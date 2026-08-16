Quién es Ivanna Bonilla Oliva, la llamada a ocupar una curul en el Congreso e integrarse a la bancada UNE

La décima legislatura del Congreso está por integrar a un nuevo diputado tras el fallecimiento por enfermedad del diputado Ignacio Quijada, representante del distrito de Chiquimula por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Ahora, tras su deceso, la curul le corresponde a Ivanna Bonilla Oliva, abogada originaria de Chiquimula quien también destacó por sus participaciones en certámenes de belleza.

Ahora con el puesto que deja Quijada, la bancada de la UNE deberá pedir que se convoque y juramente a la futura congresista, que según distintas fuentes es leal al bloque uneista de Sandra Torres.

Este sábado 15 de agosto el Congreso confirmó la muerte del diputado Quijada, quien había permanecido ausente de las últimas plenarias legislativas por cuestiones de salud.

Ahora la reincorporación de la futura diputada da un voto más al bloque UNE que dirigen los diputados Inés Castillo y Lourdes Teresita de León, jefe y subjefa de bancada.

La futura diputada ocupó la segunda casilla por Chiquimula en las elecciones de 2023. Fotografía: Red social Instagram de Ivanna Bonilla Oliva.

En su red social Instagram, Bonilla tiene publicaciones de la campaña electoral del 2023, participando en múltiples recorridos y eventos políticos de la UNE al lado de la excandidata presidencial, Sandra Torres.

“Confío en la propuesta de Sandra Torres para toda Guatemala y me comprometo a custodiar desde el Congreso de la República de Guatemala las oportunidades de todos los chiquimultecos”, publicó 22 de abril de 2023.

En sus redes sociales posteo confiar plenamente en la estrategia política de Torres.Fotografía: Red social Instagram de Ivanna Bonilla Oliva.

La futura congresista formará parte de una de las bancadas que han sido determinantes en la búsqueda de acuerdos políticos en el Congreso, por manejar un bloque considerable de diputados.

Actualmente la UNE mantiene en interpelación a Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, junto a otra serie de interpelaciones que han sido programadas, en su mayoría, afines al partido de Torres.