Junta Monetaria mantiene la tasa líder en 3.50% tras bajar la tensión entre Estados Unidos e Irán

Guatemala cerró el primer semestre del 2026 con una tasa líder de interés de política monetaria de 3.50%, en un contexto de presión e incertidumbre global por el conflicto geopolítico internacional, expusieron las autoridades de la Junta Monetaria (JM) al dar a conocer la decisión.

Los anuncios dados a conocer la semana pasada sobre un acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán disminuyeron la presión sobre los precios internacionales del barril de petróleo, y esa tendencia ya se refleja en el mercado del crudo.

Álvaro González Ricci, presidente, de la JM, explicó en conferencia de prensa que la decisión fue unánime. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento económico mundial continúan siendo positivas, impulsadas por la resiliencia del consumo privado y por condiciones financieras internacionales aún favorables, aunque en un entorno de mayor incertidumbre y riesgos a la baja debido al conflicto geopolítico.

Expuso que se han registrado importantes disminuciones en el precio internacional del petróleo y sus derivados, cuyos efectos ya se observan en la inflación internacional.

González Ricci destacó que los avances en las negociaciones para poner fin a las hostilidades han propiciado, recientemente, disminuciones importantes en el precio internacional del petróleo, lo cual tendería a moderar las presiones sobre la inflación internacional.

En el ámbito interno, remarcó que el comportamiento de los indicadores económicos de corto plazo continúa siendo positivo, en congruencia con la estimación de crecimiento económico prevista para el 2026. No obstante, aclaró que, si no se alcanza un acuerdo de paz definitivo, el choque externo de oferta en los precios internos de los combustibles y la energía persistiría y podría afectar las perspectivas económicas de Guatemala durante el presente año.

La inflación mensual en mayo en Guatemala fue de -0.12%, y el ritmo inflacionario alcanzó 2.86%, inferior al 3.24% registrado en abril, pero superior al 2.50% de marzo, cuando comenzó el conflicto geopolítico internacional y aumentó el nivel de incertidumbre.

La división de transporte influyó en el Índice de Precios al Consumidor en mayo.

El escenario para el cierre de la inflación del 2026 es de 3.75% y de 4% para el 2027, según se explicó en la conferencia.

El presidente de la JM y del Banguat, Álvaro González Ricci, compartió el análisis de la Junta Monetaria sobre la decisión de mantener la tasa de interés líder en 3.50%.

Petróleo cae tras acuerdo

En una entrevista concedida a Prensa Libre el lunes 22 de junio, Jonhy Gramajo Marroquín, gerente económico del Banco de Guatemala, explicó que el memorándum de entendimiento establece, básicamente, un cese al fuego más formal y permite reabrir el estrecho de Ormuz para el tránsito de petróleo por esa vía marítima.

Con el anuncio de que se llegaría a un acuerdo, el precio del petróleo disminuyó la semana pasada hasta situarse en torno a US$76 por barril.

"Si lo comparamos con las cotizaciones que teníamos, por ejemplo, hace un mes, cerca de US$100 por barril, pues básicamente es una caída de 25% en el precio del petróleo", ejemplificó.

En julio habrá una pausa en las decisiones de la Junta Monetaria (JM) sobre este indicador, y la próxima sesión fue programada para el 24 de agosto.

Historial

Desde mayo 2022, la tasa líder ha subido de 1.75% a 5% pero luego bajo a 3.50%: