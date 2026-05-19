MP prohíbe a fiscales divulgar información institucional y usar casos con fines políticos

El Ministerio Público (MP) confirmó la emisión de una circular dirigida a todo el personal de la institución, en la que prohíbe divulgar información institucional, expedientes, audios, imágenes y actuaciones procesales por medios no autorizados, incluidas redes sociales y plataformas de mensajería.

“Queda estrictamente prohibido divulgar, reproducir, transmitir o difundir información institucional, documentos, imágenes, audios, actuaciones procesales, datos de expedientes, comunicaciones internas o cualquier otro contenido vinculado al ejercicio de las funciones institucionales sensibles”, señala el documento con fecha de 18 de mayo del 2026.

La circular establece que fiscales y trabajadores no podrán utilizar información relacionada con investigaciones o actuaciones institucionales para favorecer intereses políticos o personales.

“Queda prohibido utilizar la actividad fiscal, las actuaciones procesales o cualquier información derivada del ejercicio de las funciones institucionales para realizar alusiones, referencias o manifestaciones (...) que tengan por objeto o resultado beneficiar o perjudicar intereses políticos, partidarios o personales”, añade.

El MP también advirtió que esas acciones podrían afectar “el carácter objetivo, imparcial e independiente” que debe regir la actuación institucional.

Circular emitida por el Ministerio Público prohíbe a fiscales y trabajadores divulgar información institucional o actuaciones procesales en redes sociales y medios no autorizados. El MP confirmó la autenticidad del documento y jefes de fiscalía indicaron que la disposición fue distribuida al personal. (Foto Prensa Libre: MP)

“La ética es permanente”, señala el nuevo jefe del MP

Las disposiciones fueron emitidas dos días después que Gabriel García Luna asumiera como nuevo fiscal general del MP.

Durante una entrevista con Prensa Libre, García Luna afirmó que la ética debe ser una conducta permanente entre los integrantes de la institución y no limitarse únicamente al horario laboral.

“Sí, es interesante ver el comportamiento de algunos integrantes de la Fiscalía —MP—, porque parte estructural es la ética. Igual que la judicatura y la magistratura, la Fiscalía no solo tiene que actuar con objetividad, sino de forma imparcial”, expresó el pasado 17 de mayo.

Añadió que el comportamiento ético también debe mantenerse fuera de las funciones institucionales.

“No soy fiscal solo de 8 a 16 horas, o cuando estoy de turno, sino que es permanente. Y no es porque esté trabajando todo el tiempo, pero en mi vida personal también tengo que comportarme cumpliendo los valores éticos”, afirmó.

García Luna recordó que la reforma más reciente a la Ley de la Carrera Judicial fortaleció los mecanismos disciplinarios y señaló que el Código de Ética Fiscal contempla faltas graves y gravísimas vinculadas con conductas inapropiadas.

El fiscal general también aseguró que el MP mantendrá supervisión interna, aunque afirmó que esta no debe convertirse en un mecanismo inquisitivo.

Restricciones sobre redes sociales

El nuevo fiscal general del MP dijo existe prohibición de efectuar publicaciones relacionadas con el trabajo institucional o litigios en curso en redes sociales.

“Una de las instrucciones es que queda la prohibición, sin limitar la libertad del uso de redes sociales, por supuesto, de hacer publicaciones referentes a la institución o al trabajo que realicen todos los integrantes del MP”, señaló.

Además, recomendó evitar que las discusiones judiciales sean trasladadas al ámbito digital.

“No llevar el litigio a las redes sociales. Sí, es prácticamente litigio y cualquier tipo de información o mensaje que tenga que ver con la institución, porque eso viola principios éticos, como mínimo”, enfatizó.