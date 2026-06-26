Precio del petróleo baja tras reapertura del estrecho de Ormuz y mejora el panorama económico del país

La reapertura del estrecho de Ormuz para el tránsito de embarcaciones petroleras en el golfo Pérsico y la firma del Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, suscrito el pasado 19 de junio, son factores que el mercado internacional comienza a asimilar y que propician una disminución de las cotizaciones.

Durante la sesión celebrada el 24 de junio, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) decidieron mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria. En esa reunión se presentaron las proyecciones sobre las cotizaciones del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para Guatemala.

Hasta el 24 de junio, el precio promedio estimado por el Banco de Guatemala (Banguat) era de US$82.81 por barril, superior a los US$64.81 registrados en el 2025.

Se indica que el pronóstico para este año es de US$78.61 por barril y, para el 2027, de US$70.25 por barril.

“Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio se han moderado desde el 19 de junio, fecha en la que se firmó el Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán”, explicaron Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, y Jonhy Gramajo Marroquín, gerente económico.

Crudo reduce presión

En la sesión de la Junta Monetaria (JM) celebrada esta semana, el principal tema fue el comportamiento del precio del petróleo y la economía nacional, para lo cual los directores analizaron diversos escenarios.

“Hemos observado reducciones recientes en el precio internacional. De hecho, la cotización se situó al cierre de la jornada del miércoles 24 de junio en alrededor de US$70 por barril de WTI, que es la variedad de referencia para Guatemala”, expusieron.

Al comparar ese precio con el registrado al cierre del año pasado, cuando se ubicó en US$57.42 por barril, se observa un incremento acumulado de 22.50%.

“Es importante destacar que, en el punto más alto, cuando el precio se ubicó cerca de US$110 por barril, el incremento acumulado era cercano al 90%”, afirmaron.

Sin embargo, sí ha habido una disminución significativa del precio, asociada al Memorándum de Entendimiento que firmaron Estados Unidos e Irán, el cual, entre otros aspectos, permite el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. Esto generó expectativas favorables sobre una posible normalización de la oferta mundial de crudo.

Autoridades de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala informaron sobre mantener la tasa de interés líder en 3.50%. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Petróleo confirma tendencia prevista

Las autoridades explicaron que, antes del conflicto, el número de buques petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz era de entre 70 y 80 al día. Durante el conflicto, el tránsito se redujo, pero, tras la reapertura de la ruta, ha aumentado de manera gradual.

Hemos observado reducciones recientes en el precio internacional. De hecho, la cotización se situó al cierre de la jornada del miércoles 24 de junio en alrededor de US$70 por barril de WTI, que es la variedad de referencia para Guatemala.

Con el restablecimiento del tránsito marítimo, el precio del petróleo disminuyó de manera sustancial en junio, lo que confirmó el pronóstico de que el conflicto tendría efectos de corto plazo en el precio del crudo.

“Nuevamente vemos un tránsito hacia el escenario que predijimos originalmente, donde el precio empieza a normalizarse a partir de junio”, remarcaron las autoridades.

Mercado anticipa baja de combustibles

Consultado Fausto Velásquez, gerente de Ventas de Unopetrol Guatemala —licenciatario de la marca Shell en el país—, comentó que se ha observado una tendencia a la baja en los mercados internacionales, debido a que comienza a normalizarse el tránsito por el estrecho de Ormuz.

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Esta es una señal de que el suministro, que había sido restringido, comenzaría a incrementarse con la reanudación del transporte marítimo. Además, por el lado de la economía mundial, se ha observado una reducción de la demanda, lo que tiende a compensar la oferta. Como resultado, en el mercado interno empieza a reflejarse una tendencia a la baja en los precios.

Aclaró que aún existe volatilidad en el mercado por tratarse de un asunto geopolítico, aunque todo dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones y los acuerdos.

El directivo reiteró que está garantizado el suministro de derivados del petróleo en Guatemala y que nunca ha existido escasez, por lo que el compromiso es mantener abastecido el mercado nacional y regional.

Las autoridades dan seguimiento a las proyecciones sobre las cotizaciones del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para Guatemala. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Economía mantiene estabilidad

Las autoridades monetarias presentaron la evolución de los indicadores de corto plazo y confirmaron que la proyección de inflación para el cierre del 2026 se mantiene en 3.75%, y en 4% para el 2027.

En esa línea, proyectan que la economía, medida por el producto interno bruto (PIB), crecerá 4.1% este año y 4% en el 2027. Estos escenarios se mantienen, aunque se prevé una revisión.

El índice mensual de la actividad económica (Imae) se situó en abril en 4.5%, mientras que el índice de confianza de la actividad económica (Icae) alcanzó 55.94%.

En tanto, al 18 de junio se había contabilizado un ingreso acumulado de divisas por remesas familiares de US$12 mil 284 millones (unos Q94 mil millones), lo que representa un crecimiento de 8.4%.

La estimación de cierre para este indicador es de US$26 mil 806 millones y, para el 2027, de US$27 mil 610 millones.

Las exportaciones, hasta abril, registran una tasa de crecimiento de 5.8%, con un monto de US$5 mil 709 millones. La proyección de cierre es de US$15 mil 528 millones y, para el 2027, de US$17 mil 603 millones.

Las importaciones, hasta abril, muestran un crecimiento de 6.5%, por US$11 mil 997 millones, con una estimación de cierre de US$37 mil 379 millones y, para el próximo año, de US$40 mil 370 millones.