Fallece el diputado Juan Ignacio Quijada, representante de Chiquimula electo por el partido UNE

Guatemala

Fallece el diputado Juan Ignacio Quijada, representante de Chiquimula electo por el partido UNE

El Congreso informó en sus redes sociales sobre el fallecimiento del diputado Juan Ignacio Quijada quien tenía quebrantos en su salud y murió a los 74 años.

|

time-clock

El diputado Juan Ignacio Quijada durante una reunión legislativa en marzo de 2024. Fotografía: Congreso.

Este sábado 15 de agosto se anunció la muerte del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia, quien era integrante de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El diputado electo por el distritito de Chiquimula fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el periodo 2024-2025, siendo a la fecha integrante en cinco comisiones parlamentarias, según datos del Congreso.

Hasta este momento se conoce que la muerte de Quijada fue por presentar quebrantos en su salud, sin puntualizarse la enfermedad que afectó al diputado quien ya reportaba algunas ausencias para las plenarias legislativas.

Diputados de distintas bancadas han compartido mensajes lamentando el sensible fallecimiento del congresista, quien será velado este sábado en Chiquimula.

LECTURAS RELACIONADAS

CONGRESO, INTERPELACIîN MIDES. En la jornada legislativa de este jueves 5 de febrero se tuvo en el pleno la interpelacin al ministro del Ministerio de Desarrollo Social. En la imagen, ministro Abelardo Pinto. Juan Diego Gonzlez. 050226

Grupos de fiscalización parlamentaria dudan de la eficacia en interpelaciones del Congreso

chevron-right

Partido Verde cambia su nombre y se convierte en el Partido Calidad por orden judicial

chevron-right

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a tres candidatos a diputados de la UNE por el distrito de Chiquimula en 2023, siendo encabezado por Quijada.

Ahora debido al deceso del congresista deberá ser sustituido por Ivana Bonilla Oliva quien ocupaba la casilla número dos, según los registros de la autoridad electoral.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Chiquimula Congreso Diputado Muere 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM