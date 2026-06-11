Varias universidades ya habrían comprometido su voto a Walter Mazariegos para que presida la postuladora de CGC

La presidencia de la postuladora para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), se va a definir entre los rectores de las 17 universidades que están legalmente acreditadas en el país; al menos seis estarían dispuestos a apoyar a Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para que dirija el proceso, según fuentes que confiaron la información a este matutino.

Personajes cercanos a algunas universidades, y a rectores que participarán en las decisiones del actual proceso, confirmaron a Prensa Libre que en las últimas semanas se ha movido un grupo que está interesado en capitalizar apoyo para el rector de la Usac, así como agilizar la reunión del Foro de Rectores, en donde se definirá la presidencia de la comisión.

La postuladora para la renovación de la CGC cobra una relevancia particular el próximo año, ya que además de fiscalizar los recursos públicos tendrá un papel vital en las elecciones generales del 2027, al ser la entidad que emite la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocidos como finiquito, que se convierten en un requisito indispensable para la inscripción de candidatos para las votaciones generales.

De esa cuenta, el grupo que dirija la CGC podría enfocarse en un trabajo objetivo y hacer la entrega de estos documentos conforme a la ley, o por el contrario, colocar obstáculos que podrían tener como consecuencia la no inscripción de candidatos para los comicios del 2027.

La CGC pasa de ser un órgano fiscalizador a una dependencia vital para el futuro evento democrático, según observadores, que advierten desde ya que la academia debe de ser objetiva al momento de nombrar a su presidente y el trabajo de selección de candidatos.

Llamado a rectores

En el 2018 y el 2022, el Foro de Rectores definió las presidencias de las comisiones de postulación para CGC en junio, pero para este 2026 algunos rectores habían sugerido oportuno llevar la elección a julio, ya que las actividades académicas en la mayoría de las universidades del país está suspendida por asueto de medio año o cambio de ciclos; sin embargo, un grupo de rectores quiere dejar definida la presidencia de la postuladora en los próximos días.

Las fuentes señalan directamente al rector de la Universidad Rural, y también diputado, Fidel Reyes Lee, de estar buscando una elección pronta en el Foro de Rectores, y consolidar los votos necesarios para Mazariegos.

Walter Mazariegos y el decano de Universidad de Occidente en la postuladora del TSE. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Reyes Lee negó el estar buscando incidir en la elección y buscar el apoyo para el rector de la Usac. “No hay nada de eso, son puras especulaciones, son especulaciones y mala fe de algunos”, insistió.

Si bien rechazó los señalamientos, Reyes Lee sí adelantó que esta semana Luis Contreras, presidente del Congreso, estaría convocando a los rectores, extremo que fue confirmado por este medio con el departamento de comunicación del Congreso, que anunció que el viernes Contreras convocará al Foro de Rectores.

Reyes Lee, aunque asegura que no tiene inclinación por Mazariegos, y destaca que hasta ahora no hay candidaturas definidas, uno de los criterios para elegir al presidente de la postuladora es que destaque por su independencia.

“En una palabra, que sea neutral. Las universidades tenemos posiciones ideológicas y filosóficas; entonces, la persona que esté en ese cargo debe de ser neutra, que no se incline a ningún lado porque el país esta polarizado por esas tendencias que le están haciendo daño al país”, concluyó.

Apoyo a la Usac

Para esta comisión de postulación para candidatos a CGC participan rectores de las 17 universidades que actualmente operan en el país. Entre ellas ya se cuenta a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana, las de más reciente creación.

El quorum mínimo del Foro de Rectores será de nueve asistentes. La elección del presidente de la comisión se hará con el voto a favor de la mitad más uno de los rectores presentes, lo que podría dar una ventaja a Mazariegos, ante la posible inasistencia de académicos opositores a él, si por motivos de agenda no pueden asistir a una potencial convocatoria durante este mes.

Los seis votos que las fuentes señalan que podría tener Mazariegos a favor son el propio, de la Usac, el de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, la Universidad Americana, la Universidad Rural, la Universidad de Occidente y la Universidad Panamericana.

Del lado de la Usac no existe un canal de comunicación con la prensa, por lo que no fue posible obtener una opinión respecto a los señalamientos. La Universidad Juan José Arévalo Bermejo tiene un contacto telefónico en su pagina web que al momento de marcar indica no estar habilitado.

Se le pidió una entrevista al rector de Universidad Americana, Sergio Méndez, quien explicó que por razones de agenda no podía atender una entrevista y al insistirle horas después, ya no respondió.

En la Universidad de Occidente, se llamó al número que detalla su página web, pero nadie atendió la comunicación. En el caso de la Universidad Panamericana, se intentó comunicación directa al teléfono personal del rector, Mynor Herrera, pero no respondió.

Rechazan a Mazariegos

El eco de un posible apoyo de los académicos a Walter Mazariegos hizo que las organizaciones que integran a Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), se pronunciara en contra de la posible candidatura.

Criticaron en sus redes sociales como la anterior elección del Foro de Rectores a favor de Mynor Herrera, en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue, a su juicio, perjudicial, ya que este rector se inclinó del lado de Mazariegos.

Fuentes cercanas a las universidades coinciden en que para la postuladora del TSE en el Foro de Rectores se rompieron los acuerdos previos, en los que se había acordado que Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala, presidiera esa comisión. Ahora, sería más difícil que se alcancen acuerdos previos, porque hay desconfianza, confió un rector a Prensa Libre, que pidió omitir su identidad.

Siempre bajo condición de anonimato, otro académico indicó que el rol de Mazariegos como presidente no sería acertado, ya que existen dudas sobre su elección en la Usac, que, pese a las resoluciones, no está en firme, sin contar que a la fecha Mazariegos no tiene finiquito para asumir legalmente por un nuevo periodo.

Señores rectores: la mayoría de ustedes causaron grave daño al país, con el represente electo para postular candidatos al TSE.

No causen más perjuicio con su representante para presidir el proceso de nominación de candidatos a contralor general.

¡No elijan a Mazariegos! pic.twitter.com/OMuAKErXn0 — FADS (@FADSGuatemala) June 10, 2026

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