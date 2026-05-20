Fiscal general Gabriel García Luna remueve a Rafael Curruchiche como jefe de la FECI

El Ministerio Público (MP) confirmó la remoción de José Rafael Curruchiche del cargo de fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), este 20 de mayo del 2026.

La notificación, emitida por el Departamento de Acciones de Personal del MP señala que la decisión se fundamenta en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, los cuales establecen que los fiscales de sección ocupan cargos de confianza y de libre nombramiento y remoción.

“Los Fiscales de Sección constituyen un puesto relacionado de responsabilidad patronal y de confianza, por ende de libre nombramiento y remoción”, detalla el acuerdo.

La resolución también detalla que el acuerdo “entra en vigencia inmediatamente y surte sus efectos a partir de la fecha de notificación”.

Además, el MP ordenó el pago de las prestaciones laborales correspondientes y requirió a Curruchiche coordinar la entrega de mesa y cargo en la dependencia donde prestó servicios.

La notificación añade que el exjefe de la FECI deberá presentarse ante la Contraloría General de Cuentas en un plazo no mayor de 30 días hábiles para entregar su declaración jurada patrimonial, debido al cese de funciones.

El oficio está firmado por Ana Contreras, encargada del despacho del Departamento de Acciones de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio Público.