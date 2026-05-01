Banguat prevé mayor inflación en abril, pero subsidio a combustibles aliviaría presión en los próximos meses

La presión en el nivel general de precios continuará en abril, y los pronósticos indican que el indicador se estará ajustando al 3%, asociado a los efectos del incremento en los productos refinados, según las estimaciones dadas a conocer por el Banco de Guatemala (Banguat).

El indicador pasaría de 2.50% en marzo a 3% en abril y estaría en 3.75% en diciembre del 2026. Para el 2027, se ubicaría en 4%.

La estimación estaría en congruencia con la perspectiva de fin de año, pero el resultado sería mayor al promedio histórico de abril, que es de 0.60%, explicó Johny Gramajo Marroquín, gerente económico de la banca central, luego de la presentación de la decisión de mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria el pasado miércoles.

Aclaró que este “escenario central de proyección” tendría un incremento respecto del 2.50% de la inflación de marzo y no superaría el 3%.

Apoyo a combustibles bajaría presión inflacionaria

Con la vigencia del subsidio de Q8 para el galón de diésel por un periodo de 90 días y de Q5 para las gasolinas, las autoridades también brindaron una perspectiva del posible impacto en la inflación de mayo, junio y julio, así como en el índice de precios.

Se explicó que, con la evidencia observada en el 2022 —cuando se otorgó un programa de apoyo similar a los consumidores—, hubo un efecto favorable en la inflación y, en consecuencia, con el subsidio esta disminuye en los meses en que está vigente el apoyo estatal.

“Como el subsidio en Guatemala empezó el 1 de mayo, observamos que podríamos tener un efecto favorable en mayo, junio y julio, tomando en consideración los tres meses. Lo que observaríamos es que los precios vuelven al nivel antes del subsidio una vez este termina”, añadió Gramajo Marroquín.

Enfatizó que la vigencia del subsidio afecta la inflación del mes en particular y tiene una influencia favorable en las expectativas de inflación, porque genera una confianza adicional de que los precios pueden mantenerse relativamente estables, aun cuando la crisis internacional puede durar unos meses.

El subsidio tendrá una duración de tres meses y, para financiarlo, se destinaron Q2 mil millones.

Autoridades monetarias analizaron los principales indicadores macroeconómicos y la inflación tendría movimientos al alza en abril. (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Calificación estable respalda fundamentos económicos

Con las calificaciones de riesgo país y el resultado que presentó la agencia Moody’s de mantener la nota en Ba1, con perspectiva estable, las autoridades monetarias explicaron que existe una fortaleza en los fundamentos macroeconómicos y una resiliencia económica basada en políticas monetaria y fiscal disciplinadas y prudentes.

También señalaron la existencia de un sector privado resiliente, lo que permitirá que este sea el cuarto año consecutivo en el cual habrá un crecimiento económico por arriba del potencial, que es del 3.5%.

Tanto la previsión de la banca central como la de otras calificadoras evidencian esa resiliencia, y entre los riesgos cercanos está que el conflicto geopolítico internacional se intensifique; sin embargo, el escenario previsto es que tenga menor duración.

Las autoridades explicaron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene una estimación de crecimiento del 3.9%, cercana al 4% del Banguat. Se toma en cuenta la resiliencia, al igual que el 4% que proyecta la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Con la evidencia observada en el 2022 —cuando se otorgó un programa de apoyo similar a los consumidores—, hubo un efecto favorable en la inflación y, en consecuencia, con el subsidio esta disminuye en los meses en que está vigente el apoyo estatal.

“Guatemala inicia esta crisis internacional con condiciones favorables con respecto a otros países, con una inflación baja y un crecimiento económico por encima del potencial. Otros países de América Latina están enfrentando esta crisis con inflación por arriba de la meta y con un crecimiento económico por debajo del potencial”, explicaron Álvaro González Ricci, presidente, y José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la JM.

En el FMI se proyecta que, para algunos países —no para el caso de Guatemala—, se estaría presentando un escenario de estanflación, es decir, bajo crecimiento económico y alta inflación.