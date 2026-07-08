Remesas suman US$12 mil 219 millones en el primer semestre y Cemla destaca el dinamismo de Guatemala

Los guatemaltecos residentes en Estados Unidos enviaron a sus familiares 7% más en remesas que en igual período del año pasado, informó una fuente oficial este lunes 6 de julio.

El indicador entra ahora en una etapa en la que los flujos suelen incrementarse por el efecto estacional de las actividades de fin de año. Así, el primer semestre cerró con ingresos por US$12 mil 219 millones, equivalentes a unos Q93 mil millones, informó el Banco de Guatemala (Banguat).

Según la actualización de la balanza cambiaria, el ingreso aumentó US$851 millones respecto del mismo período del año pasado, lo que confirma un crecimiento de 7%.

En el mismo período del año anterior, el monto ascendió a US$11 mil 368 millones.

El aumento de las transferencias ocurre en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, la incertidumbre global y el encarecimiento del precio internacional del petróleo.

No obstante, las tensiones se moderaron desde el pasado 19 de junio, cuando Estados Unidos e Irán suscribieron un memorándum de entendimiento, lo que se ha reflejado en una disminución del precio del crudo.

Las autoridades monetarias proyectan remesas por US$26 mil 806 millones unos Q205 mil millones al cierre del 2026, con un crecimiento de 5%. Para el 2027, estiman ingresos por US$27 mil 610 millones, equivalentes a unos Q211 mil 216 millones, con un crecimiento de 3%.

En ambos pronósticos se prevé una desaceleración respecto del 2025, cuando las remesas crecieron 18.7% y sumaron US$25 mil 510 millones. El ingreso adicional fue de US$5 mil 642 millones y representó 20.7% del producto interno bruto (PIB), según los informes oficiales.

Remesas consolidan crecimiento

El reporte indica que solo en junio las remesas alcanzaron US$2 mil 325 millones, US$106.2 millones más que en junio del año pasado, lo que representa un crecimiento de 4%.

En junio del año pasado se registró un ingreso de US$2 mil 219 millones.

Con el resultado de junio, el indicador se mantiene por encima de los US$2 mil millones. Marzo registró el monto más alto, con US$2 mil 441 millones, un récord histórico. En la serie, solo enero y febrero se ubicaron por debajo de los US$2 mil millones.

El ingreso anual por remesas en los países latinoamericanos superó los US$137 mil millones en una década, según un análisis del Centro Monetario Latinoamericano (Cemla), con sede en México. (Foto Prensa Libre: EFE)

Guatemala lidera alza en remesas

Un análisis de Jesús A. Cervantes González, coordinador del Foro de Remesas de América Latina y el Caribe del Centro Monetario Latinoamericano (Cemla), con sede en México y publicado esta semana, señala que Guatemala es uno de los seis países en los que el ingreso por remesas ha registrado un crecimiento significativo durante la última década.

El informe destaca que, por el monto de remesas recibidas, los principales países son México, Guatemala, Colombia, Honduras, República Dominicana y El Salvador, cuyas remesas provienen principalmente de Estados Unidos.

El documento indica que el ingreso anual por remesas en los países latinoamericanos superó los US$137 mil millones.

El técnico del Cemla expone que las remesas de ese grupo de seis países aumentaron de US$49 mil 563 millones en el 2015 a US$79 mil 843 millones en el 2020, US$135 mil 167 millones en el 2025 y US$137 mil 577 millones al cierre de abril del 2026 (de mayo del 2025 a abril del 2026). En ese período, el ingreso anual por remesas aumentó US$88 mil 014 millones, equivalente a 178%.

Guatemala es uno de los seis países en los que el ingreso por remesas ha registrado un crecimiento significativo durante la última década.

Para Guatemala, según el informe del Cemla, entre el 2015 y abril del 2026 el ingreso por remesas creció 319%, por encima del 241% de Honduras, 168% de Colombia, 148% de México, 142% de República Dominicana y 139% de El Salvador.

“En el período considerado el aumento de las remesas fue importante en los seis países, pero presentó un mayor dinamismo en Guatemala, Honduras y Colombia. En ese lapso las remesas de esos tres países se incrementaron 319%, 241.5% y 168.7%, respectivamente”, apunta el análisis.

Flujo migratorio impulsa remesas

El informe señala que el dinamismo de las remesas en esas tres economías responde, en buena medida, al intenso flujo migratorio hacia Estados Unidos registrado entre el 2015 y el 2024.

En ese período, la población inmigrante de esos tres países aumentó en un millón 287 mil 139 personas. Según el documento del Cemla, ello contribuyó a que la estructura por edades de los migrantes se mantuviera favorable para una alta participación en el mercado laboral estadounidense y ampliara el número de potenciales remitentes de remesas.

México pierde impulso en remesas

El autor expone que, entre el 2024 y el 2026, México ha sido el país con el menor dinamismo en el ingreso por remesas entre los seis analizados. Al cierre de abril del 2026, registró un ingreso anual de US$62 mil 968 millones, inferior al máximo alcanzado en noviembre del 2024, cuando sumó US$65 mil 255 millones.

Agrega que la pérdida de dinamismo de las remesas hacia México también se refleja en el número de transferencias recibidas, un indicador del volumen de mexicanos que las envían desde Estados Unidos.

“Las cifras del mercado laboral de Estados Unidos muestran que en 2025 y los primeros meses de 2026 se redujo la población mexicana inmigrante en edad de trabajar, su población económicamente activa, la inactiva, los ocupados y aun los desempleados en ese grupo migratorio”, afirma.

Ello sugiere, según el análisis, que ha habido un retorno significativo, tanto voluntario como involuntario, de migrantes mexicanos, lo que ha propiciado una disminución de los envíos de remesas hacia México.