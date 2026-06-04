Nueva ley antilavado: genera certeza y aceleran preparativos para cumplirla, afirma el sector bancario

El sector bancario y financiero reaccionó luego de la aprobación, por parte del Congreso de la República, del Decreto 15-2026, denominado Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La posición es satisfactoria, explicó Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), por lo que existe una motivación para la implementación de la normativa en el contexto de la Evaluación Mutua que realizarán a Guatemala en el 2027 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El directivo calificó este proceso como un paso más e instó a los agentes económicos a mantener la confianza y la inversión dentro de sus actividades.

¿Cuál es la postura luego de la aprobación de la nueva ley antilavado en Guatemala?

Primero que nada, realmente hay una satisfacción total. Estamos muy motivados por lo que viene, que es la implementación de la mejor forma de esta ley, para que no solo esté ya emitida, sino que también esté en funcionamiento y se cumpla como debe ser.

Creemos que ha sido un ejercicio democrático realmente muy valioso para el país. No fue fácil la aprobación; había muchas dudas y desconocimiento, pero la participación de diferentes sectores de la sociedad en Guatemala permitió que todos comenzáramos a entender y ver claramente el beneficio que esta ley le trae al país, pues nos permite participar, digamos, dentro del contexto mundial, con reglas claras y que dan confianza a los diferentes entes que participan en las relaciones comerciales o de negocios.

Las entidades financieras somos respetuosas de estas leyes y las cumplimos a cabalidad, a efecto de darle impulso al crecimiento económico en una situación, digamos, en un medio donde todo esté más controlado y donde tengamos, de alguna forma, las herramientas necesarias para detener a entes que únicamente vienen a dañar la economía.

En términos generales, ¿cuáles son los principales cambios en la ley?

Primero, que unifica en un solo texto las normas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Establece el enfoque basado en riesgo y amplía las personas obligadas, incluyendo activos virtuales, prestamistas, abogados y notarios, entre otros.

Por otro lado, incorpora a los beneficiarios finales, así como el Registro de Accionistas y Administradores.

Actualiza delitos y sanciones, y ajusta el tratamiento de las PEP (personas expuestas políticamente).

La aprobación es solo el primer paso. Ahora viene la implementación práctica.

Las empresas deberán revisar sus matrices de riesgo, políticas KYC (conoce a tu cliente), programas de cumplimiento y su exposición.

¿Cómo debe ser el proceso de implementación de la ley?

A partir de que la ley ya fue aprobada, incluso se puede comenzar, antes de que sea publicado el respectivo reglamento (Decreto 15-2026), con su elaboración. Ese es un trabajo que tendrá que hacer la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y con el apoyo de todos los que nos soliciten participar.

Pero el tema es que esté emitido el reglamento y, una vez trabajado y conocido por todos los que participamos y que tenemos que realizar cambios para cumplirlo, deberíamos comenzar a trabajar lo más inmediatamente posible para cumplirlo.

A su entender, ¿cómo queda Guatemala con esta aprobación y de cara a la futura Evaluación Mutua del Gafilat en el 2027?

Es un paso más. Todavía no hemos terminado hasta que la ley esté implementada y funcionando.

Todavía no calificamos para poder cumplir y pasar esa inspección, pero vamos a estar listos. Gracias a Dios, fue con suficiente tiempo y vamos a estar listos para cuando venga el otro año, ya estarla cumpliendo.

Es un paso muy importante y clave el que se dio para el cumplimiento de esta evaluación. Definitivamente, como digo, estamos muy agradecidos con los diferentes actores que participaron: la iniciativa privada, la Superintendencia de Bancos, la IVE, el Congreso de la República e incluso las diferentes bancadas individualmente. Fueron muchos los que participaron y, obviamente, nosotros, como ABG, estuvimos apoyando en lo que nos solicitaron y ahora, como siempre, lo haremos para que tengamos un sistema financiero lo más ágil, eficiente y controlado posible.

¿Cuál sería su mensaje para los agentes económicos y usuarios del sistema luego de esta aprobación?

Que sigan confiando en este país, sigan confiando en el sistema financiero y sigan confiando en que estamos tomando las medidas para que tengamos un medio y un sistema más atractivos para las inversiones, tanto internas como externas.