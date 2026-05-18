Fiscal general Gabriel García Luna: video de la entrevista con los puntos relevantes tras su llegada al MP

Guatemala tiene nuevo fiscal general tras la designación de Gabriel García Luna para dirigir el ente investigador en el período 2026-2030. El funcionario amplió detalles de lo que será su labor.

Esta elección fue parte de las elecciones de segundo grado en Guatemala, donde una Comisión de Postulación integró una nómina de seis candidatos, de la cual el presidente Bernardo Arévalo hizo la elección.

García Luna sustituye en el cargo a Consuelo Porras, quien durante ocho años estuvo al frente del Ministerio Público (MP).

El nuevo fiscal general ha planteado una gestión enfocada en transparencia, modernización y atención a víctimas.

En una entrevista con Prensa Libre, el funcionario compartió detalles sobre los ejes en los que girará su gestión.

A continuación, algunos de los puntos relevantes de la entrevista con el funcionario. La entrevista se desarrolló en su oficina en el MP.

Respecto de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) será sometida a una reestructuración, el fiscal indicó que, si fuera una marca, uno de los objetivos principales es recobrar la confianza de la población, y la marca no es vista de buena forma; lastimosamente, por decisiones que se han tomado en casos que todavía tendría que revisar de forma personal.

el fiscal indicó que, si fuera una marca, uno de los objetivos principales es recobrar la confianza de la población, y la marca no es vista de buena forma; lastimosamente, por decisiones que se han tomado en casos que todavía tendría que revisar de forma personal. Sobre que Rafael Curruchiche ha mostrado interés en reunirse con él, el funcionario indicó: “Yo no lo he escuchado, pero pienso que primero hay que ver en qué situación está la fiscalía. Creo que sí debe rendir cuentas quien la dirige”.

el funcionario indicó: “Yo no lo he escuchado, pero pienso que primero hay que ver en qué situación está la fiscalía. Creo que sí debe rendir cuentas quien la dirige”. A la pregunta de cómo ve al Ministerio Público y si considera que las redes ilícitas han avanzado y entraron al ente investigador, y desde adentro se procura impunidad, García Luna indicó: “Mi análisis es puramente procesal y dentro de eso el análisis de investigación. Y sí pienso que en muchos fenómenos criminales no se están logrando resultados importantes, y donde principalmente se generan muchas ganancias, como las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero de diferentes actores; puede ser corrupción del Estado. El mensaje es: ‘Yo tengo a aquel y aquel me va a arreglar el clavo’. Y seguramente hay personas que llegan y dicen: ‘Ah, yo soy amigo de tal fiscal’ o ‘yo puse al fiscal’”.

García Luna indicó: “Mi análisis es puramente procesal y dentro de eso el análisis de investigación. Y sí pienso que en muchos fenómenos criminales no se están logrando resultados importantes, y donde principalmente se generan muchas ganancias, como las extorsiones, el narcotráfico y el lavado de dinero de diferentes actores; puede ser corrupción del Estado. El mensaje es: ‘Yo tengo a aquel y aquel me va a arreglar el clavo’. Y seguramente hay personas que llegan y dicen: ‘Ah, yo soy amigo de tal fiscal’ o ‘yo puse al fiscal’”. En cuanto a la agenda de delitos en los que se enfocará su gestión , García Luna afirmó que hay crimen organizado y crímenes de corrupción bastante fuertes, y que no se puede detener todo, pero sí enfocarse en algunos con más atención. “Hay cosas que son de todas las fiscalías. La capacidad de investigación y de litigio es de todas las fiscalías”, afirmó.

, García Luna afirmó que hay crimen organizado y crímenes de corrupción bastante fuertes, y que no se puede detener todo, pero sí enfocarse en algunos con más atención. “Hay cosas que son de todas las fiscalías. La capacidad de investigación y de litigio es de todas las fiscalías”, afirmó. Respecto de cómo evalúa el manejo de los casos criminales dentro del MP, el fiscal indicó: “Ese fenómeno de tantas desestimaciones no es normal, solo por unas acreditaciones cuantitativas. Entonces yo puedo tener 100% de casos resueltos porque los desestimé, pero en ninguno hubo justicia. En algún porcentaje sí era la desestimación lo que procedía, pero puede haber una participación y, dependiendo del delito, un criterio de oportunidad o una conciliación, porque algún conflicto había”.

Para leer más: La hoja de ruta del MP: una transición obligada a revisar eficacia de las fiscalías y el futuro de la Feci

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