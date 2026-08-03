Elecciones 2027: Cacif advierte de riesgo de infiltración del crimen organizado

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) analizó el inicio del periodo preelectoral y reiteró la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía en los comicios, además de fortalecer la coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar una organización oportuna y transparente.

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Cacif, explicó a Prensa Libre que uno de los principales retos será motivar a unos 140 mil ciudadanos para integrar las juntas receptoras de votos durante las elecciones del 2027, al considerar que la participación ciudadana es uno de los pilares de la credibilidad del sistema electoral.

"Nuestro sistema electoral, lo que lo hace fuerte es la ciudadanía. Lo que nosotros promovemos es que los jóvenes y todos los que tenemos la oportunidad de participar empecemos desde ya a prepararnos, a reunir grupos de amigos y a nuestras familias para apoyar, porque los procesos electorales sin el aporte de la ciudadanía no llegan a ninguna parte", afirmó.

Arias Bouscayrol recordó que el proceso electoral anterior dejó un deterioro en la confianza ciudadana debido a los cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollaron algunas etapas de la elección en distintos puntos del país, situación que generó preocupación entre diversos sectores.

Cacif alerta sobre infiltración del crimen organizado

Al referirse al escenario político previo a la convocatoria a las elecciones generales, prevista para enero de 2027, el presidente del Cacif expresó su preocupación por la posible influencia del crimen organizado en el proceso.

"Ahora sabemos que hay más partidos que nunca y que habrá numerosos candidatos. Tenemos una preocupación muy grande porque sabemos que al crimen organizado le interesa la política y que el país no puede darse el lujo de permitir que continúe penetrando las instituciones", afirmó Arias Bouscayrol.

El dirigente empresarial sostuvo que la ciudadanía debe involucrarse para que los mejores candidatos participen en las elecciones del 2027 y así fortalecer la institucionalidad democrática.

Asimismo, hizo un llamado a mantenerse alerta ante el interés del crimen organizado de profundizar sus vínculos con actores políticos. "Somos nosotros los llamados a decir no, a decir basta".

Añadió que Guatemala necesita autoridades comprometidas con la legalidad y libres de cualquier vínculo con estructuras criminales.

"Guatemala merece un Gobierno, autoridades locales y un Congreso integrados por personas sin nexos con el crimen organizado. Merece elecciones limpias y que buenos ciudadanos ocupen los cargos de responsabilidad del país durante los próximos años", remarcó.

Cacif respalda los preparativos del TSE

Sobre la organización de las elecciones generales, una vez que el TSE realice la convocatoria en enero del 2027, Arias Bouscayrol afirmó que confía en el avance de los preparativos y en que el calendario electoral se cumpla conforme a lo previsto. Agregó que, además del sector privado organizado, existen diversos sectores interesados en que el proceso concluya con éxito.

El presidente del Cacif reiteró que es necesario dar seguimiento a cada una de las etapas del calendario electoral, atender las inquietudes planteadas por la comunidad empresarial y mantener un trabajo coordinado entre las instituciones involucradas.

Añadió que el sector privado continuará acompañando el proceso y promoviendo la participación ciudadana para contribuir a que las elecciones del 2027 se desarrollen con transparencia, certeza y confianza.