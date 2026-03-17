Empresarios advierten que sin cambios estructurales las microempresas seguirán dominando la economía

Representantes de varios sectores empresariales han reaccionado a los resultados del Directorio Nacional Estadístico de Empresas (Dinese) del 2024, que da cuenta de que en el país operan 645 mil 431 empresas, lo que representa 219 mil 967 más que en el 2023, cuando fueron 425 mil 464.

La falta de empleo, las remesas familiares, así como el retorno masivo de guatemaltecos pueden ser algunas de las causas que explicarían el crecimiento de las microempresas; esta es la principal coincidencia encontrada en las posturas.

Además, brindan una visión de lo que el país necesita para incrementar la empresarialidad como unidades económicas productivas, en la cual destacan la infraestructura y la facilitación para la instalación de comercios.

El Dinese, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), reveló que las microempresas constituyen la mayor parte de la estructura empresarial.

Microempresas dominan tejido empresarial

A la pregunta de por qué en Guatemala predominan las microempresas, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que esto refleja que en el país aún existe una brecha significativa entre la oferta y la demanda de empleo formal. Añadió que una parte importante de las micro y pequeñas empresas surge más por la necesidad de generar ingresos que por un proceso planificado de desarrollo empresarial.

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Sin embargo, dijo que también existen emprendimientos que nacen con una visión estratégica de crecimiento y formalización, pero que enfrentan limitaciones estructurales que dificultan su consolidación, como el acceso limitado a financiamiento, mercados y acompañamiento empresarial.

En este contexto, fortalecer el ecosistema empresarial resulta clave, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 90% del tejido empresarial del país y generan una parte importante del empleo nacional, apuntó.

La infraestructura es clave para el proceso de empresarialidad en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)



Recurren al autoempleo

Luis Mazariegos, directivo de la Cámara de Alimentos y Bebidas de Guatemala (CABG), aseveró que los resultados del Dinese reflejan la falta de empleo formal, ya que en el país existe una tasa de 66% de informalidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto hace que el emprendimiento o el autoempleo sean la forma en que muchos guatemaltecos enfrentan la falta de incorporación al empleo formal y se motiven a emprender.

En esos términos coincide David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (Camcor), quien considera que la cultura de emprendimiento ha estado fuertemente arraigada en la mentalidad del guatemalteco. Por ello, resulta oportuno iniciar un micronegocio para poner a funcionar una idea o contar con una fuente de ingresos ante la falta de oportunidades laborales.

A su entender, el reto es desarrollar la sostenibilidad de los micronegocios, de manera que se mantengan a mediano y largo plazo y aumenten sus capacidades o tamaño.

Una parte importante de las micro y pequeñas empresas surge más por la necesidad de generar ingresos que por un proceso planificado de desarrollo empresarial.

Aunque en la muestra del 2024 se evidenció el crecimiento de las microempresas, también se debe incentivar el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes, sobre todo en el interior del país.

Empresas locales fortalecen municipios

El presidente de la CIG considera que en muchos municipios del país aún existen limitadas fuentes de generación económica, por lo que resulta fundamental promover el desarrollo empresarial a nivel local.

En este contexto, afirmó que el surgimiento y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas permite dinamizar las economías territoriales por varias razones.

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En primer lugar, contribuye a la generación de empleo local, lo que reduce la necesidad de migrar hacia las principales ciudades en busca de oportunidades laborales.

En segundo lugar, fortalece la recaudación fiscal municipal, ya que la formalización y el crecimiento de las empresas amplían la base tributaria y permiten a los gobiernos locales contar con mayores recursos para inversión pública.

Finalmente, el desarrollo de pymes impulsa la expansión del mercado de bienes y servicios locales, promueve encadenamientos productivos y mayor actividad comercial dentro de los municipios.

“En conjunto, estos factores contribuyen a ampliar la huella económica de los territorios y a generar condiciones más favorables para el crecimiento económico sostenible a nivel local”, agregó.

Mazariegos agregó que se deben facilitar trámites de incorporación a la formalidad en las dependencias de gobierno, principalmente en el Registro Mercantil y el Ministerio de Salud —para negocios relacionados con alimentos, medicamentos y cosméticos—, y que las municipalidades también simplifiquen sus permisos y reduzcan sus cobros para incentivar el crecimiento del empleo local.

Por otro lado, mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura logística, como carreteras nacionales y puertos, así como calles y avenidas municipales en el interior del país. También resaltó la importancia de facilitar el acceso a crédito productivo en bancos del Estado, con tasas accesibles que permitan colocar capital en el interior del país.

Empresarios explican auge de comercio y transporte

El Dinese confirma que hay dos actividades económicas que dominan la empresarialidad: comercio y transporte y almacenamiento, y los consultados tienen claro lo que significa.

El surgimiento y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas permite dinamizar las economías territoriales por varias razones.

Font declaró que es natural que en muchos municipios predominen las microempresas vinculadas con los sectores de comercio, transporte y almacenamiento, ya que estas actividades suelen funcionar como complemento de las dinámicas económicas locales y responden directamente a las necesidades de abastecimiento, distribución y servicios dentro de las comunidades.

Además, se trata de sectores que, en comparación con otros, presentan menores barreras de entrada, tanto en términos de inversión inicial como de requerimientos técnicos especializados, lo que facilita que muchas personas puedan iniciar una actividad económica propia.

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Para el director de la CABG, una de las posibles razones es el aumento del límite de facturación anual para el pequeño contribuyente al equivalente de 125 salarios mínimos no agrícolas, equivalentes a Q500 mil anuales para el 2026, así como la necesidad de que una persona individual haga crecer su negocio y pase a la formalidad mediante la facturación de sus servicios comerciales, de transporte y otros.

Juárez es de la idea de que esto responde a las necesidades del entorno de negocios actual, que implica agregar valor en la intermediación de productos que resuelven necesidades, pero que no están disponibles de forma eficiente en el mercado. También influyen la falta de servicios eficientes, como correo, infraestructura portuaria y vial, y la logística interna, que es uno de los puntos de mayor dificultad para el consumidor.

Alrededor de 150 vehiculos de carga con mercadería permanecen en espera en la frontera Corinto entre Guatemala y Honduras.

Empresarios ven retos para crecer

Los consultados por Prensa Libre también brindan una perspectiva sobre la empresarialidad en Guatemala en el corto plazo, tomando como base el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El presidente de la CIG asegura que, mientras no se produzcan cambios estructurales en el ecosistema empresarial, es probable que continúe predominando la presencia de microempresas dentro del tejido productivo.

En este contexto, resulta fundamental que el Estado impulse rutas de crecimiento empresarial que acompañen a las microempresas en su proceso de consolidación y faciliten su integración en encadenamientos productivos de mayor escala, con el objetivo de fortalecer su estructura y ampliar su capacidad operativa.

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Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de competitividad que permitan a las empresas mantenerse y crecer de manera sostenible en el tiempo. Entre los factores prioritarios destaca la seguridad, ya que muchas empresas se ven obligadas a destinar una parte importante de su capital al pago de servicios de seguridad privada.

Agregó que también resulta indispensable fortalecer la infraestructura del país, incluida la red de carreteras, puertos y aeropuertos, para superar rezagos históricos y aprovechar las oportunidades asociadas a la atracción de inversión. Además, es clave ampliar el acceso al financiamiento, ya que, sin recursos adecuados, las empresas enfrentan dificultades para ampliar sus operaciones, invertir en tecnología o incrementar su capital de trabajo.

Finalmente, la reducción de la tramitología y el fortalecimiento de la certeza jurídica constituyen elementos fundamentales para facilitar la operación diaria de las empresas y generar un entorno más favorable para el desarrollo empresarial.

Es natural que en muchos municipios predominen las microempresas vinculadas con los sectores de comercio, transporte y almacenamiento, ya que estas actividades suelen funcionar como complemento de las dinámicas económicas locales.

Mazariegos advierte que la tendencia del crecimiento empresarial seguirá concentrándose en la pequeña empresa, es decir, en personas individuales que formalizan su actividad económica. Esto se debe a que cada día se incorporan más jóvenes al mercado laboral y, al no encontrar empleo, deben recurrir al autoempleo para generar ingresos.

También señaló que la mediana y gran empresa continúan confiando en los indicadores económicos del país y en su tamaño e importancia en Centroamérica, por lo que seguirán creciendo a la par de la economía nacional.

Juárez concluye que, según tendencias mundiales, las empresas y emprendimientos podrán agregar valor con mayor eficiencia sin necesidad de una estructura organizativa grande.

En ese sentido, considera que será necesario revisar la clasificación de las empresas, no solo por su cantidad de empleados o activos, sino por su nivel de impacto. Gracias a la inteligencia artificial, ahora será posible generar más satisfactores con menos empleados o activos. Por ello, el objetivo de las empresas deberá ser aumentar el impacto positivo en términos comerciales, sociales y ambientales con mayor eficiencia, mediante el uso de tecnología y nuevas formas de hacer negocios.