Guatemala necesita US$14 mil millones para financiar grandes proyectos en los próximos cinco años

Guatemala es vista por potenciales inversionistas internacionales debido a la necesidad de financiamiento para construir proyectos en sectores como energía, infraestructura, actividades inmobiliarias, industria manufacturera y comercio. Además, se ha estimado un monto inicial de US$14 mil millones, equivalentes a unos Q107 mil millones.

Esta fue una de las conclusiones conocidas durante la III Convención de Mercados de Capitales, organizada el 28 de mayo por la firma Zima Investments, que reunió a diferentes actores del ecosistema financiero para conocer, explorar y ampliar las opciones de acceso a capitales y la visión de largo plazo.

Se explicó que, a pesar de la coyuntura internacional, Guatemala cuenta con condiciones macroeconómicas estables, está a un escalón de alcanzar el grado de inversión otorgado por las agencias calificadoras de riesgo país y es la economía más grande de Centroamérica, lo que la hace atractiva para la emisión de este tipo de instrumentos.

Inversión apunta a sectores clave

Ana de Jesús Ulloa Rosenberg, directora de Zima Investments, declaró a Prensa Libre que los sectores con previsión de crecimiento durante el próximo quinquenio ya comenzaron a gestionar sus necesidades de financiamiento de largo plazo y que requieren estabilidad.

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“Solo Guatemala necesita US$14 mil millones para impulsar inversiones durante los próximos cinco años en sectores como energía, industria, infraestructura y comercio. Estos sectores observan la estabilidad macroeconómica y las perspectivas de las calificadoras”, apuntó la directora.

En la convención se reiteró que Guatemala reúne las condiciones que requieren los inversionistas internacionales para colocar sus capitales, además de ofrecer confianza y estabilidad.

La directora explicó que el mecanismo de estas nuevas inyecciones de inversión puede abrir y desarrollar más el mercado al canalizar esas fuentes de financiamiento.

“Estos capitales ya pueden venir, y eso es lo que se está promoviendo: atraer inversiones que pueden operar de manera directa o por medio de otros mercados”, remarcó.

La directora de Zima añadió que las oportunidades existen y son reales. Agregó que existe necesidad de capital para las actividades con perspectivas de crecimiento.

“La idea es canalizar esos capitales —operaciones— hacia empresas o proyectos interesados, para estar preparados y articular todos los equipos y ecosistemas necesarios para acceder a esos recursos”, afirmó.

Proyectos energéticos atraen inversión

La ejecutiva recordó que Guatemala es un país que brinda confianza en el mercado para este tipo de operaciones y para la obtención de fondos.

Este monto corresponde a la necesidad de financiamiento identificada en los sectores con mayores perspectivas de crecimiento. También incluye proyectos público-privados, sobre todo en infraestructura crítica y energía, tanto en generación como en transmisión.

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Ulloa Rosenberg reiteró que, en este tipo de operaciones del mercado de capitales, la banca también desempeña un papel estratégico, porque es donde nacen y operan las empresas. Añadió que estos fondos —por medio del mercado de capitales— buscan complementar a la banca en distintos aspectos, entre ellos, los plazos de financiamiento.

“Lo que se necesita es que las empresas y los proyectos estén ya en las fases de estándares que se necesitan para atraer esos capitales y prepararse para poder acceder”, añadió.

Entre estos aspectos mencionó que los proyectos deben estar bien estructurados, generar confianza y cumplir con estándares internacionales. Por ello, la gobernanza corporativa es fundamental para el cumplimiento de los programas.

Al preguntarle cuál es la actividad económica que ya se prepara para captar financiamiento, aseguró que es la energética, debido a la adjudicación este año de proyectos en la licitación del Plan de Expansión del Sistema de Generación (PEG-5).