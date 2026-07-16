Arranca camino para elegir al nuevo superintendente de Bancos: Junta Monetaria definirá la terna

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) conocerán el cronograma del proceso de selección del nuevo superintendente de Bancos, quien ejercerá el cargo durante un período de cuatro años, ya que el período del actual superintendente concluye el próximo 30 de septiembre.

La JM conoció el calendario preliminar de las diferentes fases del proceso, que culminará con la presentación de una terna el próximo 10 de septiembre. El nombramiento corresponderá al presidente de la República, con base en la terna que le presente la JM.

Terna estará el 10 de septiembre

Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria (JM), explicó a Prensa Libre que ya se cuenta con el calendario del proceso y que este comenzará en agosto.

El cronograma establece que el miércoles 12 de agosto se propondrá a los integrantes de la JM la convocatoria de candidatos que participarán en el proceso.

El secretario de la JM deberá informar a los integrantes de la Junta Monetaria sobre los requisitos que deberán cumplir los profesionales interesados para presentar la documentación correspondiente.

El viernes 28 de agosto, a las 16 horas, vencerá el plazo para la recepción de la documentación de los profesionales interesados en participar en la convocatoria.

El 2 de septiembre se consolidará la información recibida de los aspirantes, así como la revisión del cumplimiento de los requisitos y de la documentación. Esta fase estará a cargo de la Secretaría de la JM.

Para la sesión del 9 de septiembre se programó la selección de la terna, y el jueves 10 de septiembre se notificará a la Secretaría General de la Presidencia la resolución de la Junta Monetaria.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterán a Guatemala a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Los resultados se conocerán en agosto del 2028. (Foto Prensa Libre: Cortesía SIB)

Reglamento marcará la transición

Al explicar el perfil de los postulantes, el presidente de la Junta Monetaria (JM) enfatizó que el nuevo superintendente debe contar con la experiencia necesaria en materia de legislación bancaria.

Recordó que este proceso de selección coincidirá con la emisión del reglamento de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, Decreto 15-2026, el cual deberá ser presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Perfil exige experiencia bancaria

En la sesión programada para el miércoles 12 de agosto, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) comenzarán el proceso de selección del nuevo superintendente de Bancos. Para ello deberán proponer a profesionales de las ciencias económicas o de las ciencias jurídicas que demuestren conocimientos en materia de supervisión bancaria y que cumplan los requisitos establecidos en la ley.

El Decreto 18-2022, Ley de Supervisión Financiera, establece que la persona que ocupe el cargo de superintendente de Bancos debe cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:

Ser mayor de 30 años.

Ser persona de reconocida probidad y acreditar, como mínimo, el grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, economía o ciencias jurídicas y sociales, con conocimientos del área financiera o económica.

Poseer notoria competencia en técnicas bancarias y de supervisión financiera.

Posteriormente, la Junta Monetaria elegirá una terna, que será elevada a la Secretaría General de la Presidencia para que el presidente de la República, Bernardo Arévalo, efectúe el nombramiento.

El profesional elegido sustituirá al actual superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, cuyo período concluye el próximo 1 de octubre.

Arévalo nombrará nuevas autoridades

Con la terna que eleve la Junta Monetaria (JM), el presidente de la República contará con el tiempo necesario para nombrar al nuevo superintendente de Bancos.

Además, deberá nombrar al presidente y al vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), quienes ejercerán un período de cuatro años. Ese relevo deberá realizarse el 1 de octubre.