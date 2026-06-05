Guatemala consolida alianzas para impulsar inversión e infraestructura

Durante esta semana, representantes del sector privado organizado sostuvieron una serie de reuniones en Washington D. C., con el fin de fortalecer las relaciones de inversión y reafirmar a Guatemala como socio estratégico y aliado en seguridad económica.

La serie de sesiones concluyó ayer, en el marco del Guatemala Week 2026, y los resultados fueron calificados como oportunos, con una hoja de ruta por seguir.

La delegación estuvo encabezada por Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y José Miguel Torrebiarte, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), quienes expusieron los principales resultados.

También participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, Julio Orozco; la viceministra de Economía, Valeria Prado, y el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta Méndez-Ruiz, quienes participaron en los encuentros con diversas autoridades estadounidenses.

EPQ y ferrocarril avanzan en EE. UU.

Los directivos empresariales destacaron una reunión bilateral sostenida ayer con delegados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), para dar seguimiento a los acuerdos de infraestructura relacionados con la ampliación de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la construcción de una conexión ferroviaria de carga que enlazará la EPQ con Escuintla, proyecto conocido como Estación Logística Multimodal.

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Torrebiarte comentó que Guatemala enfrenta retos permanentes, especialmente en infraestructura, y consideró que durante la visita se sostuvieron conversaciones interesantes sobre cómo acelerar los procesos para desarrollar más obras en esa materia.

El directivo declaró que una de las reuniones más relevantes fue con el Usace, donde se presentó el avance de los trabajos en Puerto Quetzal y del proyecto ferroviario.

“Son infraestructuras importantes, que no ocurren de la noche a la mañana, pero que vemos que se están trabajando y toma primero estructurarlas, planificarlas, ejecutarlas y operarlas. Esto no es de un día para otro, pero vemos una visión de largo plazo, es la que tenemos que apoyar y que, por lo general, el sector privado siempre ve más que la coyuntura, vemos el largo plazo”, remarcó el directivo.

Recordó que, desde el Cacif, Fundesa y otras instituciones del sector privado se promueve el desarrollo de más y mejor infraestructura, tanto para la movilidad de mercancías como para la movilidad de personas.

Usace da certeza a megaplán logístico

Los dirigentes empresariales enfatizaron que los proyectos que se desarrollan con el Usace requieren pasos previos a su ejecución, pero también destacaron la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura de corto plazo.

Para ello, explicaron que lo primero es eficientizar Puerto Quetzal para mejorar la infraestructura existente. Agregaron que también hay inversiones intermedias, ya que algunas empresas privadas trabajan en distintas terminales.

“A la vez, este es un proyecto de más largo plazo que sigue las normas del Cuerpo de Ingenieros. Da mucha certeza que se trata de un proyecto bien estructurado y planificado, y que, cuando llegue el momento de construirlo, el proceso será mucho más transparente y seguirá los lineamientos del Cuerpo de Ingenieros, una institución con muchos años de experiencia y un referente a nivel mundial”, señalaron.

Al ser consultados sobre si existe confianza en la ejecución del proyecto, respondieron: “Sí, mucha confianza”.

Empresarios promueven inversión en Guatemala

Arias Bouscayrol reiteró que, además de haber logrado una conexión importante con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, representantes de la iniciativa privada, centros de pensamiento y bancos multilaterales, se despertó un gran interés por conocer las oportunidades de trabajo conjunto, uno de los principales mensajes de la misión.

“Lo que estamos buscando es inversión para el desarrollo de la economía nacional, pero integrada a una cadena de valor y a una visión compartida con Estados Unidos”, subrayó el presidente del Cacif.

Son infraestructuras importantes, que no ocurren de la noche a la mañana, pero que vemos que se están trabajando y toma primero estructurarlas, planificarlas, ejecutarlas y operarlas. Esto no es de un día para otro, pero vemos una visión de largo plazo, es la que tenemos que apoyar.

Mencionó que, más que alcanzar acuerdos específicos, se fortalecieron los lazos de relacionamiento y se sentaron las bases para futuras acciones conjuntas.

Ejemplificó que los bancos multilaterales, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), adscrita al Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están muy interesados en encontrar mecanismos para ampliar sus portafolios destinados a proyectos de infraestructura, productivos y de otras áreas.

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Aseguró que ya existen compromisos para trabajar en conjunto y que ahora corresponde analizar y estudiar las oportunidades identificadas. Añadió que el propósito del Guatemala Week 2026 no era salir con acuerdos puntuales, sino mostrar el amplio potencial de inversión que ofrece Guatemala y las oportunidades de integración económica y prosperidad compartida con Estados Unidos.

Guatemala gana aliados estratégicos

José Echeverría, director ejecutivo del US-Guatemala Business Council (Consejo Empresarial Estados Unidos-Guatemala), remarcó que uno de los principales resultados de la misión es la urgencia de avanzar en los proyectos de infraestructura ya identificados, especialmente en el ámbito portuario, así como en la implementación de leyes que ya han sido aprobadas.

Además, destacó la necesidad de trabajar para mejorar la seguridad económica en la región, lo que se traducirá en más empleos en Guatemala, una reducción de la pobreza y, por consiguiente, una disminución de la migración.

“Hemos encontrado aliados en las agencias o fortalecido las alianzas en agencias federales del Gobierno de Estados Unidos, en el Congreso, en Cámara Baja, Cámara Alta y con empresas estadounidenses y multinacionales. Entonces, yo creo que hay un ecosistema interesado en fortalecer la colaboración entre Guatemala y Estados Unidos que tenemos que aprovechar pronto porque la ventana de oportunidad no estará abierta para siempre”, insistió.