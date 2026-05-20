CC deja sin efecto temporal el pago obligatorio por estacionarse en la vía pública de Antigua Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el cobro del sistema MarbEx en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, luego de resolver dejar sin efecto temporal los artículos 1 y 4 del reglamento que regula el pago por estacionamiento en la vía pública, informaron este miércoles 20 de mayo fuentes judiciales.

La resolución establece la suspensión provisional de dos artículos del “Reglamento de la renta por uso privativo temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos”, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de Antigua Guatemala en la sesión documentada en el acta 104-2024, del 2 de septiembre del 2024, y publicado en el Diario de Centro América el 20 de noviembre del mismo año.

Según el fallo, el artículo 4 del reglamento queda suspendido mientras continúa el trámite constitucional. Ese apartado regulaba el cobro de la tasa por estacionamiento en espacios públicos del municipio.

La resolución indica: “Se decreta la suspensión provisional de los artículos 1 y 4 del ‘Reglamento de la renta por uso privativo temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos’, inserto en el punto tercero del acta número 104-2024, que documenta la sesión del Concejo Municipal de Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, celebrada el dos de septiembre de dos mil veinticuatro y publicada en el Diario de Centro América el veinte de noviembre del mismo año”.

Con esta decisión, el cobro del MarbEx queda suspendido de manera temporal, por lo que vecinos, trabajadores y turistas podrán estacionarse en áreas permitidas sin efectuar el pago establecido por la municipalidad.

La suspensión también deja sin efecto provisional las multas de tránsito relacionadas con la falta de pago del sistema.

El esquema tarifario fijaba cobros de Q10 para vehículos y Q5 para motocicletas de lunes a jueves. Los viernes, fines de semana y días de alta afluencia, las tarifas aumentaban a Q20 para automóviles y Q10 para motocicletas.

Prensa Libre consultó a la Municipalidad de Antigua Guatemala sobre la resolución de la CC y su postura respecto de la suspensión del sistema; sin embargo, aún no responden.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.