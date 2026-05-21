Organizaciones respaldan las primeras acciones de Gabriel García Luna al frente del MP

Las primeras acciones de Gabriel García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) transmiten una sensación de cambio y compromiso por recuperar la institucionalidad, según organizaciones sociales.

Las primeras decisiones del fiscal general Gabriel García Luna han sido acertadas, según lo expresaron representantes de las organizaciones Alianza por las Reformas y Fundación Myrna Mack durante un foro realizado este martes 21 de mayo.

El nuevo jefe del MP para el periodo 2026-2030 asumió el pasado 17 de mayo. A pocas horas de haber tomado posesión, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que la institución tendrá puertas abiertas para la población.

Entre sus primeras medidas retiró un puesto de seguridad en el ingreso a la sede central del MP, instalado durante la gestión de María Consuelo Porras, y prohibió que el personal de la institución divulgue datos o documentos en las redes sociales.

También removió de su puesto a Rafael Curruchiche, quien hasta este 20 de mayo era el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), unidad que comenzó con un proceso de liquidación.

Carrera fiscal

La abogada Claudia González, quien formó parte de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), calificó la gestión de Consuelo Porras como “un periodo oscuro”.

Relató que muchos fiscales de carrera se vieron obligados a abandonar la institución, mientras que otros fueron removidos sin causa justificada, lo que afectó la calidad de los profesionales que laboran en el MP.

“Llevó a un debilitamiento estructural, hubo una pérdida de casi 500 fiscales en los ocho años. No perdimos solo fiscales de carrera, sino recursos que se traducen a fiscales especializados”, dijo.

Para ella es importante que la administración del nuevo fiscal general se encargue para proteger la carrera, junto a capacitaciones que permitan al personal estar en la vanguardia.

“Hay que fortalecer las capacidades técnicas y científicas. Se tiene que modernizar la investigación criminal, se deben fortalecer actividades forenses, incluir análisis financiero y tecnológico, así como combatir la corrupción interna”, señaló.

Independencia

Para Lissette Vásquez, directora de Fundación Myrna Mack, es importante que la población vuelva a tener confianza en el MP, algo que se fue perdiendo en los últimos ocho años.

“Cuando se habla de independencia del MP solo se piensa en la figura del fiscal general, pero esa verdadera independencia viene desde el auxiliar, los que hacen el análisis criminal y quienes toman las decisiones técnicas de manera diaria sin temor a represalias administrativas y políticas”, dijo.

Vásquez considera que las primeras acciones de García Luna como fiscal general dan muestras de un cambio positivo en la institución, lo que puede permitirle a los fiscales hacer investigaciones sin temor a represalias administrativas y políticas.

“Destruir una institución es fácil, reconstruirla puede llevar años, pero esperamos que esta nueva administración pueda sentar las bases, que es algo que identificamos con las primeras decisiones que ha tomado”, concluyó.