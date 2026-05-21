Las acciones del fiscal general Gabriel García Luna en sus primeros días al frente del MP

Gabriel García Luna asumió como fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) la madrugada del 17 de mayo y, en menos de 72 horas, llevó a cabo una serie de cambios y anunció otros que ejecutará durante su gestión 2026-2030.

Entre las primeras medidas están el inicio de la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), restricciones al uso de redes sociales por parte del personal fiscal, la destitución de Rafael Curruchiche y nuevas disposiciones sobre allanamientos.

Primeros nombramientos

Horas después de asumir el cargo, García Luna confirmó los primeros nombramientos de su equipo de trabajo.

Edwin Santiago Chavajay Chavajay fue designado secretario general del MP; Shirley García Ovalle, secretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación; y Rony López Galindo, secretario de Asuntos Informáticos.

Los tres funcionarios cuentan con experiencia en el Organismo Judicial (OJ), administración pública y gestión institucional, según sus perfiles profesionales.

Chavajay Chavajay es abogado penalista y asesor en Derecho Penal de la Procuraduría General de la Nación desde el 2024. También integró la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia entre el 2021 y el 2023.

García Ovalle trabajó en el OJ en proyectos financiados con cooperación internacional y López Galindo acumula más de 20 años de experiencia en tecnología y administración de sistemas informáticos.

Anuncia liquidación de la Feci

En su primera conferencia de prensa, el 17 de mayo, García Luna anunció que la Feci entraría en una etapa de liquidación a partir del 18 de mayo.

El fiscal general argumentó que la fiscalía perdió “credibilidad ciudadana” y que no se estaban cumpliendo los objetivos institucionales.

“El proceso de liquidación servirá para revisar cada uno de los expedientes y determinar si existe algún tipo de responsabilidad”, afirmó.

También aseguró que el MP “no es un ente político” y prometió recuperar la confianza ciudadana en la institución.

Investigación podría alcanzar a exfuncionarios

Ese mismo día, en una entrevista con Prensa Libre, García Luna afirmó que las investigaciones derivadas de la revisión de la Feci podrían alcanzar a cualquier funcionario, incluida la exfiscal general María Consuelo Porras.

“A quien sea responsable. Puede ser la fiscal general, el secretario general, quien sea”, declaró.

El funcionario también explicó que la revisión incluirá informes internos, entrevistas y supervisiones sobre el funcionamiento de las agencias fiscales.

Además, adelantó que la FECI será reestructurada y que sus autoridades deberán rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.

Ordena informar allanamientos con 24 horas de anticipación

El 18 de mayo, el MP emitió una circular interna para ordenar que las fiscalías informaran con al menos 24 horas de anticipación sobre diligencias y actividades operativas.

La disposición quedó contenida en la circular SG/G 2026-000005, firmada por Marco Aurelio Ramírez Arévalo, secretario general en funciones del MP.

La circular instruye que, antes de ejecutar allanamientos, inspecciones, registros o secuestro de evidencia, las unidades fiscales deben comunicarlo previamente al despacho de la Secretaría General.

“Con un plazo mínimo de 24 horas de anticipación (...) se informe al Despacho de Secretaría General (...) antes de proceder a la ejecución de cualquier diligencia de allanamiento, inspección, registro y/o secuestro de evidencia”, señala el documento.

La disposición también establece que las fiscalías deberán detallar el tipo de diligencia que realizarán, conforme a un formato adjunto. Según fiscales del MP, la medida es para “no hacer mal uso de la institución”.

Restricciones sobre redes sociales

Ese mismo día, García Luna anunció nuevas directrices sobre el comportamiento de fiscales y trabajadores del MP, especialmente en redes sociales.

“El fiscal no solo tiene que actuar con objetividad, sino también de forma imparcial”, afirmó durante una entrevista con Prensa Libre.

Añadió que existe prohibición de efectuar publicaciones relacionadas con investigaciones, litigios o actividades institucionales en redes sociales.

Según García Luna, el objetivo es reforzar los principios éticos dentro de la institución.

Circular prohíbe divulgar información institucional

Un día después, el 19 de mayo, el MP confirmó la emisión de una circular interna dirigida a todo el personal.

El documento prohíbe divulgar expedientes, audios, imágenes, actuaciones procesales y comunicaciones institucionales por medios no autorizados, incluidas plataformas de mensajería y redes sociales.

La circular también prohíbe utilizar información relacionada con investigaciones para favorecer o perjudicar intereses políticos o personales.

Según el documento, estas conductas pueden afectar “el carácter objetivo, imparcial e independiente” del MP.

Destituye a Rafael Curruchiche

El 20 de mayo, el MP confirmó la destitución de José Rafael Curruchiche como fiscal de sección de la Feci.

La notificación señala que el cargo es de confianza y de libre nombramiento y remoción, con base en la Ley Orgánica del MP y el pacto colectivo institucional.

La resolución ordena además el pago de prestaciones laborales y la entrega formal del cargo.

Curruchiche dirigió la Feci durante la administración de María Consuelo Porras y estuvo al frente de investigaciones relacionadas con actores políticos, operadores de justicia y periodistas.