Guatemala puede alcanzar el grado de inversión si impulsa infraestructura y reformas, según el FMI

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluyó su visita a Guatemala para la evaluación del Artículo IV —un examen anual de la economía del país—, recomendó llevar a cabo una serie de reformas para alcanzar una calificación de grado de inversión en el corto y mediano plazo.

El organismo internacional hizo énfasis en que encontró sólidos fundamentos macroeconómicos gracias a una gestión prudente de las políticas económicas, pero señaló que también es necesario afrontar desafíos, como una posible desaceleración en el envío de remesas familiares derivada de las políticas migratorias de Estados Unidos, así como los efectos de un posible choque petrolero causado por el incremento en los precios de las materias primas debido al conflicto en Oriente Medio.

La misión reconoció que uno de los cambios que contribuye a alcanzar el objetivo del grado de inversión ocurrió esta semana, cuando el Congreso de la República aprobó el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Agregó que los esfuerzos deben orientarse en esa dirección.

Los resultados preliminares de la misión fueron presentados por Alexander Culiuc, jefe de misión para Guatemala, y por Gerardo Peraza, representante residente del organismo, durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Banco de Guatemala (Banguat).

El informe final de la misión será presentado en 45 días, después de que el Directorio del FMI lo conozca en su sede de Washington D. C.

Una misión del FMI concluyó la revisión del Artículo IV a Guatemala y presentó las recomendaciones preliminares. El informe final será presentado en un plazo de 45 días, después de que lo conozca el Directorio del FMI. (Foto Prensa Libre: EFE)

FMI pide reformas para crecer

En su balance, el FMI señaló que Guatemala sigue gozando de acceso favorable a los mercados financieros y mantiene una deuda del Gobierno Central baja, equivalente al 27% del producto interno bruto (PIB).

Indicó que el año comenzó en condiciones favorables, aunque el crecimiento podría moderarse a 3.75% debido al conflicto geopolítico internacional.

Además, destacó que las expectativas de inflación se mantienen ancladas, lo que respalda que el indicador permanezca bajo control al cierre del año y dentro de la meta establecida.

Según el jefe de misión, más allá del 2026 se espera que el crecimiento repunte conforme se disipen los efectos del choque petrolero y avancen la inversión pública y las reformas.

“¿A qué reformas nos referimos? A ampliar la infraestructura pública. Es fundamental para impulsar la inversión privada y el crecimiento económico”, enfatizó.

Al respecto, indicó que se requiere mejorar la ejecución de proyectos, simplificar las adquisiciones públicas mediante una nueva ley, destrabar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y fomentar la participación del sector privado.

Además, instó a acelerar la aprobación de una nueva Ley del Mercado Secundario de Valores.

“La misión también acoge la aprobación, por parte del Congreso, de la Ley Antilavado de Dinero, un paso fundamental para reforzar la integridad financiera de Guatemala”, resaltó el jefe de misión.

“¿A qué reformas nos referimos? A ampliar la infraestructura pública. Es fundamental para impulsar la inversión privada y el crecimiento económico”. Alexander Culiuc, jefe de misión para Guatemala

Además, para que los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se traduzcan en una mayor recaudación, es necesario evitar medidas que erosionen aún más la base tributaria, limitar el arbitraje fiscal y, en última instancia, emprender una reforma fiscal integral.

Algunos estudios de análisis económico indican que la inversión pública equivale apenas al 1.6% del producto interno bruto (PIB), cuando debería alcanzar el 4% para que la inversión total aumente del 16% actual a un rango de entre 25% y 27%, como ocurre en otros países.

Reformas acercan grado de inversión

Al consultarle sobre la percepción del FMI respecto de que Guatemala pueda alcanzar, en el corto y mediano plazo, el grado de inversión y sobre las medidas necesarias para lograrlo, Culiuc aclaró que el organismo no ve esa calificación como un objetivo en sí mismo, sino como un reconocimiento potencial de los esfuerzos que realizan las autoridades.

“¿Qué debe hacerse específicamente para obtener el grado de inversión? Pensamos que las recomendaciones que ofrecemos en lo referente al aumento de la inversión en infraestructura, el incremento de los ingresos, la calidad del gasto, los procesos presupuestarios y la gestión de las finanzas públicas ayudarán al desarrollo de Guatemala”, declaró.

Recordó que algunas de esas recomendaciones están correlacionadas con las decisiones de las agencias calificadoras. “Pensamos que lo que proponemos y aconsejamos a las autoridades debe ayudar en ese sentido, pero ese no es el objetivo. Nosotros vemos el grado de inversión como una posible señal futura de que las cosas marchan bien”, precisó.

El grado de inversión representa una “buena carta de recomendación” por parte de las agencias calificadoras de riesgo y una mejora en la perspectiva del país. Se considera que mejorar la calificación de riesgo soberano y alcanzar el grado de inversión es clave para obtener mejores tasas de interés, lo que beneficia a los consumidores, al sistema productivo y al Estado en general.

Guatemala debe diversificar crecimiento

El FMI también planteó que las remesas han sido un apoyo importante para el consumo y, por consiguiente, para el crecimiento económico. Sin embargo, señaló que, aunque continúan creciendo, el país debe comenzar a plantear otros modelos de desarrollo.

El jefe de misión mencionó que, en el 2025, hubo mucha incertidumbre en torno al impacto de los cambios en materia migratoria y otras políticas de Estados Unidos sobre las remesas y la migración en Guatemala.

“Generalmente, esperamos que las remesas se desaceleren. En parte, ello respondería a una reducción natural en la tasa de crecimiento, luego del fuerte incremento observado durante el 2025. De cara al futuro, Guatemala debería alejarse de un modelo de crecimiento basado en remesas y avanzar hacia uno sustentado en la inversión interna”, advirtió.

Agregó que esa es una de las recomendaciones que el organismo ha formulado a las autoridades.