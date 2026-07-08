Elecciones 2027: cuatro comités aceleran el paso mientras varios partidos pierden ventaja en afiliados

Con miras a las elecciones generales del 2027, la oferta política continúa ampliándose.

Actualmente existen 20 comités para la constitución de partidos políticos, además de 25 partidos políticos inscritos y dos grupos promotores registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, solo cuatro comités ya superaron el mínimo de adherentes que exige la ley para avanzar en su proceso de constitución.

Según los datos más recientes del Registro de Ciudadanos, los comités Raíces, XGuate, Chapín y Dignidad ya rebasan los 28 mil 83 adherentes, cifra equivalente al 0.30% del padrón electoral utilizado en las elecciones generales del 2023.

Al cumplir este requisito, estas organizaciones pueden avanzar a la siguiente fase del proceso para constituirse como partidos políticos, con miras a competir en las elecciones del 2027.

En cifras

Raíces registra 40 mil 497 adherentes, cifra superior al padrón de afiliados de 23 de los 25 partidos políticos actualmente inscritos.

Actualmente, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) mantiene el padrón de afiliados más grande del país, con 85 mil 386 afiliados, seguida de Vamos, con 41 mil 322.

Ambas organizaciones son las únicas cuyo padrón de afiliados supera el número de adherentes del comité Raíces.

Incluso organizaciones ya consolidadas como Cabal (35 mil 30 afiliados), Servir (32 mil 533) y VOS (31 mil 648) cuentan con menos afiliados que los más de 40 mil adherentes de Raíces, según las estadísticas oficiales del TSE.

Lea también: Elecciones 2027: Viejos actores políticos impulsan comités para competir desde nuevos partidos políticos

Los otros tres comités que ya superaron la meta son:

XGuate: 32 mil 72 adherentes

Chapín: 30 mil 696 adherentes

Dignidad: 29 mil 474 adherentes

Las tres organizaciones también registran más adherentes que el número de afiliados de varios partidos políticos vigentes.

Alcanzar la meta no garantiza participar en el 2027

No obstante, superar los 28 mil 83 adherentes no significa que estos comités tengan asegurada su participación en las próximas elecciones.

De acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el requisito de adherentes es apenas una de las etapas para obtener la inscripción definitiva como partido político.

Tras alcanzar esa cifra, los comités deben solicitar autorización al Registro de Ciudadanos para celebrar sus asambleas, organizarse territorialmente, integrar sus órganos de dirección y completar el proceso de constitución.

Entre los requisitos pendientes figuran:

Realizar asambleas municipales y departamentales

Acreditar organización permanente en al menos 50 municipios de 12 departamentos

Integrar el Comité Ejecutivo Nacional y demás órganos partidarios

Obtener la inscripción definitiva como partido político ante el Registro de Ciudadanos

Solo después de completar ese procedimiento podrán proclamar candidatos cuando el TSE convoque oficialmente a las elecciones generales.

Mayoría de comités sigue por debajo del requisito

Aunque cuatro organizaciones ya alcanzaron la meta, la mayoría continúa rezagada.

De los 22 comités registrados, 18 aún no superan el mínimo de adherentes requerido. Entre ellos figuran Somos Dignidad Guatemala (24 mil 295), Transformación Nacional (22 mil 48), Partido Nuestra Libertad (19 mil 492) y Movimiento Único Chapín (18 mil 823), entre otros.

Además, los comités Juntos por Guate y Vida aparecen registrados ante el TSE, pero en el listado público más reciente todavía no reportan adherentes.

Para estas organizaciones, no alcanzar la cifra mínima antes de que concluya el plazo legal podría impedirles completar su constitución a tiempo para las elecciones del 2027 y obligarlas a continuar el proceso con la mira puesta en el siguiente período electoral.

El requisito legal

La LEPP establece en su artículo 19 que toda organización política en proceso de constitución debe contar con adherentes equivalentes al 0.30% del padrón electoral utilizado en la última elección general.

Tomando como referencia los 9 millones 361 mil 68 ciudadanos empadronados en las elecciones del 2023, el mínimo exigido para este proceso asciende a 28 mil 83 adherentes.

Las actividades de adhesión pueden realizarse desde la conclusión del último proceso electoral y hasta 90 días antes de la siguiente convocatoria a elecciones, prevista para enero del 2027.

En la práctica, las organizaciones tienen hasta alrededor de octubre del 2026 para completar este requisito y avanzar en los trámites necesarios para participar en los próximos comicios.

Partidos políticos

Las estadísticas más recientes del TSE muestran que 19 de los 25 partidos políticos vigentes ya superan el mínimo de afiliados exigido por la ley.

Los seis que permanecen por debajo son:

Partido Verde Guatemalteco (27 mil 918)

Prosperidad Ciudadana (27 mil 321)

Victoria (26 mil 812)

Poder (26 mil 183)

URNG-Maíz (25 mil 803)

Winaq (25 mil 302)

La LEPP establece en el artículo 92 que el incumplimiento de los requisitos legales puede derivar en la suspensión temporal de actividades partidarias. Sin embargo, corresponde al Registro de Ciudadanos y al TSE determinar las medidas aplicables en cada caso.