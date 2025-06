MP investiga a la Junta Electoral del Distrito Central por el conteo de votos de 2023

El Ministerio Público investiga a la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC) a partir de una denuncia que presentó un excandidato a diputado por el Partido Republicano.

El Departamento de Comunicación Social del MP confirmó el caso contra una de las juntas electorales que participó en las Elecciones Generales de 2023, aunque sin profundizar en el estado de la investigación.

Partidos políticos plantearon dudas en torno a al desempeño de la JEDC y la Junta Electoral Departamental de Guatemala (JEDG) porque anunciaron que realizarían dos conteos de los votos durante la primera vuelta electoral.

También se cuestionó la intención de contratar una herramienta informática adicional al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Esa herramienta, exclusiva para las juntas electorales, se adquirió con la empresa Sega. La compra del sistema también se menciona en la denuncia, detalló la unidad de comunicación del MP.

Las autoridades del ente investigador no revelaron el nombre de la persona que presentó los señalamientos, pero explicaron que el caso fue asignado a la FECI.

Los supuestos hechos

La denuncia se basa en declaraciones de la JEDC a medios de comunicación, en las cuales “expresan que se llevarán a cabo dos conteos de votos el día 25 de junio de 2023, uno en el centro de votación y el segundo en el centro de monitoreo del Parque de la Industria". El denunciante consideró el hecho como una violación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el documento.

Además, señala que la JEDC contrató los servicios de una empresa externa. “Se denuncia el hecho de la adquisición de un software independiente para la JEDC”, herramienta adicional al sistema TREP, “duplicando el gasto y no velando por el patrimonio del erario nacional, usurpando funciones, incumpliendo deberes y poniendo en riesgo la decisión del pueblo de Guatemala y su democracia a través del voto”, afirma la denuncia.

Rechaza señalamiento

José Murua, quien presidió la JEDC, rechazó los señalamientos contenidos en la denuncia. Afirmó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es clara al establecer que son los voluntarios quienes llevan a cabo el conteo de votos y no un sistema informático.

“El doble conteo que se oficializó en todo el país fue de conocimiento público. No había un doble conteo de una empresa privada. Recuerde que los votos están todo el tiempo en poder del TSE, así que no hay forma de que una empresa privada haga un conteo por su parte”, explicó.

La JEDC informó mediante un comunicado, el 29 de junio de 2023, que canceló el contrato suscrito con la empresa Sega, debido a una serie de inconvenientes detectados durante la primera vuelta.

Murua agregó: “La JEDC ya no los utilizó. Además, la información (de la denuncia) es equivocada. Los servicios de esa empresa no eran para contar votos. Lo que ofrecían era monitoreo y control, o sea, no tenían nada que ver con el conteo”.

El expresidente de la JEDC aseguró que no ha sido notificado de ningún tipo de investigación. Recordó que ese órgano no tiene una sede física, ya que su funcionamiento fue exclusivo para el evento electoral.

Murua subrayó que cualquier persona es libre de presentar denuncias, pero recordó que la ley establece el conteo de votos validado por voluntarios.

“Suponiendo que ocurriera una situación como la que usted me comenta, es imposible porque las actas se elaboran en las mesas de votación. Es decir, no puede haber otro conteo distinto al que se consigna en las actas de las mesas”.

El exfuncionario destacó que el sistema electoral de Guatemala ha funcionado y calificó como erróneo denunciar un supuesto doble conteo.

“Este procedimiento electoral lleva más de 20 años en funcionamiento. Alguien que comente algo sin conocimiento brindará información equivocada y confundirá a la población, porque no existe más que la ley, que ha sido utilizada durante más de 20 años de la misma forma”, concluyó.

Se intentó obtener una postura de la empresa Sega, mencionada en la denuncia. Sin embargo, al llamar a su número telefónico, un operador explicó que no podía comunicar con el área de comunicación o relaciones públicas. Añadió que la única vía de contacto era mediante correo electrónico, al cual se enviaron consultas. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

Improvisaron

Durante el proceso electoral de 2023, organizaciones sociales cuestionaron la decisión del TSE de depurar a la mayoría de integrantes de las Juntas Electorales Departamentales, al considerar que la falta de personas con experiencia podía representar un problema para dichos órganos.

Pedro Cruz, integrante de Primero Guatemala y miembro de Foro Guatemala, destacó que las investigaciones permitirán demostrar que el proceso electoral fue sólido. Señaló que la custodia de los voluntarios fue clave para proteger los sufragios.

“Hay un procedimiento establecido en la ley. Todo lo que contribuya a la transparencia del proceso suma para dar credibilidad a las elecciones. Es importante recordar que los sistemas son una herramienta para proyectar resultados preliminares, pero los resultados finales se generan con la suma de las actas de las juntas”.

Sin embargo, Cruz criticó que la renovación de las juntas pasó factura, ya que muchas, por inexperiencia, tomaron decisiones erróneas que generaron críticas y desgaste.

“Desafortunadamente, las juntas fueron debilitadas por la inexperiencia de sus integrantes y la falta de capacidad para resolver y atender los problemas. Estos antecedentes deben servir para evitar que se repitan en el próximo proceso electoral”, expresó.

La JEDC defendió ante organizaciones sociales, medios de comunicación y partidos políticos la contratación del sistema Sega. No obstante, tras la primera vuelta electoral, reconoció que la herramienta no era necesaria y canceló el contrato.