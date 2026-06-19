Elecciones 2027: Viejos actores políticos impulsan comités para competir desde nuevos partidos políticos  

Las elecciones del 2027 tendrán nuevos partidos políticos, algunos todavía en proceso de formación, que buscarán impulsar a viejos actores de la política guatemalteca para ocupar los altos cargos de elección popular.

Hasta el pasado 5 de junio, los datos más recientes publicados en el portal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contabilizan 24 partidos políticos, seis de reciente creación que no compitieron en las elecciones del 2023.

Se trata del Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder), que tiene como secretario general a Walfre Lara; y Jaguar, que reporta en su secretaría general a Anthony Segura, exdirigente sindical que fue acusado dentro del caso de corrupción La Línea.

También aparece el Partido Verde, de la exdiputada Delia Bac, quien fue señalada por el Ministerio Público (MP) de supuesta corrupción en su paso como congresista.

El partido Nuevos Tiempos tiene de secretaria general a la actual diputada de Vamos, Shirley Rivera, expresidenta del Congreso que fue cuestionada por promover en su gestión una ley que, según organizaciones, atentaba contra la familia.

Los últimos nuevos partidos son Servir, que tiene en su secretaría general a Carlos Pineda; y Fuerza por Guatemala, que tiene de secretario al excandidato presidencial, Mauricio Radford.

Pero a la lista de nuevas ofertas electorales podrían sumarse otros cinco comités que están a pocos pasos para tramitar ante el Registro de Ciudadanos del TSE su evolución a partido político.

Cinco comités

El TSE registra 23 comités proformación, de esos, cinco ya cumplen la cantidad mínima de 28 mil 83 simpatizantes, quedando pendientes sus asambleas para tramitar su transición a partido político.

Pero al igual que los partidos de reciente creación, la mayoría comparten vínculos con políticos, que, en más de una ocasión, han buscado escalar a cargos de elección popular por medio de las votaciones.

Las elecciones del 2023 fueron investigadas por el anterior MP. Fotografía: EFE/ Esteban Biba.

Entre los comités figura Chapín, con 30 mil 711 simpatizantes. Tiene como secretario general a Mario Alfonso López Silvestre. Él fue secretario del cancelado Unión Republicana, que en el 2023 impulsó una candidatura a favor de Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco.

Asimismo, Dignidad tiene reportados 29 mil 409 afiliados, detallando como su secretario general a Gabriel Romero Pérez, excandidato a diputado del cancelado Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

XGuate contabiliza 32 mil 99 simpatizantes. Tiene de secretario general a Manuel Castillo Reyna, pero en sus redes sociales el excandidato presidencial Edmond Mulet ya se vinculó con la agrupación.

Raíces tiene 38 mil 70 afiliados y su secretario general es el diputado Samuel Pérez. Esta agrupación nace de la división oficialista del ahora cancelado Movimiento Semilla.

Revolución reporta 31 mil 483 afiliados, su secretario general es Arnoldo Francisco Pérez Pérez, quien no tiene antecedentes de participación política en el pasado.

Son un negocio

La forma en que agrupaciones buscan simular una oferta política nueva cuando en realidad "reciclan" candidatos, confirma que nacen como un negocio, al menos eso opina Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

“Hay expertos en hacer partidos políticos y después venderlos. Estos personajes que circulan son los que tienen la capacidad de levantar financiamiento y conocen cómo operan, muchas veces ya es un negocio porque esa ficha, vale”, indicó.

Pero otra parte del negocio puede provenir directamente de los financistas. “Si lo vemos con mala fe –la creación de partidos– sí pueden ser un negocio, junto a la campaña porque recaudan fondos y muchas veces terminan en manos de sus dirigentes, independientemente de si son electos o no”, remarcó Quezada.

Algunos excandidatos presidenciales ya forman parte de nuevos partidos políticos. Fotografía: EFE/ Esteban Biba

Por su lado, Edie Cux, analista de Acción Ciudadana, ve que la forma en que nacen y mueren los partidos políticos, con prácticamente las mismas estructuras y personajes, son un síntoma negativo para el país.

“Manifiesta la crisis democrática que vive el país, donde no hay partidos políticos, solo vehículos electorales. Luchan más por conseguir las firmas que por la misma proyección política que puedan tener”, reiteró.

Cux destacó que por la cantidad de partidos políticos sería adecuado ver nuevos rostros y no siempre los mismos cada cuatro años. “Saltan de partido en partido sin ningún tipo de formación. Esto implica que se reciclan, unos mueren, otros se mudan, es un intercambio. Parecen más como sociedades anónimas que terminan en ocasiones siendo desechables”, agregó.

Auditoría en curso

El TSE anunció hace algunas semanas un proceso de auditoría a los comités proformación, para evaluar si todos han cumplido con los requisitos de ley necesarios.

Hasta el momento, se desconoce qué tan avanzado está el proceso de verificación, y cuál fue la metodología adoptada, pero las autoridades indicaron que sus resultados se harán públicos.

Por su parte, los analistas consideran vital que la auditoría permita verificar de dónde sale el dinero para estos nuevos comités, lo que se traduce en acciones para alcanzar a la mayor cantidad de simpatizantes posible.

“Esa auditoría debe velar por ver la manera en que se captó la adherencia, que no fuera con recursos públicos, que no fuera por medio de regalos que sería comprarlos”, comentó Quezada.

Alcanzar ese extremo permitirá tener una mejor perspectiva de las nuevas organizaciones, añadió Cux. “No es secreto que los comités, en algunas localidades, tienen vinculación con el crimen organizado, y eso vuelve más complicada la política por una captura institucional”, señaló.

El TSE se reunirá con los representantes de los partidos políticos el jueves 25 de junio, pero hasta ahora se desconoce si la auditoría ya concluyó o si se va a presentar algún avance preliminar.