Mazariegos no pueda tomar posesión del cargo el 1 de julio, lo que podría generar algún movimiento que lo deje temporalmente fuera de la rectoría”, detalla Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.

La CGC también ha presentado denuncias contra Mazariegos. Además, accionó penalmente contra el CSU, al determinar que algunos integrantes del órgano universitario permanecen en sus cargos pese a que sus períodos ya vencieron.

Monterroso advierte que, ante la falta de ese documento, el rector podría intentar obligar a la CGC a que le extienda el finiquito. “Es previsible que pida un amparo, quizá ante la Corte de Constitucionalidad, que se ha visto alineada con sus intereses”.

Sin embargo, mientras eso no ocurra por resolución de la Corte de Constitucionalidad, una sala de Apelaciones o un juzgado, Ibarra remarca que Mazariegos no tiene finiquito. “Aunque las cortes convaliden por mayoría un fraude, él no tiene finiquito y, mientras esa situación se mantenga, no puede asumir”, expone.

El número del contacto de la Usac que servía de enlace con la prensa esta inhabilitado, por lo que no fue posible contactar a las autoridades académicas para tener su postura, situación similar al intentar contactar al número de celular que estaba asignado al rector.