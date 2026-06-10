Juzgados tienen 48 horas para suspender amparos y validar la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

Guatemala

Juzgados tienen 48 horas para suspender amparos y validar la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

Actores de oposición señalan lo que parece una inminente continuidad del régimen Mazariegos añadiendo que los únicos que podrían detenerlo son la CGC y el MP.

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WALTER MAZARIEGOS

Walter Mazariegos, rector de la USAC parece tener el camino libre para iniciar un segundo mandato el 1 de julio. (Foto Prensa Libre: USAC)

Los amparos que habían detenido la continuidad de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) quedaron suspendidos, según la Corte de Constitucionalidad (CC), que da dos días para que los juzgados vuelvan a validar la reelección del rector.

Esta instrucción se da después de que, por mayoría, la CC resolvió una serie de apelaciones contra dos amparos, que hace unas semanas habían ordenado suspender los resultados de la votación de la Usac del pasado 8 de abril.

Ese evento electoral cuestionado por la exclusión de votantes de oposición dejó como ganador a Mazariegos para continuar en la rectoría para el 2026-2030, lo que desencadenó una batalla legal que esta ganando Mazariegos.

Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), que reúne a estudiantes, docentes y egresados, opositores a lo que llaman “el régimen” de Mazariegos, presentaron decenas de amparos.

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Dos de ellos dieron esperanza a la oposición luego que juzgados tramitaron los amparos y tiempo después dieron amparos provisionales, ordenando suspender la elección del 8 de abril.

La Usac, por medio del Consejo Superior Universitario (CSU) y el Cuerpo Electoral, apeló los dos amparos ante la CC, que tras estudiar el caso encontró errores en la tramitación.

El estudio de la Corte da cuenta de que quienes promovieron los amparos no eran las personas idóneas para hacerlo, sin contar que no se agotaron otras vías previas a la presentación de los amparos.

Walter Mazariegos rechazando cuestionamientos por el primer supuesto fraude al salir del Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

La CC ordenó tras conocer las apelaciones que los amparos deben ser suspendidos en su trámite, lo que anula el primero que llegó a ser definitivo y el segundo que estaba pendiente de recibir una sentencia.

Para eso los juzgados deben cumplir con la resolución en un plazo de 48 horas, toda vez sean notificados, situación que se ha demorado porque faltan algunos votos razonados.

Rechazan resoluciones

Para Edwin Orozco, abogado de Usac-DIRE, es preocupante la manera en que la CC resolvió las apelaciones, lo que asegura despeja el camino a favor de Mazariegos para que comience el 1 de julio un nuevo período como rector.

“Estamos totalmente preocupados y consternados por la decisión arbitraria e ilegal de suspender los amparos, a la CC se le puso resolución de amparos provisionales, solo debía de resolver sobre ellos, pero el trámite debía de continuar hasta que se resuelva el fondo de cada uno”, dijo el abogado.

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Finiquito y denuncias ponen en duda la continuidad de Walter Mazariegos en la Usac

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Aunque todavía tienen algunos amparos pendientes de sentencia, independientemente de cuál sea el sentido de la resolución, van a escalar nuevamente hasta la CC, lo que genera incertidumbre en la oposición.  

“La CC encontró un mecanismo perverso para que los juzgados no entren a conocer el fondo, le es más fácil suspender los amparos que convalidar cada acción ilegal que se dio en la elección del 8 de abril”, dijo.

Falta el finiquito

Para Marco Vinicio de la Rosa, integrante del CSU del lado de la oposición, a quien no se le permite participar en las sesiones, ahora parte de la lucha depende de la firmeza que muestre la Contraloría General de Cuentas (CGC).

“Lo que vemos son las fuerzas del pacto de corruptos metiendo sus manos en todos los procesos del país, vemos algo diferente a hace cuatro años, entre ellos que la CGC ya informó que Mazariegos no tiene finiquito”, junto a cerca de tres denuncias presentadas ante el Ministerio Publico (MP).

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De la Rosa explicó que las anomalías denuncias en la elección de rector hace que estudiantes, docentes y egresados vuelvan a manifestar públicamente, lo que considera algo vital para “el rescate de la USAC”.

Pero tanto Orozco como De la Rosa coinciden que el escenario actual parece apuntar a una inminente continuidad de Mazariegos, que va a depender que tanto resista la CGC.

También de jueces

Otra institución que le puede dar batalla a Mazariegos es el nuevo Ministerio Público (MP) de Gabriel García Luna, eso según el análisis de César Vega, integrante de Acción Ciudadana.

Pero para que esto pase, indica, se necesita que jueces independientes accedan a los posibles requerimientos judiciales, lo que identifica como un posible obstáculo.

“El escenario más probable es que asuma como rector porque el CSU todavía lo controla él, para que las denuncias que se presentaron avancen necesitan a los jueces y el Poder Judicial sigue del lado de las mafias que respaldan a Mazariegos”, dijo Vega.

Aunque el tema del finiquito es otro obstáculo claro, considera que una negociación política podría ayudarle a recuperar este documento indispensable para el cargo, considerando los votos que podría manejar en la postuladora a CGC.

“El tema del finiquito lo hemos visto en casos anteriores, gente que no tiene y luego si, no tenemos garantas, hay falta de certeza, podría recurrir a algún amparo o incluso negociación interna en la CGC”, indicó.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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