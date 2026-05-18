Gabriel García Luna cuestiona publicaciones de fiscales en redes sociales, con información del trabajo del MP

El nuevo fiscal del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, afirmó que la ética debe ser una conducta permanente entre los integrantes de la institución y no debe limitarse únicamente al horario laboral, en referencia a publicaciones en redes sociales efectuadas por fiscales del ente investigador.

Durante una entrevista con Prensa Libre, García Luna señaló que los trabajadores del MP deben mantener un comportamiento imparcial y apegado a valores éticos tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida personal.

“Sí, es interesante ver el comportamiento de algunos integrantes de la Fiscalía —MP—, porque parte estructural es la ética. Igual que la judicatura y la magistratura, la Fiscalía no solo tiene que actuar con objetividad, sino de forma imparcial”, expresó.

“No soy fiscal solo de 8 a 16 horas, o cuando estoy de turno, sino que es permanente. Y no es porque esté trabajando todo el tiempo, pero en mi vida personal también tengo que comportarme cumpliendo los valores éticos”, afirmó.

Controles internos

García Luna añadió que la última reforma a la Ley de la Carrera Judicial fortaleció los aspectos disciplinarios y recordó que el Código de Ética Fiscal contempla faltas graves y gravísimas relacionadas con conductas inapropiadas.

El fiscal también indicó que, aunque debe existir supervisión interna, esta no debe convertirse en un mecanismo inquisitivo.

Restricciones sobre redes sociales

En cuanto al uso de redes sociales, García Luna aseguró que existe una prohibición de efectuar publicaciones relacionadas con el trabajo institucional o procesos de litigio.

“Una de las instrucciones es que queda la prohibición, sin limitar la libertad del uso de redes sociales, por supuesto, de hacer publicaciones referentes a la institución o al trabajo que realicen todos los integrantes del MP”, señaló.

Además, recomendó evitar que las discusiones judiciales se trasladen al ámbito digital.

“No llevar el litigio a las redes sociales. Sí, es prácticamente litigio y cualquier tipo de información o mensaje que tenga que ver con la institución, porque eso viola principios éticos, como mínimo”, enfatizó.

Revisarán expedientes y fiscalías

En una entrevista con Prensa Libre, García Luna habló sobre la revisión interna que hará en el Ministerio Público y advirtió que las investigaciones podrían alcanzar a cualquier funcionario, incluida la exfiscal general María Consuelo Porras.

El nuevo jefe del MP también adelantó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) será sometida a una reestructuración y aseguró que quienes dirigen las fiscalías deberán rendir cuentas.

Además, dijo que revisarán expedientes relacionados con corrupción, crimen organizado y lavado de dinero, debido a que considera que en varios casos no se obtuvieron resultados importantes.