Sector privado espera el reglamento de la ley antilavado y la SIB acelera proceso para socializarlo

La preparación de Guatemala para la quinta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y del Grupo de Acción Financiera (GAFI) avanza, por lo que el factor tiempo es determinante.

El Decreto 15-2026, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, entrará en vigor el 17 de septiembre, mientras la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), elabora el reglamento.

La SIB presentó a la Junta Monetaria (JM) un cronograma de las fases para elaborar el reglamento de la ley, el cual incluye la parte considerativa, la estructura por capítulos y otras acciones que deberán llevarse a cabo para prepararse para la evaluación internacional.

El sector privado organizado indica que todo este proceso se desarrollará en medio de los cambios en la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y de la SIB, previstos para finales de septiembre, por lo que permanece a la expectativa.

SIB acelera reglamento antilavado

El superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, expuso que se mantiene un cronograma de actividades, el cual está en desarrollo.

Confirmó que ya se cuenta con el borrador preliminar del reglamento.

“A partir de esta semana ya estaríamos convocando a sectores interesados y personas obligadas para poder hacer una socialización previa de este reglamento. Obviamente, también vamos a socializarlo con algunos organismos internacionales que estuvieron colaborando con nosotros, impulsando y haciendo incidencia sobre la ley”, puntualizó el titular de la SIB.

El miércoles 29 de julio se llevó a cabo el evento Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País, en el que participaron Juan Carlos Monroy Véliz, intendente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), y Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Ambos expusieron el paso que Guatemala da para actualizar y modernizar las leyes antilavado, así como los preparativos para la futura evaluación internacional.

La expectativa es que Guatemala obtenga un resultado favorable en la futura evaluación internacional.

El evento fue organizado por GuateÍntegra con el apoyo del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

El Decreto 15-2026 entrará en vigor el 17 de septiembre. La SIB, por medio de la IVE, elabora el reglamento que permitirá aplicar la nueva ley antilavado. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

Cacif apuesta por cumplir con el GAFI

El presidente del Cacif resaltó que el primer paso fue la aprobación de la ley por el Congreso de la República el pasado 2 de junio, por lo que ahora corresponde la reglamentación y la implementación.

A su juicio, esto es lo “verdaderamente importante para que el GAFI, cuando venga a Guatemala en 2027, pueda llegar a la conclusión de que Guatemala ha hecho lo necesario para quedar fuera de la lista gris”.

A partir de esta semana ya estaríamos convocando a sectores interesados y personas obligadas para poder hacer una socialización previa de este reglamento.

Por otro lado, reconoció el esfuerzo del Gobierno, del sistema financiero y de los demás sectores involucrados por mejorar y fortalecer el sistema.

Recordó que en este proceso participa GuateÍntegra para apoyar la implementación de las mejores prácticas en las empresas, comprender el camino hacia el cumplimiento, combatir este flagelo y promover que todos se sumen a esta lucha.

La iniciativa GuateÍntegra se fundamenta en los ejes de formación, concientización e incidencia, y tiene como objetivo que el mensaje llegue a las empresas, los jóvenes y los niños, con el fin de crear una cultura de cero tolerancia a la corrupción.

SIB agiliza reglamento antilavado

Durante el evento, el intendente Juan Carlos Monroy Véliz informó que se avanza en la propuesta del reglamento y que próximamente estará lista.

Arias Bouscayrol dijo que en los próximos días esperan conocer la socialización del texto por parte de la SIB y la IVE. De momento, entienden que durante esa socialización podrán presentar observaciones.

“El objetivo es que se realice un buen trabajo, un reglamento que al final la ley quede soportada correctamente. Estamos a la expectativa para poder dialogar y discutir este tema en cuanto esté listo”, agregó.

El superintendente De León Durán explicó que, a partir del 17 de septiembre, correrá un plazo de seis meses para emitir el reglamento. Sin embargo, aseguró que no esperarán a que venza ese período.

GuateÍntegra promueve la coordinación entre los sectores obligados y las autoridades para facilitar la implementación de la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero (Foto Prensa Libre: Cortesía CIG)

GuateÍntegra acompaña implementación de la ley

Paola de la Torre, presidenta ejecutiva de GuateÍntegra, explicó que durante la actividad se promueve el tema entre diversos sectores, no solo el financiero regulado, sino también una agenda de colaboración para difundir el trabajo de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), con el fin de orientar tanto a las nuevas personas obligadas como a las ya existentes para que cumplan de manera más efectiva sus programas de cumplimiento.

De la Torre aseguró que la importancia de GuateÍntegra radica en promover una agenda práctica y comenzar a implementar, en este caso, lo que exige el ente regulador y los estándares internacionales. Añadió que existe una propuesta de servicios para apoyar a las organizaciones en una adecuada implementación y proporcionarles las herramientas necesarias.

“Estamos promoviendo una agenda de herramientas y servicios prácticos. Ofrecer a todas las organizaciones, desde dos hasta 10 mil personas, aplicando los mismos estándares. La idea es contar con un espacio común en la materia”, puntualizó.

La presidenta ejecutiva comentó que, según la base de datos de GuateÍntegra, existe la necesidad de dialogar sobre este tema. Explicó que hay organizaciones que no saben por dónde empezar y que existe inquietud y temor de que, cuando comience la implementación en septiembre, con el inicio de los registros e inscripciones, llegue un ente fiscalizador a imponer sanciones. Sin embargo, indicó que uno de los objetivos es transmitir tranquilidad al sector empresarial.