Observadores internacionales critican el abuso de amparos en las elecciones de segundo grado del 2026

La renovación institucional del 2026 tiene pendiente el proceso de cambio de autoridades en la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero las otras tres instituciones que ya sufrieron una renovación encendió las alarmas en los procesos de observación de misiones internacionales.

Este miércoles 10 de junio, un grupo de expertos conversó sobre el proceso de renovación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE); la Corte de Constitucionalidad (CC); y la renovación de fiscal general del Ministerio Público (MP).

El denominador común que detectaron en cada uno de los procesos fue un uso inusual de las acciones de amparo, con las que, aseguran, se buscó sesgar el rumbo de cada una de las elecciones de segundo grado.

Los panelistas coincidieron en un evento virtual organizado por Impunity Watch; Fundación para el Debido Proceso; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que reunió a observadores internacionales que prestaron vigilancia a las renovaciones institucionales de país.

“Diversos observadores señalaron preocupaciones relacionadas con la transparencia, la evaluación de candidaturas, tramitación de objeciones y denuncias, el riesgo de conflictos de intereses y los intentos de influir en los procedimientos de nombramiento mediante litigios y otras formas de presión”, explicó Margaret Satterthwaite, relatora de Independencia Judicial.

Además, expusieron que en este proceso de renovación tuvo actores que destacaron por aparentes vínculos a grupos de poder, entre ellos Walter Mazariegos, como presidente de la postuladora del TSE; y Claudia Paredes; presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lideró la comisión de postulación del MP.

Otros actores que destacaron, a decir de los panelistas, por un rol independiente, fue el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), que participó en las tres elecciones.

Muchos amparos

Aunque no tienen una cantidad exacta de cuantos recursos legales invadió cada una de las elecciones de segundo grado, los observadores internacionales destacaron que hubo una cantidad elevada de amparos durante los tres procesos de renovación.

“Un obstáculo central es el abuso de los amparos, el amparitis. Todo se pretende bloquear con amparos que no tienen ningún fundamento, y a partir de ahí se toman acciones que bloquean una elección libre y transparente”, dijo José Ugaz, observador del Panel de Personas Independientes (PEI-GT).

Este tipo de acciones, indica, buscaron limitar la participación de buenos candidatos, poniendo de ejemplo como con amparos se limitó a los profesionales de ciencias afines para votar en el Cang por la elección de magistrados; y como siempre por un amparo se excluyó a los jueces para la elección de fiscal general.

“En lo negativo ha habido una falta de transparencia e intentos hasta el final de tratar de manipular los procesos, es impresionante como hasta el último día estaba esa sensación de que todo podía caerse”, añadió Ugaz.

Por su parte Carlos Ayala, de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), reflexionó sobre las votaciones clave en las postuladoras.

Indicó que en algunas de ellas se dejó de lado aspectos vitales para los cargos que estaban en juego. “Para llegar a la lista que se iba a postular, esto lo vimos en distintos cargos, había una votación con una motivación sin tomar en cuenta elementos como la honorabilidad, la capacidad, la independencia y el compromiso con valores”, añadió.

Vigilancia ciudadana

Pero no todo fue malo en las elecciones de segundo grado del 2026, según la lectura de Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y actual directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Mesoamérica.

“Yo creo que, a pesar de todo, si vemos desde donde partimos, con un sistema absolutamente cooptado, avanzamos. Yo no puedo dejar de ver que hubo un avance en el rescate de la institucionalidad”, dijo.

Paz y Paz considera que algo que destaca del país es como grupos indígenas, estudiantes, organizaciones sociales, medios de comunicación independientes y ciudadanía en general, se preocuparon por velar que cada elección se desarrollara de manera objetiva para el país.

“Hay factores claves que ayudaron en ese avance, nosotros trabajamos en las Americas, y puedo afirmar que no hay otro país en la región donde la ciudadanía tenga ese nivel de articulación para el monitoreo de la elección de altas autoridades”, indicó.

Algunas misiones de observación todavía no han elaborado informes finales sobre su trabajo en Guatemala, ya que también estarán monitoreando el proceso de renovación de la CGC.