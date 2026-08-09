Partido Verde cambia su nombre y se convierte en el Partido Calidad por orden judicial

El Partido Verde dejó de existir este domingo 9 de agosto para dar paso al Partido Calidad, que realizó su asamblea extraordinaria en un hotel de la zona 4 capitalina.

El cambio de nombre de la agrupación política surge como consecuencia de una resolución judicial de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, luego de que resolviera una acción legal planteada por la diputada Lourdes Teresita de León, quien ejerce como secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en la que alegó que los colores y distintivos del Partido Verde eran similares a los de la agrupación encabezada por Sandra Torres.

De esa cuenta, la sala ordenó que la agrupación política verde, fundada por la exdiputada de la UNE Delia Bac, renovara su nombre, colores y distintivos. Ante ello, durante la asamblea extraordinaria que se realizó este domingo se comunicó a todos los integrantes de la agrupación política lo ordenado por dicha sala, por lo que se procedió al cambio de nombre.

Ahora la nueva agrupación política estará utilizando los colores azul y naranja, y deja atrás el verde y blanco con el que había sido conocido.

Eligen al Comité Ejecutivo

Además de realizar el cambio de nombre, el Partido Calidad eligió a su Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal de Honor, como parte de lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

De esa cuenta, fue elegida como secretaria general del partido Silvia Karina Márquez. Oros cargos elegidos dentro del Comité son:

Secretaria general adjunta uno, María Susana Prado García

Secretario general adjunto dos, Edgar Vinicio Celada

Secretario general adjunto tres, Moisés Benjamín Trejo

Secretario general adjunto cuatro, Kevin Alberto River Cermeño

Secretaria de actas, Natalie Porras Portillo

Secretario de Finanzas, Luis Trujillo

Secretaria de Orden, Karina Mazariegos Rojas

Secretario de Formación Política, Marvin Augusto Cardona Rodríguez

Secretaria de Comunicación, Evelyn María Gómez

Secretaria de la Mujer, María Linda Chocoy

Secretaria de la Juventud, Sheyla Morales

Quedan fuera

La exdiputada al Congreso Eva Nicolle Monte Bac, hija de la exdiputada de la UNE Delia Bac, quien ejercía como secretaria de actas del Partido Verde hasta antes de la realización de la asamblea general, indicó que el cambio de nombre se debe a que el partido UNE se sintió “intimidado” por el color y el nombre de la agrupación, por lo que, en cumplimiento de la orden judicial, se llevó a cabo el cambio de nombre a Partido Calidad.

Monte Bac afirmó que hasta hoy - este domingo - se enteró del nuevo nombre de la agrupación política y con ello se cumple con lo ordenado. La exparlamentaria también se mostró sorprendida, ya que no fue incluida en ningún cargo dentro de la dirigencia del Partido Calidad.

“Fue sorpresa para mí, sinceramente pensé que íbamos a poder trabajar independientemente del puesto. La idea era trabajar porque creo que cargamos una experiencia administrativa en cuanto al partido porque tuvimos que aprender bastante y logramos tener bastante experiencia. Creo que eso hubiera sido bastante valioso, pero pues, si son decisiones que se tomaron en conjunto y ganaron por mayoría, porque eso también es un trabajo en equipo, pues ni modo, hay que respetarlo”, afirmó Monte.

Según indicó, no puede explicar este cambio, pero aseguró que la política es “muy cambiante”. También afirmó que no cree que esto haya sido “un golpe por la espalda”, por lo que aseguró que esperará lo que venga en el futuro próximo.

Además de Monte Bac, la antigua secretaria general del Partido Verde, Delia Bac, tampoco fue incluida en ningún cargo dentro del Partido Calidad. Durante la actividad se pudo observar a la exsecretaria General del Partido Verde, aún luciendo los distintivos de la extinta agrupación política.

Delia Bac, exsecretaria General del Partido Verde, estuvo presente en la asamblea extraordinaria en la que dicha agrupación se convirtió en el Partido Calidad. Sin embargo, no fue incluida en ningún cargo dentro de la nueva agrupaci´ón política. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Conversaron con Ciudadanía Celeste

Monte Bac también explicó que, previo a la realización de la asamblea este domingo, se había tenido acercamiento con otras agrupaciones como Ciudadanía Celeste, que busca impulsar la candidatura del abogado y exintegrante de la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral, Gregorio “Goyo” Saavedra.

Antes de la actividad de este domingo se había mencionado que Ciudadanía Celeste se integraría al Partido Verde y que Saavedra sería presentado como precandidato presidencial. Monte explicó que, en dos ocasiones, junto a la exsecretaria general del Partido Verde, Delia Bac, se reunieron con Saavedra y posteriormente ya no tuvo contacto con él.

“Que quede bien claro que, por ejemplo, con esto de Comunidad Celeste (Ciudadanía Celeste) yo con el señor Goyo —Saavedra— solo me senté dos veces, pero con él, en conjunto con la secretaria general. Pero después de eso, hemos tenido... más mi trabajo era departamental y ver el tema administrativo directamente, ya ver otro tipo de cosas si no”, aseguró.

Monte Bac también aseguró que analizará su futuro político y si continuará participando con el Partido Calidad.

Al término de la asamblea, la secretaria general del partido Calidad, Silvia Karina Márquez, y otros integrantes del Comité Ejecutivo evitaron dar declaraciones a la prensa sobre la integración de la nueva agrupación y sobre los cambios realizados dentro en la dirigencia del partido.

No negociaron compra del partido verde

Por aparte, Gregorio Saavedra afirmó, por medio de un mensaje en sus redes sociales, que "en ningún momento" él o sus allegados participaron en negociaciones para la compra de algún partido politico como el Partido Verde. Saavedra hizo esta aclaración luego de que en redes sociales y otros espacios se indicara que había participado en la compra del extinto Partido Verde y que este domingo sería declarado como precandidato presidencial por esa agrupación.

“Ni Lucy Rodríguez, ni yo, ni ninguna persona cercana a nosotros o en nuestro nombre, ha participado en alguna negociación para la compra de ningún partido político. Creemos que las transformaciones se logran participando y por eso hemos sostenido distintos acercamientos con miras a la participación en 2027, los cuales seguiremos considerando. No seremos parte de la asamblea del 9 de agosto del Partido Verde, ni tampoco existe ningún acuerdo para una asamblea posterior con ese propósito”, aseguró Saavedra.

Algunos allegados a Ciudadanía Celeste también indicaron que por parte de la agrupación “se continuará en la búsqueda de nuevos espacios de participación política y ciudadana”.