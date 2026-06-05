Estudiantes de la Usac se manifiestan contra resoluciones de la CC por el caso de Walter Mazariegos

Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se manifestó este viernes 5 de junio frente al edificio de la Corte de Constitucionalidad (CC), en rechazo a las resoluciones emitidas que favorecen la reelección de Walter Mazariegos como rector.

Durante la jornada de protesta, algunos estudiantes se encadenaron en el ingreso de la CC en rechazo a Mazariegos, cuya reelección ha sido cuestionada por grupos sociales y académicos por un presunto fraude.

Los manifestantes quemaron neumáticos y portaban pancartas en rechazo a las resoluciones relacionadas con el caso del rector de la Usac.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que un equipo de mediación efectuó labores de documentación y verificación durante la manifestación.

Según la PDH, en la protesta participó un grupo de personas que se identificó como estudiantes de esa casa de estudios y que se autodenomina «Resistencia GT».

La entidad remarcó que su presencia tuvo como objetivo observar el desarrollo de la manifestación, verificar el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas y documentar la situación.

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La situación se tornó tensa y llegó un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil antidisturbios como medida de prevención.

El 3 de junio se informó que autoridades de la Usac y del grupo opositor universitario Usac-Dire recibieron notificaciones sobre acciones legales rechazadas en el marco de la elección del rector universitario.

La reelección del rector dio lugar a la presentación de varias acciones legales ante juzgados y salas de Apelaciones. Algunas incluso llegaron a la CC; sin embargo, la mayoría ya fueron rechazadas en favor de Mazariegos.

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