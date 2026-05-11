Próximo relevo en el Banguat y la SIB debe privilegiar perfiles técnicos para conservar estabilidad, afirman analistas

La designación del nuevo presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y Junta Monetaria (JM), así como del jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), constituye otro de los procesos de renovación institucional previstos para este año, tal como ocurrió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y, recientemente, con la designación del fiscal general.

El próximo 30 de septiembre concluye el periodo de las actuales autoridades y, desde el 1 de octubre, entrarán en funciones los nuevos responsables de la banca central y de la supervisión del sistema financiero.

Los funcionarios que resulten designados —atribución que corresponde al presidente Bernardo Arévalo— deberán enfrentar un entorno económico complejo, marcado por las tensiones geopolíticas internacionales y sus posibles repercusiones sobre el sistema productivo guatemalteco en los escenarios económicos de 2026 y 2027.

Nombramientos entran en cuenta regresiva

Un panel de analistas consultados por Prensa Libre coincidió en que las personas que dirijan el Banguat y la SIB deben responder a criterios técnicos, contar con experiencia de carrera y trayectoria comprobada, además de poseer amplio conocimiento en política monetaria, cambiaria y crediticia. También subrayaron la importancia de que tengan dominio del sistema financiero nacional y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de transmitir confianza a los agentes económicos nacionales e internacionales.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

La elección deberá realizarse el próximo 1 de octubre y, de acuerdo con la ley, corresponde al presidente de la República efectuar la designación.

Mientras tanto, ha comenzado a generarse expectativa en torno a los próximos nombramientos, especialmente sobre si prevalecerán criterios de institucionalidad, carrera y capacidad técnica, o si responderán a intereses de carácter político.

Perfil técnico marcará elección en la SIB

El proceso de relevo en la SIB comenzará entre julio y agosto próximo, que a ha diferencia de la designación en la presidencia de la banca central hay diferencias sustanciales y ya está establecido un programa a seguir.

Los miembros de la JM deberán hacer una convocatoria a profesionales sobre todo de las ciencias económicas como Contaduría Pública y Auditoría para que puedan participar como titular de la SIB para los siguientes cuatro años. La convocatoria llega a todos los sectores, pero hay una participación de personal activo de la superintendencia, así como de los intendentes.

En general, los directores del Banguat reciben entre 20 a 25 hojas de vida, se revisan los requisitos uno por uno, hay una tabla de degradación y se hace una ponderación con base a lo méritos académicos y catedráticos universitarios, experiencia, si han laborado en el sector financiero además del sector público o con organismos internacionales, que en general son entre 10 cualidades que se califican y se los pone los punteos. Este proceso se hace en conjunto con el Banguat y una comisión de JM.

Las personas que dirijan el Banguat y la SIB deben responder a criterios técnicos, contar con experiencia de carrera y trayectoria comprobada, además de poseer amplio conocimiento en política monetaria, cambiaria y crediticia.

El siguiente proceso es un listado de seis candidatos y los miembros de JM proceden a una votación para una terna de los mejores calificados. Esa terna se envía al mandatario y es quien hace la asignación.

En el perfil y lo ideal, son aquellos que han laborado en la SIB, en el sistema financiero nacional y en organismos internacionales, tienen grandes posibilidades más altas.

“Lo ideal es que sea alguien que venga de la SIB por ser de carrera y que conoce toda la institución y que haya tenido puestos altos como de intendente que son los segundo al mando del superintendente”, explicó Sergio Recinos, expresidente del Banguat.

Perfil de carrera gana peso en el Banguat

Con la reforma de las leyes bancarias de 2002, que incluyó la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Banguat), se han registrado al menos dos excepciones en las designaciones de quienes han dirigido la banca central, mientras que el resto de los nombramientos ha respondido a perfiles de carrera.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Según Sergio Recinos, expresidente del Banguat, la institución ha contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica del país, por lo que considera necesario evitar cambios bruscos en la política monetaria, cambiaria y crediticia, los cuales calificó como “letales”.

Como ejemplo, mencionó que existen “tentaciones” de reducir la tasa líder de interés de política monetaria hasta en cien puntos básicos y, pocos meses después, incrementarla en 50 puntos. A su juicio, ese tipo de decisiones genera incertidumbre en los agentes económicos.

“Eso es fatal para las expectativas y dar esas señales de estar con una política monetaria muy variable no es nada bueno. Lo mejor es tener un enfoque conservador y consistente”, afirmó Recinos.

El exfuncionario insistió en que la presidencia del Banco de Guatemala debe recaer en una persona de carrera y con experiencia técnica.

“Lo ideal es que el presidente del Banco de Guatemala sea una persona de carrera. Actualmente hay buenos técnicos y también hay otras personas fuera de la institución que cuentan con esa experiencia, que es lo ideal”, concluyó Recinos.

Ve riesgos en cambios sin perfil técnico

Sobre los riesgos y consecuencias de una designación que no responda a ese perfil técnico, Sergio Recinos advirtió que, en el caso de la Superintendencia de Bancos (SIB), nombrar a una persona con un enfoque político y sin conocimiento en supervisión financiera podría derivar en dos escenarios.

El primero, explicó, sería que la nueva autoridad respete la institucionalidad y mantenga los equipos técnicos, lo que permitiría que el trabajo continúe con normalidad. El segundo escenario, que consideró más delicado, ocurriría si se producen cambios en el personal técnico de la institución, lo que podría generar inestabilidad en las labores de supervisión financiera.

“Lo ideal es que el presidente del Banco de Guatemala sea una persona de carrera. Actualmente hay buenos técnicos y también hay otras personas fuera de la institución que cuentan con esa experiencia, que es lo ideal”. Sergio Recinos, expresidente del Banguat

En todo caso, reiteró que el sistema financiero se mantiene atento al proceso de designación.

Respecto al Banco de Guatemala, Recinos señaló que, debido a que la institución tiene a su cargo la política monetaria, cambiaria y crediticia, la llegada de una persona con un perfil eminentemente político y que no respete los cuadros técnicos podría provocar pérdida de confianza y credibilidad institucional, e incluso comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

“Es un tema delicado quién podría llevar la batuta en el banco central. En el peor escenario, si no se respetan los cuadros técnicos, podría haber consecuencias desastrosas a nivel macroeconómico”, insistió.

Piden que presidencia quede en manos técnicas

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló que el próximo presidente del Banco de Guatemala debe llegar con la capacidad de corregir aspectos internos que quizá no son visibles desde el exterior, pero que resultan relevantes para el funcionamiento de la institución, la cual —afirmó— cuenta con profesionales altamente capacitados.

“Si se tiene que tomar una decisión, debe prevalecer la carrera. Alguien de adentro sería la persona indicada para la presidencia del Banguat. Hay que preservar la institucionalidad”, remarcó.