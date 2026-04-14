Rodolfo Chang denuncia fraude en elección de la Usac y anuncia acciones legales contra reelección de Mazariegos

El médico veterinario Rodolfo Chang calificó como “fraude” la reelección de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y anunció que emprenderá acciones legales para impugnar el proceso electoral del 8 de abril.

Chang, quien fue candidato a rector por la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE), afirmó que cuenta con un equipo de abogados que busca demostrar irregularidades en la elección, entre ellas la exclusión de cuerpos electorales, la participación de consejeros con cargos vencidos y la postulación de un aspirante sin finiquito, en referencia a Mazariegos.

“Lo que ocurrió el 8 de abril es un fraude disfrazado de proceso electoral”, señaló Chang, quien agregó que la situación refleja una “captura institucional” que debilita el Estado de derecho.

El excandidato también destacó la participación estudiantil en las votaciones y en las protestas posteriores, las cuales —según indicó— han sido masivas y pacíficas. A su criterio, estas acciones evidencian el rechazo de la comunidad universitaria al proceso.

Chang subrayó que la Usac tiene un papel clave en la institucionalidad del país, ya que participa en la integración de comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia, cortes de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral y la elección del fiscal general, además de designar magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

Por ello, consideró que la resolución que adopte la Corte de Constitucionalidad en torno al proceso electoral será determinante para el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala.

“Guatemala necesita instituciones que generen confianza, y esa confianza se construye con resoluciones conforme a derecho”, afirmó.

El excandidato hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la población en general a mantener la defensa de la autonomía y la legalidad en la universidad estatal.

Perfil de Rodolfo Chang

Rodolfo Chang fue elegido candidato a rector de la Usac por la agrupación DIRE, de cara a las elecciones del 8 de abril del 2026.

Su designación se realizó el 26 de marzo del 2026 durante una asamblea en la que participaron cuerpos electorales afines al movimiento. En ese proceso compitió con otros aspirantes, entre ellos Hada Alvarado y Marco Vinicio de la Rosa.

Chang también ha sido vinculado al caso “Toma de la Usac: Botín Político”. En noviembre del 2023 fue capturado junto a otros actores universitarios por la ocupación de instalaciones en el 2022.

Posteriormente, un juez lo ligó a proceso por los delitos de usurpación y depredación de bienes culturales, aunque descartó otros cargos. Quedó en libertad bajo medidas sustitutivas, mientras el caso continúa en etapa intermedia.

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