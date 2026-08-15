Fallece el diputado Juan Ignacio Quijada, representante de Chiquimula electo por el partido UNE

Este sábado 15 de agosto se anunció la muerte del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia, quien era integrante de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El diputado electo por el distritito de Chiquimula fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el periodo 2024-2025, siendo a la fecha integrante en cinco comisiones parlamentarias, según datos del Congreso.

Hasta este momento se conoce que la muerte de Quijada fue por presentar quebrantos en su salud, sin puntualizarse la enfermedad que afectó al diputado quien ya reportaba algunas ausencias para las plenarias legislativas.

Diputados de distintas bancadas han compartido mensajes lamentando el sensible fallecimiento del congresista, quien será velado este sábado en Chiquimula.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribió a tres candidatos a diputados de la UNE por el distrito de Chiquimula en 2023, siendo encabezado por Quijada.

Ahora debido al deceso del congresista deberá ser sustituido por Ivana Bonilla Oliva quien ocupaba la casilla número dos, según los registros de la autoridad electoral.