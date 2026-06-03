Lavado de dinero moviliza Q36 mil millones en cuatro años y se vincula a ocho delitos en Guatemala

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha reportado Q36 mil 55 millones en denuncias por presunto lavado de dinero presentadas ante el Ministerio Público. Las cifras abarcan de enero del 2023 a abril del 2026.

Estas operaciones inusuales registradas por la IVE, que funciona como la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala, reflejan la magnitud que puede alcanzar este delito y sus vínculos con la economía subterránea.

La IVE ha identificado tipologías o patrones de lavado de dinero a partir de las denuncias formales presentadas ante la fiscalía especializada.

Del período analizado, el monto más alto se registró en el 2025, con Q15 mil 967.2 millones. Entre enero y abril del 2026 se contabilizan Q2 mil 751 millones. Al sumar ambos períodos, el monto asciende a Q18 mil 718.2 millones, equivalente al 52% del total reportado.

Fortalece análisis de operaciones

Las estadísticas indican que en el 2023 el monto denunciado ante la fiscalía fue de Q8 mil 203.4 millones, mientras que en el 2024 ascendió a Q9 mil 133.3 millones.

Las autoridades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y de la Superintendencia de Bancos (SIB) han explicado que el aumento de los montos detectados responde al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha mejorado su capacidad para identificar y documentar casos remitidos al Ministerio Público.

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Por ello, este incremento no significa necesariamente que existan más operaciones de lavado de dinero, sino una mayor capacidad institucional para detectar redes criminales a partir de la información disponible.

Según las autoridades, estos resultados obedecen a una planificación estratégica que incluye la implementación de herramientas tecnológicas basadas en analítica de datos, así como la formación y certificación de analistas especializados.

Estas acciones han permitido optimizar recursos y automatizar procesos para abordar casos relacionados con estructuras complejas, que involucran múltiples operaciones financieras y no financieras.

La cantidad de personas involucradas en transacciones inusuales durante los cuatro años analizados asciende a 7,894.

Ocho delitos impulsan el lavado de dinero

En el contexto actual, Guatemala ha duplicado el monto denunciado por presunto lavado de dinero, asociado en parte a redes o estructuras criminales, según los resultados sobre los delitos más frecuentes vinculados con este fenómeno durante el período 2024-2025, presentados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Superintendencia de Bancos (SIB) el pasado 12 de febrero.

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Entre estos destacan el narcotráfico, las operaciones de organizaciones multicriminales —una de las principales novedades del informe—, la corrupción, los delitos tributarios, la trata de personas, la estafa y la extorsión.

Estos se consideran los principales delitos vinculados con el lavado de dinero. En cada caso se identifican los montos involucrados y el modus operandi.

Narcotráfico: Organizaciones altamente vinculadas y con un elevado volumen transaccional, debido a la estructuración de fondos para evadir controles. Se identificó, por ejemplo, la importación de precursores químicos mediante la justificación de una supuesta actividad agroindustrial para obtener la licencia requerida.

Corrupción: En una entidad pública se detectó la descalificación de otros participantes, la contratación de proveedores únicos, el uso de la modalidad de compra directa para adjudicar hasta 100 contratos en una hora y la participación repetida de los mismos integrantes de juntas de licitación, hasta en 10 ocasiones.

También se identificó un flujo de simulación de operaciones mediante un conjunto de sociedades y, posteriormente, la adquisición de apartamentos en otros países, un yate privado y vehículos de alta gama con fondos originados en el Estado.

Tránsito ilegal de migrantes: Se documentaron transferencias electrónicas y remesas que permiten poner dinero a disposición de manera inmediata en una ubicación geográfica distinta. Es decir, los fondos son enviados desde el extranjero o desde otro punto del país para ser utilizados en zonas fronterizas.

Extorsión: Se detectó el cobro de extorsiones en todo el país por medio de depósitos en efectivo o transferencias electrónicas. Asimismo, se identificaron cuentas bancarias receptoras de fondos provenientes de estas actividades ilícitas, seguidas de retiros en cajeros automáticos o nuevas transferencias.

Estafa: Se identificó una estructura integrada por 365 estafadores que logró realizar más de 120 mil operaciones. Además, se detectó que más de 20 mil cuentas bancarias fueron víctimas de estas actividades.

Organizaciones multicriminales: Se identificó a un conjunto de organizaciones criminales con un alto nivel de especialización. En los casos de narcotráfico y corrupción se detectó el traslado de fondos hacia países asiáticos. También se documentaron operaciones vinculadas con extorsión y estafa.

El informe oficial también reporta los primeros indicios de operaciones sospechosas relacionadas con criptomonedas.

Redes criminales diversifican mecanismos

En una entrevista con Prensa Libre, el economista Maynor Cabrera, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo, explicó en el 2023 que en Guatemala existen tres tipologías de lavado de dinero que son utilizadas con mayor frecuencia.

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La primera está vinculada con el narcotráfico, que emplea diversos mecanismos para el blanqueo de capitales.

La segunda se relaciona con la corrupción, un fenómeno que se denuncia con frecuencia y que no solo involucra al Gobierno central, sino también a las municipalidades.

La tercera corresponde a la denominada "economía negra", en la que un amplio grupo de personas concentra pequeñas cantidades de dinero mediante una práctica conocida como "pitufeo". Este mecanismo consiste en dividir grandes sumas entre muchas personas para luego volver a concentrarlas.

Cabrera señaló que también existen esquemas vinculados con el comercio exterior para simular operaciones o utilizar precios de transferencia con el fin de encubrir transacciones, aunque existen otros mecanismos.