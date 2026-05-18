Nuevo jefe del MP, Gabriel García Luna, llama a fiscales y personal a trabajar con “ética”

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, dirigió este lunes 18 de mayo un mensaje al personal administrativo, técnico y fiscal del Ministerio Público (MP).

En su mensaje, aseguró que su gestión buscará recuperar la confianza interna y fortalecer el funcionamiento del ente investigador.

El funcionario afirmó que las decisiones sobre ascensos, traslados y relaciones laborales deberán responder a criterios de capacidad y ética, y no a vínculos personales, lealtades políticas o conveniencias.

También ofreció respaldo institucional al personal que actúe con integridad, así como acceso a herramientas, recursos y capacitación continua para mejorar el desempeño de fiscales, técnicos y trabajadores administrativos.

García Luna aseguró que su gestión no se conducirá desde una oficina aislada y que escuchará a las fiscalías, unidades técnicas y áreas administrativas para identificar necesidades y mejorar procesos.

Además, advirtió que la ética no será opcional dentro del MP y aseguró que cada investigación limpia, cada caso resuelto con objetividad y cada víctima atendida con dignidad formarán parte del proceso para devolver la confianza ciudadana en la institución.

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Dijo que un equipo bien integrado litiga y sirve mejor a la ciudadanía guatemalteca; además, quien trabaje con integridad tendrá el respaldo de la institución. Quien no lo haga enfrentará las consecuencias que establece la ley, de forma justa, transparente y sin excepciones, no como represalia, sino como parte del funcionamiento de una institución seria.

Añadió que los desafíos son grandes, pero ningún reto es imposible cuando una institución trabaja con convicción.

El fiscal Rafael Curruchiche estuvo en la actividad, pero no dio declaraciones a la prensa.

Este lunes, en el ingreso al edificio del MP fue retirada una carpa que era utilizada para el personal de seguridad, dejando ahora un acceso más libre al recinto.

Gabriel García Luna asumió el cargo el domingo 17 de mayo, en sustitución de Consuelo Porras, quien estuvo al frente del MP durante ocho años.

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