Fiscal general Gabriel García Luna remueve a Rafael Curruchiche como jefe de la FECI

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Fiscal general Gabriel García Luna remueve a Rafael Curruchiche como jefe de la FECI

El MP removió a Rafael Curruchiche de la FECI por ser un cargo de confianza y de libre nombramiento, según el Acuerdo 771-2026.

Evelyn Boche Ventura, editora de Prensa Libre

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AUDIENCIA CURRUCHICHE Y ARVALO. En este da en el Juzgado Sptimo Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, se llev a cabo audiencia por la denuncia realizada por Bernardo Arvalo en contra del fiscal Rafael Curruchiche. La misma se suspendi debido a que el abogado representante de Bernardo Arvalo present una recusacin en contra del juez para que no conociera el caso. En la imagen, Rafael Curruchiche espera el inicio de la audiencia junto a su seguridad. Juan Diego Gonzlez. 270126

Rafael Curruchiche acude a una audiencia en la Torre de Tribunales como jefe de la FECI. Hoy ha sido destituido. ( Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Ministerio Público (MP) confirmó la remoción de José Rafael Curruchiche del cargo de fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), este 20 de mayo del 2026.

La notificación, emitida por el Departamento de Acciones de Personal del MP señala que la decisión se fundamenta en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, los cuales establecen que los fiscales de sección ocupan cargos de confianza y de libre nombramiento y remoción.

“Los Fiscales de Sección constituyen un puesto relacionado de responsabilidad patronal y de confianza, por ende de libre nombramiento y remoción”, detalla el acuerdo.

La resolución también detalla que el acuerdo “entra en vigencia inmediatamente y surte sus efectos a partir de la fecha de notificación”.

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Además, el MP ordenó el pago de las prestaciones laborales correspondientes y requirió a Curruchiche coordinar la entrega de mesa y cargo en la dependencia donde prestó servicios.

La notificación añade que el exjefe de la FECI deberá presentarse ante la Contraloría General de Cuentas en un plazo no mayor de 30 días hábiles para entregar su declaración jurada patrimonial, debido al cese de funciones.

El oficio está firmado por Ana Contreras, encargada del despacho del Departamento de Acciones de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público.

ESCRITO POR:

Evelyn Boche Ventura, editora de Prensa Libre

Evelyn Boche Ventura

Periodista de Prensa Libre con más de 20 años de experiencia en investigación para medios impresos y digitales, especializada en la cobertura de temas de seguridad y justicia. Editora de Política.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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