MP ha solicitado al TSE información sobre contrato suscrito por 2 juntas electorales y la empresa SEGA por la adquisición de software

“De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar que se sirva girar sus instrucciones a donde corresponda a efecto que se remita copia certificada del Contrato suscrito por la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la entidad SEGA, Sociedad Anónima, relacionado con la adquisición de software”, se lee en la carta.

Agrega que la información solicitada deberá ser enviada a la mencionada fiscalía ubicada en 15 avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona, 2do. Nivel, de esta Ciudad, en un plazo no mayor de 48 horas.

La carta está firmada por Luis Alberto Chávez Fuentes, auxiliar fiscal 1 del MP.

La denuncia

El Departamento de Comunicación Social del MP fue consultado al respecto y mencionó que el documento, que fue difundido en redes sociales, deviene de una denuncia presentada por un candidato a diputado del Partido Republicano y era respecto a la adquisición del software que compró la Junta Electoral de Guatemala.

Añaden que cuando se recibe una denuncia, el MP tiene la obligación de investigar pues esa es su función según lo establece la ley. Es un requerimiento de información en seguimiento a la denuncia siendo este un trámite normal como en cualquier investigación.

Según el MP la persona que presentó la denuncia por la compra del software fue Carlos Velásquez Monge, secretario general del Partido Republicano.

La denuncia que presentó Velásquez Monge, tiene número MP001-2023-34285 y fue presentada de forma verbal el 19 de junio de 2023 a las 12:42 horas.

Va dirigida a la jefa del MP María Consuelo Porras Argueta y va contra integrantes de la JEDC y la JE de Guatemala por la compra de software.

Quieren que se investigue

Velásquez Monge fue consultado por Prensa Libre y Guatevisión sobre la denuncia que presentó ante el MP y comentó que esta fue presentada en su calidad de secretario general del Partido Republicano.

Recordó que el 19 de junio fue él el que informó que había presentado la denuncia en contra de la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala por la adquisición de un software a la empresa Sega.

“Esto no es nuevo, lo vengo diciendo desde hace tiempo y pues bueno nos dimos cuenta el 25 de junio que dicho sistema no funcionó, la misma Junta Electoral del Distrito Central informó que después de haber hecho la primera recepción de información el 25 de junio en la noche definieron de que ya no lo iban a utilizar, porque no daba los servicios. “Qué quiere decir con esto? Que en este sentido hay un incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, usurpación de funciones, malversación de fondos que la Junta Electoral del Distrito Central y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala realizaron”, dijo Velásquez Monge.

Añadió que estas juntas adquirieron un programa similar al sistema TREP que costó Q160 millones para el Tribunal Supremo Electoral y con eso ellos mismos le restaban la veracidad o la credibilidad al sistema.

Puntualizó que el TSE avaló esta compra y que no puede ser que aceptara que las juntas electorales erogaran dinero y porque eso no está regulado en la ley.

“Si bien es cierto el Tribunal Supremo Electoral de manera ilegal sacó un reglamento en el cual cede la función a la Junta Electoral del Distrito Central para que compre este sistema, la Ley del Organismo Judicial es clara también y la Contraloría General de Cuentas que la responsabilidad no es delegable”.

Afirmó que será el MP el que lleve a cabo todos los procesos que la ley en materia que estipule y si encuentran la comisión de un delito, como el partido político considera que existe, van a tener que iniciar con las acciones legales penales correspondientes.